MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Le Palais des congrès de Montréal et l'École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) ont le plaisir d'annoncer la signature d'une entente de partenariat d'une durée de deux ans.

Si la collaboration entre le Palais et l'ÉEQ n'est pas nouvelle, cette entente vient formaliser les liens de coopération entre les deux organisations. Elle vise à encadrer et promouvoir des échanges de savoir, de savoir-faire et d'expertise en matière d'innovation.

De gauche à droite : André Menand (Directeur de l’Innovation, École des entrepreneurs du Québec), Michel Fortin (Directeur général, École des entrepreneurs du Québec), Emmanuelle Legault (Présidente-directrice générale, Palais des congrès de Montréal), Luc Charbonneau (Vice-président au développement des affaires et des alliances stratégiques, Palais des congrès de Montréal), Marie-Claude Lizée (Directrice, marketing et communications, Palais des congrès de Montréal). (Groupe CNW/Palais des congrès de Montréal) Logo de l'École des entrepreneurs du Québec (Groupe CNW/Palais des congrès de Montréal)

Cet accord structurant permettra une meilleure coordination des actions et un partage harmonieux des ressources des partenaires, qu'elles soient matérielles ou humaines. En favorisant l'identification d'experts locaux dans une perspective de sollicitation des associations professionnelles internationales pour la tenue de congrès à Montréal, ce rapprochement stratégique sera un atout considérable pour le rayonnement de la métropole et du Québec.

Parmi les projets sur lesquels le Palais et l'ÉEQ ont déjà collaboré, notons le Parcours Novaré, un programme qui vise à accompagner les entreprises participantes dans leur gestion de la croissance en leur fournissant des formations et du coaching individuel, en les connectant avec un écosystème dynamique, et en les encourageant à innover vers une meilleure efficacité organisationnelle.

Citations

« Ce partenariat est tout à fait naturel pour nous. Nous croyons à une économie collaborative et complémentaire et c'est avec ce type de partenariat que nous pourrons unir nos forces, nos intérêts et notre réseau pour bâtir l'avenir. » - Michel Fortin, président-directeur général de l'École des entrepreneurs du Québec

« En s'associant avec l'École des entrepreneurs du Québec, le Palais vient renforcer sa collaboration stratégique avec les entrepreneurs d'aujourd'hui et les champions locaux de demain. Cette entente est un formidable atout pour attirer davantage de grands congrès internationaux à Montréal et faire rayonner le savoir-faire québécois. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès

À propos de l'École des entrepreneurs du Québec

L'École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) est un OBNL dont la mission est de développer les compétences des entrepreneurs de tous les horizons en offrant un milieu d'apprentissage accessible, innovant et collaboratif. L'ÉEQ vise l'acquisition de compétences pratiques par l'expérience et la résolution de problèmes concrets en entreprise. Avec une approche humaine, elle mise sur l'acquisition des aptitudes requises pour le démarrage et la croissance d'entreprise.

Son expertise repose sur les 37 ans d'expérience de formation en entrepreneuriat de son partenaire fondateur, le SAJE accompagnateur d'entrepreneurs. Depuis l'an 2000, l'ÉEQ a formé plus de 72 000 entrepreneurs en démarrage et pour la gestion de la croissance d'entreprise.

Avec 8 campus régionaux actifs, un Campus à l'International, ainsi qu'une offre en ligne bonifiée, l'ÉEQ mise sur la complémentarité et la collaboration avec l'écosystème provincial de soutien à l'entrepreneuriat pour soutenir le talent en affaires partout au Québec et même ailleurs. L'organisation a transféré son expertise et sa méthodologie en accompagnement de l'entrepreneuriat dans plus de 21 pays. Pour en savoir plus : eequebec.com

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la sixième année consécutive. congresmtl.com.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

