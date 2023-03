Après le succès d'une première zone installée en 2019 plongeant le visiteur dans l'atmosphère boisée du chalet québécois, le Palais des congrès récidive et active trois nouveaux espaces aménagés , destinés à incarner des expériences touristiques distinctives québécoises et leurs différentes facettes, comme autant d 'atouts qui font l'attractivité de la province .

Les participants aux événements sont en quête de lieux informels pour se détendre, échanger et réseauter. C'est pour répondre à cette tendance de l'industrie que le Palais propose ces nouvelles aires, modernes et accueillantes, qui permettent d'explorer le grand terrain de jeu du Québec et de faire le pont entre tourisme d'affaires et tourisme d'agrément.

Une expérience immersive totale mettant le Québec en valeur

Depuis quelques jours, il est possible pour les congressistes de vivre l'expérience de la station de ski en prenant une pause dans une télécabine, un télésiège ou autour du feu. En avril prochain émergera une zone évoquant le fleuve Saint-Laurent (et avec elle une surprise de taille !), alors qu'à l'automne 2023, les grands espaces québécois seront mis à l'honneur dans un décor illustrant les aventures en nature.

Conceptualisés et réalisés par l'équipe du Palais des congrès de Montréal, assistée par Vannoote Design et l'agence Cossette, ces espaces comprennent des installations expérientielles, des éléments de design évocateurs et des expériences sensorielles uniques pour créer une ambiance conviviale signée Bonjour Québec. Au-delà d'un moment de détente, les clients du Palais auront également l'opportunité de tenir des événements de réseautage dans ces espaces, pour lesquels l'équipe de Capital Traiteur a développé un menu thématique permettant de découvrir les spécialités culinaires québécoises. Une façon de prolonger une expérience immersive résolument au « goût » du jour !

« Je salue cette initiative du Palais des congrès de Montréal et de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec d'aménager ces espaces qui permettront de vendre notre destination de manière originale. Pour inciter nos visiteurs à explorer toutes les expériences que nous avons à offrir et ainsi augmenter les retombées économiques du tourisme pour nos communautés, il faut savoir innover pour vendre notre Québec et le rendre attrayant. Ce beau projet y contribuera certainement ! » - Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière.

« Nos événements ne se limitent pas à rassembler des gens : ils visent à créer des expériences porteuses de sens et à permettre des échanges riches entre les participants. En proposant des espaces de rencontres informelles qui traduisent l'expérience québécoise, le Palais offre à ses congressistes un regard par-delà ses murs. La routine aéroport-hôtel-centre de congrès laisse place à la découverte des trésors de notre belle province. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« L'Alliance est très heureuse de s'associer à ce projet qui est à l'image d'une industrie vivante et créative et qui innove en matière de mise en marché. Nous espérons que l'aménagement de ces espaces créera des petites étincelles dans les yeux et dans le cœur des congressistes afin qu'ils reviennent chez nous en compagnie de leurs amis ou de leur famille. Si nous réussissons à séduire et convertir ces voyageurs d'affaires en voyageurs d'agrément, nous contribuons à faire connaître nos expériences phares et c'est toute la destination qui y gagne. » - Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Fort d'une équipe créative qui obtient un taux de satisfaction de la clientèle parmi les plus élevés au monde, il génère d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour la métropole et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal, la ville qui accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques. Pour en savoir plus, visitez congresmtl.com.

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

Représentant plus de 10 000 entreprises et 50 associations touristiques régionales et sectorielles membres, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) est la plus importante fédération provinciale d'affaires spécialisée en tourisme au Canada. Elle incarne la volonté du secteur privé et associatif de valoriser la contribution significative du secteur économique touristique à la vitalité des régions tout en portant la parole au nom de ses membres. L'Alliance réalise également des mandats délégués par le ministère du Tourisme, notamment la mise en marché de la destination sous la marque Bonjour Québec dans le cadre d'un partenariat unique avec l'industrie. Toute l'action de l'Alliance vise à contribuer à faire du Québec une destination touristique durable, responsable et prospère de calibre mondial. Pour en savoir plus, visitez alliancetouristique.com.

