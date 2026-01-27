MONTRÉAL, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Le Palais des congrès de Montréal et Tourisme Montréal dressent un bilan très positif de l'année 2025 concernant le tourisme d'affaires. Les 477 événements tenus dans la métropole ont attiré plus d'un million de visiteurs et généré des retombées économiques estimées à 438 millions de dollars pour Montréal et le Québec.

En 2025, le tourisme d'affaires à Montréal s'est distingué par la valeur accrue des événements accueillis. En effet, malgré un nombre d'événements légèrement inférieur à 2024 (63 événements de moins), les retombées économiques ont connu une hausse de 43 M$. Cette évolution témoigne d'un positionnement renforcé sur des événements à plus fort impact pour l'économie québécoise.

Tourisme Montréal a joué un rôle central dans l'attraction et l'accompagnement de ces événements d'affaires, en soutenant l'organisation de plus de 230 congrès à travers la métropole, qu'ils se soient déroulés au Palais, dans les hôtels ou au sein des universités. Ce travail, mené avec les associations et les partenaires locaux, permet le positionnement de la métropole comme lieu de convergence des expertises, particulièrement dans des secteurs stratégiques clés pour le Québec.

À lui seul, le Palais des congrès de Montréal a reçu 281 événements en 2025, générant des retombées économiques estimées à 277 M$. Avec près de 940 000 participants et visiteurs, l'organisation concentre l'essentiel de l'achalandage (92 %) et de la valeur économique (63 %) liés aux rencontres d'affaires tenues dans la métropole.

Des événements à fort impact

Plusieurs rendez-vous d'envergure internationale ont marqué l'année 2025, notamment les congrès annuels de l'International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (4 200 participants et 4,4 M$ de retombées économiques) et de l'American Society for Engineering Education (3 800 participants et 4 M$).

Au-delà des chiffres, certains événements revêtaient une dimension sociale en résonnance avec les grands enjeux actuels de notre société. Parmi eux, le Congrès mondial sur les ITS et le VIH (1 500 délégués), et la Conférence nationale pour mettre fin à l'itinérance (2 350 participants), pour laquelle le Palais avait offert ses espaces gratuitement.

Un leadership international confirmé

L'engagement de la communauté de la recherche montréalaise continue de jouer un rôle crucial dans l'attraction de congrès internationaux à forte valeur intellectuelle, faisant du tourisme d'affaires un levier structurant pour l'économie québécoise.

En 2025, Montréal a ainsi conservé sa première place en Amérique du Nord au classement de l'International Congress and Convention Association (ICCA) pour l'accueil de congrès associatifs internationaux, et ce pour une neuvième année consécutive. La ville demeure également au premier rang dans les Amériques selon l'Union des associations internationales (UIA), pour une huitième année de suite.

Une continuité prometteuse pour 2026

Les perspectives pour 2026 s'inscrivent dans la continuité. Plusieurs événements internationaux majeurs sont attendus, notamment le Salon international de l'alimentation (20 000 participants et 14 M$ de retombées économiques), la conférence annuelle de l'American Society of Human Genetics (6 000 participants et 8 M$) ainsi que la Goldschmidt Conference en géochimie (4 500 participants et 5,8 M$).

La vitalité de l'industrie montréalaise des événements d'affaires continuera de s'appuyer à la fois sur l'attraction de grands congrès internationaux et sur la solidité du marché local. Des rendez-vous récurrents structurants comme les Journées dentaires internationales du Québec, qui attirent chaque année près de 12 000 participants et génèrent plus de 15 M$ de retombées économiques, ou encore ALL IN, le plus grand événement d'intelligence artificielle au Canada porté par Scale AI (6 000 participants attendus en 2026), illustrent bien cet équilibre entre rayonnement international et ancrage local.

Citations

« Le tourisme d'affaires est l'un des leviers les plus efficaces pour générer des retombées durables pour le Québec. Les résultats de 2025 confirment la pertinence de miser sur des événements à fort impact, capables de soutenir à la fois l'économie, l'innovation et le rayonnement international de Montréal. Le Palais des congrès, en étroite collaboration avec Tourisme Montréal, joue un rôle clé dans cette dynamique pour attirer des événements qui renforcent notre compétitivité et créent une valeur réelle pour l'ensemble de la société québécoise. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Dans un contexte géopolitique mondial complexe et incertain, nous sommes particulièrement fiers de la performance réalisée en 2025. Elle témoigne de la capacité de nos équipes des ventes à attirer des événements d'envergure et à positionner Montréal comme une destination de choix pour des congrès à fort impact. Au-delà des résultats économiques, Tourisme Montréal a poursuivi le déploiement d'initiatives porteuses de sens, comme des projets d'impact visant à mesurer les retombées sociales et économiques réelles de certains congrès. Ces actions, combinées à nos démarches en tourisme responsable, renforcent notre écosystème et confirment le rôle du tourisme d'affaires comme levier de rayonnement durable pour Montréal. » - Mylène Gagnon, vice-présidente, Ventes, services aux congrès et aux membres à Tourisme Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la neuvième année consécutive. congresmtl.com

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site mtl.org

