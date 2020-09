MONTRÉAL, le 10 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Avec l'autorisation de tenir des rassemblements pouvant aller jusqu'à 250 personnes, le Palais des congrès de Montréal a mis sur pied le programme de relance des affaires Palais +, constitué de forfaits facilitant la tenue d'événements sans tracas et en toute confiance. Cette offensive inédite permettra à tout type d'organisation de tenir son événement dans des salles spacieuses et réaménagées pour respecter les mesures de distanciation.

La pandémie a forcé les organisations à repenser leurs rassemblements en tenant compte des nouveaux impératifs sanitaires, mais aussi des importantes répercussions financières engendrées par la crise pour plusieurs d'entre elles. L'offre du Palais arrive donc à point nommé pour contribuer à la reprise des affaires.

Fait à noter, l'ensemble des nouvelles mesures sanitaires est offert gratuitement, telles que l'aménagement de salles, la structure centralisée d'accueil et les nouveaux processus d'entretien ménager. De plus, le Palais propose à titre gracieux les superficies additionnelles requises pour respecter les nouvelles normes de distanciation physique.

Des forfaits clés en main par des experts de l'événementiel

Le Palais a développé des forfaits qui contribueront à la relance des affaires.

Pour 85 $ par personne (plus taxes et frais de services)

Location de salle pour une journée complète

Équipement audiovisuel de base

WiFi

Aménagement incluant une scène

Service de café en avant-midi et de breuvages en après-midi

Repas du midi en formule boîte à lunch

Pour un prix débutant à 1 500 $ (plus taxes)

Transformation du rassemblement en événement hybride permettant de rejoindre une audience élargie à la fois en présentielle et virtuelle.

Ces forfaits sont offerts dès le 1er septembre pour de nouveaux événements dont l'entente sera signée d'ici le 31 décembre 2020. Les détails de cette offre sont disponibles en ligne.

L'espace pour se réinventer

Le Palais des congrès de Montréal possède des espaces événementiels polyvalents au cœur de la ville. Avec les nouvelles normes de distanciation physique, ses vastes salles deviennent un atout inestimable pour les organisateurs d'événements.

Il est également en mesure d'accueillir des groupes de plus de 250 personnes répartis dans différentes salles connectées grâce aux technologies numériques.

Le Palais dispose actuellement de :

10 salles pouvant accueillir jusqu'à 250 personnes ;

7 salles pouvant accueillir entre 100 et 180 personnes ;

Dans le cadre du programme Palais +, certaines salles sont offertes prémontées pour limiter les frais et respecter les corridors de déplacement établis afin d'assurer une distance sécuritaire entre les participants.

Des nouveaux services technologiques pour créer du contenu percutant

Grâce à Palais Média Propulsion, le nouveau studio de création et de diffusion du Palais des congrès, les clients pourront également opter pour une salle inspirée des plus grands plateaux de télévision afin d'offrir une prestance inégalée à tout événement, ou encore un mini-studio d'entrevue.

Citation

« Depuis le début de la crise, nous nous positionnons comme un centre de solutions. Notre priorité est de nous tenir au fait des enjeux de nos clients tout en étant proactifs dans l'élaboration de solutions innovantes pour y répondre. Avec le programme de forfaits Palais +, les organisations pourront se réunir à nouveau en toute confiance et sans tracas logistique. »

- Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Le Palais des congrès de Montréal, nouveau leader des événements hybrides, fait face aux exigences événementielles engendrées par la COVID-19 de manière proactive. Avec PROGRES, son Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d'événements sécuritaires, le Palais se conforme aux nouveaux standards sanitaires certifiés par les instances gouvernementales, sans frais additionnels pour ses clients. Temporairement fermé en raison de la crise, le Palais rouvre ses portes aux groupes de 250 personnes et moins à l'été 2020.

Le Palais est au cœur de la ville qui accueille le plus de congrès internationaux dans les Amériques selon le classement 2019 de l'Union des associations internationales. Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, décernée par l'Association internationale des centres des congrès (AIPC), le Palais est également finaliste au prestigieux prix Apex de cette association dans la catégorie « meilleur taux de satisfaction de la clientèle au monde ». En 2019-2020, il a généré 228 millions de dollars en retombées économiques et d'innombrables retombées intellectuelles en tenant 339 événements. Précurseur, il a mis sur pied CITÉ, un lab événementiel qui réinvente les congrès grâce à des entreprises montréalaises émergentes. Il est parmi les premiers centres des congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre, en plus d'être certifié BOMA BEST. Visitez congresmtl.com.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements: Renaud Martel-Théorêt, Conseiller, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, Tél. : 514 871-5897, [email protected]

Liens connexes

www.congresmtl.com