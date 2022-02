Le Palais des congrès de Montréal reçoit la certification GBAC Star

Le GBAC Star, décerné par le Global Biorisk Advisory Council, est le « seul programme de l'industrie du nettoyage orienté sur l'accréditation, la récupération, les interventions et la prévention » en cas d'éclosion de maladies infectieuses. Cette distinction témoigne de l'engagement indéfectible du Palais des congrès en faveur d'un environnement sécuritaire pour ses clients, ses partenaires et ses visiteurs.

La mise en place de ce programme sur le terrain sera assurée à l'interne par un comité composé d'employés du Palais et de son partenaire Bee Clean. Avec cette accréditation, le Palais a démontré son adhésion aux 20 critères de performance de GBAC Star en matière de mesures sanitaires, tels que la gestion adéquate de l'approvisionnement, la formation continue, les inspections régulières et une solide planification à long terme.

Le programme d'accréditation GBAC Star a été conçu pour soutenir les établissements dans la prévention de maladies infectieuses pour leurs usagers, avec des protocoles de désinfection et des pratiques exemplaires pour le nettoyage, applicables à des situations présentant des risques biologiques.

Le Palais s'engage à offrir des espaces où le respect des normes en vigueur prime, afin d'encourager la reprise des activités liées aux congrès, réunions, expositions et salons commerciaux. Cette accréditation s'inscrit dans une démarche complète du Palais qui a inauguré en 2020 son Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d'événements sécuritaires (PROGRÈS). Ainsi le Palais est-il allé au-delà des exigences de base du programme GBAC, afin d'offrir un environnement sain à ses visiteurs et à ses employés.

Citations

« Nos équipes s'engagent depuis le début à offrir un environnement sécuritaire à nos clients, à nos convives et à tous nos visiteurs. Cette nouvelle certification vient à la fois souligner les initiatives déjà mises en place par le Palais, et soutenir notre priorité : livrer des événements créatifs de qualité et ce, dans le respect des normes sanitaires et sécuritaires. »

- Emmanuelle Legault, PDG du Palais des congrès

À propos du Palais des congrès

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal est applaudi pour son excellent taux de satisfaction de la clientèle dans l'industrie des congrès internationaux. Accueillant plusieurs centaines d'événements par année, le Palais génère des retombées économiques, sociales et culturelles majeures pour les communautés du tourisme, des affaires et de la recherche. Véritable précurseur, le Palais a créé le Lab événementiel, qui réinvente les congrès main dans la main avec de jeunes entreprises parmi les plus innovantes de l'industrie. Chef de file en matière de développement durable et d'impact social, le Palais compte parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre. Reconnu pour son engagement envers la relève, les arts et le milieu communautaire, le Palais déploie un environnement dynamique, novateur et tourné vers le futur. Visitez congresmtl.com.

