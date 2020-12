Un canevas spectaculaire prêt à vous accueillir Ces trois nouveaux studios immersifs sont situés au rez-de-chaussée du Palais et incluent 105 projecteurs au laser ainsi que 119 haut-parleurs intégrés à un système audio ambiophonique. L'équipement à la fine pointe de la technologie permet la projection à 360° sur les murs et le plancher, ce qui saura frapper l'imagination de tous. Cet environnement percutant et entièrement personnalisable convient parfaitement aux conférences ou formations hybrides, aux tournages et même aux rencontres d'entreprises qui souhaitent sortir de l'ordinaire.

Les organisateurs pourront choisir des forfaits personnalisés ou clés en main qui incluront diverses options d'ambiances visuelles percutantes développées par l'équipe de création d'OASIS immersion.

Disponibles dès le 14 décembre 2020, ces espaces sont soumis aux normes sanitaires rigoureuses appliquées au Palais. Les rassemblements qui s'y tiendront devront suivre les directives gouvernementales en vigueur pour assurer la santé et la sécurité des participants. Actuellement, dans le respect de la distanciation physique, les studios peuvent accueillir :

Studio Ambiant, 30 personnes

Studio Téléporteur, 30 personnes

Méga Studio, 60 personnes

Le Palais consolide son expertise en événements hybrides

Les nouveaux espaces OASIS immersion viennent bonifier l'offre de Palais Média Propulsion, un service lancé à l'été 2020 afin d'accompagner les clients qui organisent des événements hybrides ou créent du contenu percutant pour leurs médias sociaux.

Rappelons que le Palais a également mis sur pied le Prisme, un studio pouvant accueillir de quatre à cinq personnes, idéal pour tenir des entrevues et enregistrer des balados. Sans oublier ses trois salles dont l'aménagement est inspiré des grands plateaux de télévision, de manière à accueillir des conférences ou des panels hybrides.

Pour en savoir davantage sur les studios immersifs et sur Palais Média Propulsion : congresmtl.com/studio-palais-media-propulsion/

Pour découvrir la programmation d'expositions grand public d'OASIS immersion : www.oasis.im

Citations

« Le tourisme d'affaires est crucial à la vitalité touristique de la métropole, cette dernière occupant, avant la crise, la première place en Amérique du Nord en matière d'accueil de congrès et grands événements d'affaires. Encore une fois, avec la création d'espaces immersifs permanents, le Palais des congrès démontre sa haute capacité à innover et à constamment rehausser la qualité exceptionnelle de son offre. Félicitations à toute l'équipe du Palais et aux porteurs du projet OASIS immersion. Ces espaces deviendront certainement des incontournables, tant pour le grand public que par nos touristes d'affaires, le moment venu. »

- Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je suis fier de vous présenter ce nouveau jalon dans la concrétisation du Palais des congrès de l'avenir ! Les espaces spectaculaires d'OASIS immersion permettront au Palais et à Montréal de se distinguer sur la scène internationale et seront bénéfiques à la relance des affaires. »

- Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal

« Avec ce projet ambitieux qui va au-delà des tendances événementielles, le Palais et OASIS immersion participent à la vitalité économique et culturelle de Montréal. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir faire rayonner l'innovation et la créativité locale auprès des participants qui se réuniront au Palais en provenance des quatre coins du monde. »

- Nicolas Lassonde, premier vice-président, stratégie d'affaires, et co-fondateur d'OASIS immersion

À propos du Palais des congrès de Montréal

Le Palais des congrès de Montréal fait face aux exigences événementielles engendrées par la COVID-19 de manière proactive. Nouveau leader des événements hybrides, il offre, par le biais de son service Palais Média Propulsion, plusieurs studios hautement technologiques. Avec PROGRES, son Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d'événements sécuritaires, le Palais se conforme aux nouveaux standards sanitaires déterminés par les instances gouvernementales, sans frais additionnels pour ses clients.

Le Palais est au cœur de la ville qui accueille le plus de congrès internationaux dans les Amériques selon le classement 2019 de l'Union des associations internationales. Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, décernée par l'Association internationale des centres des congrès (AIPC), le Palais est également finaliste au prestigieux prix Apex de cette association dans la catégorie « meilleur taux de satisfaction de la clientèle au monde ». En 2019-2020, il a généré 228 millions de dollars en retombées économiques et d'innombrables retombées intellectuelles en tenant 339 événements. Précurseur, il a mis sur pied CITÉ, un lab événementiel qui réinvente les congrès grâce à des entreprises montréalaises émergentes. Il est parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre, en plus d'être certifié BOMA BEST. Visitez congresmtl.com.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Liens connexes

www.congresmtl.com