Le Palais des congrès de Montréal et le Quartier de l'innovation unissent leurs réseaux pour faire rayonner le savoir-faire montréalais

MONTRÉAL, le 17 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Palais des congrès de Montréal et le Quartier de l'innovation (Qi) ont signé une entente de partenariat ouvrant la voie à des collaborations destinées à stimuler la culture de l'innovation et à propulser des initiatives locales lancées dans cet esprit. Les deux organismes se sont engagés à mettre leurs expertises respectives en commun et à développer des projets novateurs en collaboration avec des acteurs créatifs de la métropole québécoise.

Lieu unique au cœur de Montréal, le Palais accueille des visiteurs en provenance des quatre coins du monde et dénombre près de 25 000 passages quotidiens dans sa galerie commerciale. Dans ce carrefour de rencontres et d'échanges de connaissances, les projets et les événements qui seront mis sur pied grâce à ce partenariat jouiront d'une visibilité enviable et permettront de positionner Montréal comme une capitale d'innovation auprès d'une clientèle internationale.

En se joignant au riche écosystème entrepreneurial et créatif du Quartier de l'innovation, le Palais accède à l'expertise d'une foule d'entreprises qui seront en mesure de proposer des solutions novatrices aux divers enjeux de l'industrie du tourisme d'affaires. L'alliance naturelle entre les deux entités contribuera de surcroît à propulser le Palais dans sa volonté de développer le centre des congrès de l'avenir tout en soutenant le Qi dans sa mission de cultiver un écosystème d'innovation unique au cœur de Montréal.

Citations

« Notre partenariat avec le Quartier de l'innovation est la suite logique de la transformation qui s'opère au Palais. Son rôle central au sein de la communauté d'innovation de Montréal en fait un allié de choix et ouvre la porte à des projets qui nous démarqueront des autres centres de congrès dans le monde. »

- Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal

« Montréal se positionne comme un milieu d'innovation hautement attractif et performant de calibre international. Cela va sans dire, les retombées de cette collaboration seront très bénéfiques pour la société. La complémentarité des expertises du Qi et du Palais des congrès propulsera certainement le savoir-faire en innovation de Montréal. »

- Damien Silès, directeur général du Quartier de l'innovation de Montréal.

À propos du Quartier de l'innovation de Montréal

Le Quartier de l'innovation (Qi) est un territoire d'expérimentation de calibre international de 3,5 km² au cœur de Montréal. Il a pour mission de cultiver un écosystème d'innovation unique où la collaboration et l'expérimentation entre les milieux académique, entrepreneurial et citoyen favorisent des retombées positives pour la société. Son territoire est délimité par le boulevard René-Lévesque et le canal de Lachine, du nord au sud, et par la rue McGill et l'avenue Atwater, de l'est à l'ouest (incluant le silo no 5 et le bassin Wellington). Le Qi est soutenu par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, quatre universités (École de technologie supérieure [ÉTS], Université McGill, Université Concordia et Université du Québec à Montréal [UQAM]), et près d'une trentaine de partenaires privés. Pour plus d'information, visitez le site quartierinnovationmontreal.com.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal est au cœur de la ville qui accueille le plus de congrès internationaux dans les Amériques. En 2018-2019, il a généré 215 millions de dollars en retombées économiques et d'innombrables retombées intellectuelles en tenant 353 événements. Précurseur, il a mis sur pied CITÉ, un lab événementiel qui réinvente les congrès grâce à des entreprises montréalaises émergentes. Réunis sous la bannière Palais Boréal, ses engagements en développement durable se multiplient. Au sein de son immeuble carboneutre certifié BOMA BEST, le Palais invite dorénavant les organisateurs d'événements et leurs participants à compenser leurs émissions de GES localement à l'aide d'un programme novateur. En symbiose avec son milieu, il invite les visiteurs à s'approprier les espaces en déployant des initiatives artistiques comme Les Saisons du Palais, qui mettent en scène les créateurs du Québec. Le Palais se transforme et se positionne comme centre de congrès 4.0 et chef de file de son industrie. Visitez congresmtl.com .

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements: Renaud Martel-Théorêt, Conseiller, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, Tél. : 514 871-5897, renaud.martel-theoret@congresmtl.com; Maude Arsenault, Conseillère, marketing et communications, Quartier de l'innovation, Tél. : 438 387-3347, poste 207, marsenault@quartierinnovationmontreal.com

Liens connexes

www.congresmtl.com