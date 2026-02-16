MONTRÉAL, le 16 févr. 2026 /CNW/ - En marge de l'édition 2025 de l'événement E-AI, le Palais des congrès de Montréal avait lancé un appel de concepts en intelligence artificielle en collaboration avec TKNL - son partenaire audiovisuel - et Divertir IA. Au terme d'un processus de sélection par jury, l'entreprise montréalaise Mapping Motion a été retenue ; elle présentera son concept Ça cartoon au Palais ! les 18 et 19 février 2026 dans le cadre de E-AI 2026.

Lancé à l'été 2025, l'appel de concepts invitait les esprits créatifs à explorer comment l'intelligence artificielle peut transformer les espaces événementiels du Palais et renouveler l'expérience de ses visiteurs. L'accent était mis sur des propositions interactives, accessibles et ancrées dans le lieu, capables de redéfinir la relation entre les personnes et leur environnement.

Une œuvre collective

Sélectionné pour sa force conceptuelle, Ça cartoon au Palais ! est une œuvre artistique interactive qui rend hommage à l'univers des dessins animés vintage et en revisite les codes grâce à l'intelligence artificielle générative. Elle est une cocréation de l'artiste numérique Jeremy Fassio et Damien Mortini, spécialiste en technologie numérique, sous l'égide de Mapping Studio, studio montréalais d'animation graphique reconnu pour sa création de contenu à grande échelle et son désir de faire entrer le numérique dans l'espace public.

Invités à se faire prendre en photo, les participants voient leur portrait transformé, grâce à l'IA générative, en une version cartoonesque inspirée de l'univers éclaté et des personnages loufoques de Jeremy Fassio. Une seconde IA insuffle ensuite du mouvement à ces images fixes pour leur donner vie à l'écran. Les animations générées s'intègrent ensuite à une mosaïque en constante évolution, transformant un espace du Palais en une galerie vivante façonnée par le public.

En fusionnant art et technologie dans une démarche à la fois immersive et profondément humaine, l'expérience numérique devient tangible et ancrée dans le réel : il faut être sur place pour se faire photographier et voir son image intégrer l'œuvre collective. À contre-courant d'une IA hyperréaliste, voire trompeuse, Ça cartoon au Palais ! fait allègrement basculer le réel dans un irréel pop et ludique. Le projet se définit comme une œuvre à 150 % : 100 % humaine, 50 % IA. Basée sur la créativité humaine, l'œuvre assume sa nature hybride : une expérience interactive augmentée par l'IA, mais pensée par et pour des humains.

Une cocréation montréalaise soutenue par le Palais

En remportant l'appel de concepts, Mapping Motion s'est vu attribuer un soutien financier de 25 000 $ du Palais des congrès de Montréal pour soutenir le développement de Ça cartoon au Palais !, et a bénéficié d'un accompagnement professionnel et technique par TKNL. Le projet sera lancé officiellement dans le cadre de E-AI 2026, un événement consacré aux croisements entre intelligence artificielle, création et divertissement.

Pensée pour l'événementiel, l'installation Ça cartoon au Palais ! est fluide à opérer, accessible et bilingue, et suffisamment modulaire pour se déployer dans de multiples espaces du Palais et s'adapter aux réalités d'une grande diversité d'événements.

Le grand public aura également l'occasion de découvrir Ça cartoon au Palais ! dans le cadre de la programmation d'activités gratuites qui se dérouleront dans l'espace public du Palais des congrès à l'occasion de la Nuit blanche à Montréal 2026, le samedi 28 février, de 17 h à 1 h.

Citations

« L'intelligence artificielle ouvre de nouvelles possibilités pour repenser nos espaces et la façon dont le public les habite. Avec cet appel de concepts, nous avons voulu passer de la réflexion à l'expérimentation concrète, sur le terrain. Ça cartoon au Palais ! incarne exactement cette ambition : une œuvre accessible, participative, qui transforme l'expérience événementielle et invite le public à vivre le Palais autrement. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Cette œuvre trouve naturellement sa place au Palais des congrès, un lieu traversé chaque jour par de nombreux visiteurs locaux et internationaux. Le cartoon, par sa force évocatrice et son imaginaire collectif, constitue un langage universel qui, à l'image de Montréal et du Palais, dépasse les frontières. L'expérience proposée suit la même logique : elle se passe d'explication. Derrière la technologie de pointe, l'interaction demeure simple et intuitive, pour un résultat immédiat que chacun peut saisir et apprécier. » - Jeremy Fassio, artiste numérique et animateur graphique, cocréateur de Ça cartoon au Palais !

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la neuvième année consécutive. congresmtl.com

NB : présentée pour la première fois dans le cadre d'E-AI 2026, des images officielles de Ça cartoon au Palais ! seront disponibles à partir du 18 février. Les représentants et représentantes des médias qui souhaitent réaliser leurs propres images ou vivre l'expérience sont invités à me contacter.

