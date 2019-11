Le Palais des congrès de Montréal offre une vitrine aux artistes du Québec et expose plus de 170 œuvres dans ses espaces événementiels

Les toiles sont principalement suspendues au 5e étage du Palais et dans les salons VIP accessibles aux clients. En respect de la mission du CAPSQ, l'exposition accueille des œuvres s'inscrivant dans une grande diversité de tendances tout en utilisant différents médiums. Ainsi, les participants aux événements ayant lieu au Palais auront l'occasion de faire un tour d'horizon des différents styles d'art actuel au Québec sans jamais avoir à quitter le centre de congrès.

« Cette collaboration avec le Palais des congrès de Montréal offre une visibilité enviable au Cercle des artistes peintres et sculpteurs du Québec. Les artistes s'exposent ainsi auprès d'une clientèle internationale à laquelle ils n'auraient pas facilement accès autrement. Cette exposition est l'occasion de démontrer notre talent local », affirme Mireille Forget, présidente fondatrice du CAPSQ.

Fait intéressant, l'exposition comporte également une œuvre sculpturale, la pièce Hors-n-Orme du sculpteur Jean Côté. L'artiste étant un grand ami du défunt Jean-Paul Riopelle, l'œuvre a été installée symboliquement dans le Hall Place Riopelle, au cœur de la galerie commerciale du Palais.

L'exposition sera mise à jour régulièrement afin de mettre en lumière le travail de plusieurs artistes aux styles différents. Toute personne assistant à un événement tenu au Palais pourra la visiter et d'autres options sont considérées pour permettre au grand public d'en profiter également. Les personnes qui souhaiteraient acquérir les œuvres exposées pourront le faire en communiquant avec le CAPSQ par courriel (capsq@qc.aira.com) ou par téléphone (450 667-7221 / sans frais 1 866 682-0271).

À propos du Cercle des Artistes Peintres et Sculpteurs du Québec

En quête continue de l'excellence et de la liberté d'expression, le Cercle des Artistes Peintres et Sculpteurs du Québec (depuis 1984) est devenu au fil des ans une signature, une véritable institution culturelle parmi les plus récompensées par de nombreux prix nationaux et internationaux. Ses réussites lui attirent la participation d'artistes confirmés des générations montantes ainsi que d'artistes professionnels bien établis dans le marché de l'art actuel. En 2019, le CAPSQ a réalisé sa 50e exposition internationale. Ses événements artistiques sont rassembleurs et interdisciplinaires et visent à favoriser l'émulation des participants et à faciliter les échanges intergénérationnels. Leurs rencontres favorisent la créativité et permettent de développer un réseau entre les artistes et le grand public.



À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Fort d'une équipe créative qui obtient un taux de satisfaction de la clientèle parmi les plus élevés au monde, il génère d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour la métropole et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal, la ville qui accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques. Pour en savoir plus, visitez congresmtl.com.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements: Renaud Martel-Théorêt, Conseiller, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, Tél. : 514 871-5897, renaud.martel-theoret@congresmtl.com

