OTTAWA, ON, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien et Tir à l'arc Canada ont annoncé mardi que Kyle Tremblay a été nommé pour représenter le Canada en paratir à l'arc aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023.

Kyle Tremblay - Deep River ( Ontario ) - Épreuves masculines d'arc à poulies

Tremblay, qui concourt dans la division ouverte masculine d'arc à poulies, en sera à sa première participation aux Jeux parapanaméricains. Il est un membre clé de l'équipe canadienne de paratir à l'arc depuis de nombreuses années et détient le record canadien actuel dans sa catégorie avec un pointage de qualification de 703 (sur un total possible de 720).

Cette saison, il revient à la compétition après une pause de trois ans pour cause de maladie, et son retour a été couronné de succès, puisqu'il a remporté une médaille d'or en individuel et une médaille de bronze en équipe mixte aux épreuves de tir à l'arc de la Coupe Canada 2023, dans les éditions Est et Ouest. Aux Championnats du monde qui ont eu lieu cet été à Pilsen, en Tchéquie - sa troisième participation aux Championnats du monde (2017, 2019, 2023) -, Tremblay était le meilleur athlète qualifié du Canada avec sa 61e position avant de perdre un match serré au cours des premières rondes d'élimination.

« Je suis extrêmement fier de représenter mon pays en tir à l'arc à ces Jeux parapanaméricains et d'avoir une autre chance d'obtenir une place pour le Canada aux Jeux paralympiques », affirme Tremblay. « Revenir d'une maladie qui vous a éloigné du sport pendant trois ans est déjà difficile en soi, mais devoir rattraper tout ce temps perdu signifie que vous devez porter votre entraînement physique et mental au plus haut niveau possible. »

« J'ai l'impression d'y être parvenu, mais j'ai encore beaucoup à apprendre, ce qui ne peut se faire qu'à l'occasion d'événements comme celui-là. J'ai beaucoup appris des événements de cette année et, comme seul para-archer canadien à se rendre à Santiago, je pense que c'est le moment de montrer au monde qui je suis et ce que je peux vraiment faire! »

La compétition de paratir à l'arc des Jeux parapanaméricains se déroulera du 19 au 22 novembre. Les athlètes qui se classeront aux deux premiers rangs de l'épreuve masculine d'arc à poulies obtiendront une place de qualification pour leur pays pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 qui ont lieu l'été prochain.

« Félicitations à Kyle qui vient d'être nommé pour participer à ses premiers Jeux parapanaméricains », déclare Josh Vander Vies, co-chef de mission de l'équipe canadienne aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023. « Il s'agit d'un accomplissement énorme et d'un moment important dans la carrière d'un athlète, et nous avons hâte de l'encourager à Santiago. »

« Nous souhaitons une très chaleureuse bienvenue à Kyle au sein de l'équipe canadienne des Jeux parapanaméricains », dit Karolina Wisniewska, co-chef de mission. « Kyle est peut-être le seul para-archer aux Jeux, mais il aura l'appui de toute l'équipe canadienne à Santiago, et nous avons hâte de suivre son parcours. »

Les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 se dérouleront du 17 au 26 novembre 2023 à Santiago, au Chili. Le Canada prévoit d'envoyer une équipe d'environ 140 athlètes.

Avant de faire officiellement partie de l'équipe canadienne qui se rendra aux Jeux parapanaméricains, toutes les athlètes nommées doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien.

La liste actuelle des athlètes qui font partie de l'équipe se trouve ICI . La liste finale approuvée sera annoncée à l'approche du début des Jeux.

