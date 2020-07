Ce service innovant et clés en main permettra au Palais et à ses clients de saisir et d'optimiser les opportunités numériques des événements réalisés au Palais. Agissant à titre de vecteur de la créativité montréalaise, le Palais donnera accès à un réseau regroupant les meilleures équipes de production. La participation de firmes talentueuses et de créateurs d'ici dans la réalisation des contenus fera briller les atouts du Québec auprès de la clientèle internationale du Palais. Ces options seront créatives, agiles, flexibles et accessibles.

Des contenus qui reflètent la diversité des événements tenus au Palais

Que ce soit des présentations de vulgarisation scientifique à l'occasion d'un congrès ou des entrevues ludiques, ce nouveau studio permettra de produire du contenu pour tous les goûts. Des chaînes thématiques telles que santé, sport, innovation et actualité sont également prévues afin d'offrir une vitrine unique sur les différents sujets qui sont mis en lumière lors des événements se déroulant au Palais.

Judicieusement situé au cœur de la ville, ce studio agira comme carrefour de communication témoignant de l'effervescence qui habite le Palais, centre névralgique de l'innovation, de la connaissance, ainsi qu'un lieu de prédilection de partage et de rencontres.

Une gamme complète de services

Ce studio numérique de hautes technologies sera opéré par une équipe créative dédiée à bien cerner les besoins des clients et habitée par la volonté de communiquer leur mission lors des événements. Les possibilités de Palais Média Propulsion sont nombreuses :

Production vidéo

Réalisation de balados

Enregistrement d'entrevues

Captation de contenu sur place

Création de capsules spécialement conçues pour les médias sociaux

Des forfaits clés en main seront proposés aux clients, de même qu'un service à la carte.

Un avantage additionnel pour accélérer la reprise des affaires

Alors que l'industrie des événements d'envergure a été grandement affectée par la pandémie, Palais Média Propulsion se révèle un avantage concurrentiel de choix pour Montréal dans la course à la reprise des activités. En facilitant sur place la création de contenus de qualité à diffuser sur les médias sociaux, le Palais permet aux organisateurs de rejoindre une plus grande partie de leur clientèle, palliant ainsi à une diminution du taux de participation liée à la situation mondiale.

Cette initiative s'ajoute donc au plus récent service d'organisation d'événements hybrides, ainsi qu'aux nouvelles mesures sanitaires en place au Palais afin de relancer la tenue d'événements à Montréal, dans un nouveau format réinventé.

Citation

« Avec notre nouveau studio situé au cœur de Montréal, le Palais évolue et continue de se réinventer pour répondre proactivement aux besoins des clients qui souhaitent faire rayonner leurs événements au-delà de nos murs et à travers le monde. Palais Média Propulsion est une offre créative, flexible et adaptée à notre nouvelle réalité post-COVID qui donnera accès à du contenu exclusif capté avec la meilleure technologie disponible. Ce projet témoignera de la vitalité de Montréal et des expériences inoubliables vécues par les participants au Palais, le vecteur de la créativité montréalaise en action! »

- Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Le Palais des congrès de Montréal, nouveau leader des événements hybrides, fait face aux exigences événementielles engendrées par la COVID-19 de manière proactive. Avec PROGRÈS, son Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d'événements sécuritaires, le Palais se conforme aux nouveaux standards sanitaires certifiés par les instances gouvernementales. Temporairement fermé en raison de la crise, le Palais rouvre ses portes aux groupes de 50 personnes et moins à l'été 2020.

Le Palais est au cœur de la ville qui accueille le plus de congrès internationaux dans les Amériques selon le classement 2019 de l'Union des associations internationales. Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, décernée par l'Association internationale des centres des congrès (AIPC), le Palais est également finaliste au prestigieux prix Apex de cette association dans la catégorie « meilleur taux de satisfaction de la clientèle au monde ». En 2019-2020, il a généré 228 millions de dollars en retombées économiques et d'innombrables retombées intellectuelles en tenant 339 événements. Précurseur, il a mis sur pied CITÉ, un lab événementiel qui réinvente les congrès grâce à des entreprises montréalaises émergentes. Il est parmi les premiers centres des congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre, en plus d'être certifié BOMA BEST. Visitez congresmtl.com.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements: Palais des congrès de Montréal, Tél. : 514 871-5849, [email protected]

Liens connexes

https://congresmtl.com/