MONTRÉAL, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Vacances Sunwing dévoile aujourd'hui l'édition 2024-2025 du palmarès des meilleurs, une énorme collection de plus de 250 hôtels parmi les mieux cotés, rassemblés dans plus de 50 catégories. La liste, conçue à partir des recommandations des experts en voyages, des classifications par étoiles et des avis des clients, est un incontournable pour tous les Canadiens qui souhaitent réaliser leurs rêves de vacances cet hiver.

Jusqu'à la fin octobre 2024, Sunwing publiera chaque semaine un lot de palmarès et de catégories, y compris 17 listes nouvellement ajoutées cette année. Les collections couvrent spécifiquement les vacances les plus convoitées chez nos clients, dans l'objectif de faciliter la recherche de leurs escapades de rêve. De plus, à l'occasion de « Septembre avec RIU », un partenariat lancé cette semaine qui met à l'honneur la diversité des expériences offertes par RIU Hotels & Resorts, nous dévoilerons également ce mois-ci quatre listes remarquables mettant en vedette les populaires propriétés RIU dans des destinations tropicales.

« Le concept du palmarès des meilleurs de Sunwing, devenu une tradition annuelle depuis maintenant trois ans, a mis la barre très haute en ce qui concerne les sources d'inspirations pour des vacances. C'est pourquoi nous sommes très fiers de présenter cette édition 2024-2025, qui comprend les meilleurs choix dans les destinations et hôtels les plus convoités. Nos clients y trouveront assurément de quoi optimiser leurs vacances tout compris, de manière informée et agréable » a déclaré Lyne Chayer, vice-présidente du Groupe de Vacances Sunwing, Québec.

« Nous braquons les projecteurs sur les types de vacances que nos clients cherchent le plus, comme les voyages en famille, les escapades romantiques ou les séjours entre adultes, ainsi que sur des thématiques spécifiques comme des options de grande valeur, des hôtels de luxe ou encore des destinations réputées pour les moments inégalables qui ont lieu au-delà de la plage. De plus, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous nous associons à l'un de nos partenaires hôteliers de longue date, RIU Hotels & Resorts, pour « Septembre avec RIU ». Chaque semaine, nous ferons un tour d'horizon de leurs meilleurs hôtels de luxe, de leurs options au meilleur rapport qualité-prix, de leurs expériences à mettre sur votre liste de souhaits ainsi que de leurs nouveaux hôtels attendus avec impatience, qui font tous partie du palmarès des meilleurs de cette année. Nous encourageons notre clientèle à revenir jeter un œil toutes les semaines afin de ne jamais manquer d'idées pour faire de leur escapade hivernale de cette année leur plus mémorable à ce jour, grâce à Vacances Sunwing. »

Les clients peuvent se laisser inspirer grâce aux centaines de recommandations d'hôtels tout compris et de destinations à explorer :

Les meilleurs de RIU (hôtels de luxe, rapport qualité-prix, meilleures expériences, nouveaux hôtels et expériences incontournables) , publiés toutes les semaines de septembre, en commençant par les meilleurs hôtels de luxe de RIU, déjà en ligne

, publiés toutes les semaines de septembre, en commençant par les meilleurs hôtels de luxe de RIU, déjà en ligne Les meilleurs hôtels primés , notamment le Sunset at the Palms, le Secrets Akumal Riviera Maya et bien d'autres

, notamment le Sunset at the Palms, le Secrets Akumal Riviera Maya et bien d'autres Les meilleurs hôtels familiaux dans de populaires destinations pour toutes les générations en République dominicaine, à Cuba et ailleurs, y compris le Meliá Las Dunas et le Nickelodeon™ Hotels and Resorts Punta Cana, qui sera publié le 30 septembre 2024

dans de populaires destinations pour toutes les générations en République dominicaine, à et ailleurs, y compris le Meliá Las Dunas et le Nickelodeon™ Hotels and Resorts Punta Cana, qui sera publié le 30 septembre 2024 Les meilleurs hôtels tout compris à Tulum , dont le Grand Oasis Tulum Riviera et le Kore Tulum Retreat and Spa Resort, qui sera publié le 7 octobre 2024

, dont le Grand Oasis Tulum Riviera et le Kore Tulum Retreat and Spa Resort, qui sera publié le 7 octobre 2024 De plus, les palmarès meilleurs nouveaux hôtels, meilleurs hôtels pour la vie nocturne, meilleurs hôtels pour adultes, meilleurs hôtels tout compris pour les amateurs de golf, meilleurs hôtels cinq étoiles au Costa Rica , et bien plus, seront quant à eux publiés entre le 3 septembre et le 21 octobre 2024

L'ensemble du palmarès se trouve à l'adresse https://www.sunwing.ca/fr/best-vacations, qui sera mise à jour toutes les semaines jusqu'à la fin octobre.

Ce n'est pas tout! Les Canadiens qui n'en peuvent plus d'attendre leur prochaine escapade peuvent profiter de certaines de ces recommandations durant le solde La récré des grands* de Vacances Sunwing, qui aide les voyageurs à partir en vacances d'hiver en leur offrant des économies allant jusqu'à 1 200 $ pour deux personnes. Le voyagiste prolonge la période de voyage jusqu'au 30 avril 2025 afin d'aider ses clients à fuir à la routine du quotidien et à se reposer sous les tropiques quand bon leur semble.

* Des modalités et conditions s'appliquent.

