MONTRÉAL, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Palais des congrès de Montréal, pôle de créativité reconnu dans l'écosystème de l'innovation, est fier d'annoncer un nouveau partenariat avec Showcare, spécialiste en technologie et services d'événements. En s'associant à Showcare et à sa très performante plateforme d'engagement tout au long de l'année, l'objectif est d'offrir aux organisateurs d'événements des solutions technologiques clés en main pour le développement, la production et la diffusion d'événements hybrides exceptionnels.

Grâce à son expertise reconnue et sa gamme de services complète, Showcare repousse les limites du monde numérique bien au-delà des murs de l'emblématique Palais des congrès de Montréal, offrant des possibilités infinies aux organisations de faire passer leurs événements hybrides à un niveau inégalé.

Il s'agit du premier d'une série de partenariats qui seront annoncés à la suite d'un appel d'offres rigoureux. Alors que le secteur de l'événementiel émerge de près de deux années de bouleversements, le Palais des congrès de Montréal s'emploie à préparer la prochaine vague de solutions événementielles. Ce faisant, il réunit une équipe de partenaires résolument tournés vers l'avenir et capables de concevoir et de produire des événements hybrides utilisant les dernières innovations du marché.

Un potentiel de création incomparable

À l'heure où la technologie hybride est devenue un élément essentiel de l'industrie, ce partenariat vise à apporter aux associations le soutien d'experts chevronnés en événements et un environnement numérique adapté à leurs besoins spécifiques. Il libère un potentiel de création incomparable pour des organisations désireuses de créer des expériences hybrides synergiques pour leurs membres et leurs communautés.

Portés par la technologie et l'expertise conjointe du Palais et de Showcare, les clients apprendront à créer de nouvelles sources de revenus, à maximiser et à étendre l'engagement de leur communauté, mais aussi à poursuivre une trajectoire de croissance à long terme.

« Avec un tel choix de plateformes virtuelles et hybrides, nous recherchions un partenaire qui ait la même vision d'ensemble que nous et qui comprenne parfaitement l'ADN de l'industrie de l'événementiel. Nous pensons que l'hybride va perdurer et qu'il est de notre responsabilité de soutenir le succès de nos clients pendant et après leurs événements. La plateforme et les services de Showcare répondent parfaitement à cette exigence. »

- Emmanuelle Legault, PDG du Palais des congrès de Montréal

« Ce partenariat a vu le jour parce que nous partagions la même conviction quant au pouvoir de créer des expériences événementielles hybrides incroyables. Il s'est développé parce que nous sommes tous deux d'accord : il est temps de voir plus grand. Nous envisageons un avenir où les expériences hybrides inoubliables ne sont pas seulement la norme, mais un élément clé du succès continu de chaque organisation. »

- Amilie Parent, Présidente de Showcare

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal est applaudi pour son excellent taux de satisfaction de la clientèle dans l'industrie des congrès internationaux. Accueillant plusieurs centaines d'événements par année, le Palais génère des retombées économiques, sociales et culturelles majeures pour les communautés du tourisme, des affaires et de la recherche.

Véritable précurseur, le Palais a créé le Lab événementiel, qui réinvente les congrès main dans la main avec de jeunes entreprises parmi les plus innovantes de l'industrie. Chef de file en matière de développement durable et d'impact social, le Palais compte parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre. Reconnu pour son engagement envers la relève, les arts et le milieu communautaire, le Palais déploie un environnement dynamique, novateur et tourné vers le futur.

Showcare permet aux associations d'atteindre leur plein potentiel grâce à ses années d'expérience, ses services étendus et sa plateforme évolutive d'engagement tout au long de l'année. Leurs experts en événements guident les clients à travers chaque étape du processus de croissance, de la conception de la plateforme et de la planification stratégique à la gestion des événements et au marketing. Showcare travaille en étroite collaboration avec ses clients pour concevoir la meilleure combinaison de services et d'environnement numérique pour les besoins spécifiques de chaque association.

