MONTRÉAL, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Le Palais des congrès de Montréal poursuit sa collaboration avec le MT Lab dans le cadre de son programme Entreprise innovante en résidence, et offre à l'entreprise paysages studio l'occasion de déployer et d'améliorer ses services en conditions réelles, au cœur du centre-ville.

En occupant un local de démonstration situé dans l'espace public du Palais, paysages studio profitera d'un environnement stimulant, d'une visibilité exceptionnelle et d'un accès privilégié à une clientèle d'affaires variée pour accélérer son développement.

Cette collaboration entre le Palais des congrès de Montréal et le MT Lab s'inscrit dans une continuité d'initiatives communes visant à soutenir l'innovation et à offrir une vitrine aux entrepreneurs montréalais qui façonnent l'avenir du tourisme et des événements d'affaires. En mai 2023, les deux organisations avaient notamment lancé la Vitrine d'innovations en tourisme, un parcours immersif mettant en valeur de nouvelles technologies expérientielles proposées par quatre jeunes entreprises incubées au MT Lab.

Grâce au programme Entreprise innovante en résidence, lancé en janvier 2025 avec l'accueil d'une première jeune pousse montréalaise, le Palais des congrès et le MT Lab renforcent leur engagement à faire rayonner le savoir-faire entrepreneurial local.

paysages studio, nouvelle entreprise innovante en résidence

Le studio montréalais paysages sera donc la deuxième entreprise innovante incubée au MT Lab à bénéficier du positionnement stratégique et de l'environnement stimulant du Palais pour développer son offre.

Dans le cadre de sa résidence au Palais, l'entreprise déploie Espace Accalmie, une salle de détente immersive conçue pour restaurer l'attention en une trentaine de minutes grâce à une parenthèse sonore et contemplative. L'expérience propose plusieurs ambiances inspirées du territoire québécois et combine projections haute résolution et paysages sonores spatialisés. Le contenu est issu de captations réalisées sur le littoral du fleuve Saint-Laurent, dans la région de Charlevoix, entre 2024 et 2025. La création musicale est signée par l'artiste sonore Lina Choi, installée à Montréal.

Le studio de création paysages s'inspire de l'écologie de l'attention - ou comment nos environnements d'information épuisent notre capacité limitée à se concentrer - et de la recherche scientifique, qui démontre qu'une immersion contemplative peut réduire le stress et améliorer nettement la concentration. L'entreprise montréalaise développe ainsi des expériences sensorielles conçues pour favoriser le calme, le bien-être et la récupération attentionnelle, à rebours d'un art immersif généralement associé au divertissement.

« Montréal est une ville innovante, elle regorge d'entreprises qui réinventent nos façons de créer, de travailler et de vivre l'expérience événementielle. Pour nous, au Palais, s'associer à cette énergie s'inscrit très naturellement dans notre mission : en ouvrant nos espaces à paysages studio et en pérennisant notre collaboration avec le MT Lab, nous contribuons concrètement à la transformation événementielle. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Avec paysages studio, le MT Lab continue d'ouvrir la voie en intégrant des solutions émergentes qui transforment l'expérience d'accueil. Leur approche immersive, fondée sur la recherche et la qualité d'attention, illustre parfaitement la créativité montréalaise et québécoise aux visiteurs de l'international et aux résidents locaux. » - Martin Lessard, directeur général du MT Lab

« Grâce au soutien du Palais des congrès de Montréal et du MT Lab, cette vitrine d'innovation permet à paysages studio de partager son expérience Accalmie avec un public élargi. En tant qu'entreprise engagée à générer un impact social réel, paysages est ainsi bien disposée à inviter à un mieux-être par le ralentissement immersif, tout en honorant les paysages du Québec et en encourageant un tourisme contemplatif. » - Charles Montambault, cofondateur et directeur de création de paysages studio

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la neuvième année consécutive. congresmtl.com



À propos du MT Lab

Premier incubateur de marché consacré au monde du tourisme, de la culture et du divertissement en Amérique du Nord, le MT Lab a été créé par l'UQAM et Tourisme Montréal en 2017, puis a cofondé, avec Destination Québec cité, le Pôle d'innovation en tourisme durable en 2022. À la fois un incubateur de startup à fort potentiel de croissance et de solutions innovantes, un accélérateur d'innovations corporatives, un lieu de rencontre, et un courtier en innovation entre les entreprises innovantes et les acteurs de l'industrie, le MT Lab contribue au développement économique du Québec de façon durable grâce à l'innovation ouverte.

À propos de paysages studio

paysages est un studio de création dédié à la conception et à la réalisation d'expériences d'immersion contemplative favorisant le bien-être, le ralentissement et l'écoute profonde. Nous réalisons des ambiances multimédia pour les musées, les destinations touristiques, les événements et les architectes qui souhaitent intégrer l'art et la contemplation à leurs espaces, leurs programmations ou leurs expériences d'accueil.

