MONTRÉAL, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Avec son balado « Plus que des pieds carrés », le Palais des congrès de Montréal vise à mettre en lumière le tourisme d'affaires, un secteur parfois méconnu malgré la richesse qu'il génère pour le Québec et l'ampleur de l'écosystème qu'il mobilise.

Le Palais des congrès de Montréal lance « Plus que des pieds carrés », un balado consacré au tourisme d’affaires. (Groupe CNW/Palais des congrès de Montréal)

À travers des échanges francs entre des experts de l'industrie, « Plus que des pieds carrés » s'inscrit dans la volonté du Palais de mieux faire comprendre les mécanismes, les enjeux et les retombées concrètes des événements d'affaires - un levier stratégique pour le développement et le rayonnement international de Montréal et du Québec.

Pourquoi les villes du monde entier rivalisent-elles pour attirer les congrès internationaux ? À qui profitent réellement ces événements ? Le tourisme d'affaires peut-il être durable ? Dans une série de cinq épisodes, le Palais donne la parole à des acteurs clés de l'industrie, dont des professeurs de l'Université McGill et de Polytechnique Montréal, ainsi que des représentants de Tourisme Montréal, de l'Association hôtelière du Grand Montréal, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, du Centre des congrès de Québec et du Palais des congrès de Montréal. Ensemble, ces intervenants croisent leurs perspectives pour éclairer les réalités, les retombées et les défis du tourisme d'affaires québécois.

Réalisé par Virage Sonore et animé par Geneviève Pettersen, le balado « Plus que des pieds carrés » est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute. Pour plus de détails sur le contenu et les experts invités de chaque épisode, visitez le site web du Palais des congrès : congresmtl.com/balado

Citation

« Trop souvent, l'impact du tourisme d'affaires est réduit à des chiffres - en pieds carrés ou en dollars. Pourtant, derrière chaque congrès, ce sont des idées qui circulent, des collaborations internationales qui naissent et des avancées scientifiques qui prennent forme. Avec "Plus que des pieds carrés", nous avons voulu ouvrir la conversation et mettre en lumière la contribution réelle de notre industrie au développement économique, scientifique et social du Québec. Le Palais est aux premières loges de ces retombées ; il nous importe de les faire connaître au-delà de nos murs. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la neuvième année consécutive. congresmtl.com

