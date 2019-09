Le Palais des congrès de Montréal révolutionne son industrie en lançant CITÉ : le Centre d'innovation en transformation événementielle

Les solutions proposées par CITÉ se veulent abordables et en réponse aux besoins actuels et futurs des organisateurs. Actuellement, une dizaine d'entreprises se sont jointes ou sont en voie de se joindre à CITÉ et la gamme de leurs services couvre autant l'offre technologique, alimentaire et artistique que la logistique d'événement, le tout en collaboration avec les partenaires exclusifs et officiels du Palais : Freeman audiovisuel, GES Canada et Capital Traiteur. En définitive, l'initiative regroupera plus d'une vingtaine d'entreprises concevant des expériences novatrices.

Des solutions propulsées par MT Lab

En mars 2019, en devenant grand partenaire du MT Lab, le premier incubateur d'innovations en tourisme, culture et divertissement en Amérique du Nord, le Palais est entré dans le riche écosystème des entreprises émergentes montréalaises. Plusieurs des expériences qui seront proposées dans le cadre de CITÉ proviennent d'ailleurs de leur programme d'accompagnement pour entreprises en démarrage.

En recommandant les services d'entrepreneurs locaux, le Palais offre une vitrine internationale à l'expertise montréalaise, à même d'éblouir des visiteurs en provenance des quatre coins du monde.

Le Palais comme espace de travail collaboratif

Afin d'offrir un service à la clientèle rapide et de qualité, plusieurs des entreprises affiliées à CITÉ auront un pied-à-terre au Palais. À terme, l'établissement offrira un espace de travail collaboratif complet que le regroupement d'esprits inventifs transformera en réel laboratoire d'innovation événementielle.

« La collaboration avec les entrepreneurs créatifs de la métropole nous permettra d'établir les standards de qualité des événements et des centres de congrès de l'avenir, tout en nous positionnant comme chef de file dans notre industrie », conclut Robert Mercure.

CITÉ est une initiative qui évoluera en fonction des nouveaux services qui émergeront. Les entreprises dont la participation est confirmée incluent :

Les Cabinets

Optimisation de l'expérience de salle de bain par la gestion, l'aménagement, la mise en place de produits ou l'offre de services d'hôtes et hôtesses.

Service de diffusion de vidéo en direct

Livescale propose des services de vidéo en direct en ligne pour produire, diffuser et enrichir l'expérience des conférences professionnelles et grand public.

Expérience cocktail inoubliable

Sélection d'expériences cocktails thématiques en collaboration avec Capital Traiteur afin d'ajouter une touche festive et créative à un événement.

Intégrations créatives pour événements

Services de scénographie, de design et d'installations créatives et artistiques pour bonifier l'expérience événementielle.

Émetteurs interactifs qui déclenchent des expériences

Points de contact qui s'installent sur n'importe quelle surface et qui permettent d'activer facilement une expérience numérique à l'aide d'un téléphone.

Carte d'hébergement numérique

Service permettant aux utilisateurs de localiser les options d'hébergement avoisinant le lieu de leur événement et offertes en ligne au meilleur prix.

Création d'expériences olfactives

Élaboration de créations olfactives et de signatures thématiques pouvant se décliner en diverses applications selon les besoins du client.

Plusieurs entreprises s'ajouteront au catalogue d'expériences dans les prochains jours.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Fort d'une équipe créative qui obtient un taux de satisfaction de la clientèle parmi les plus élevés au monde, il génère d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour la métropole et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal ; ville qui accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques. Pour en savoir plus, visitez congresmtl.com.

