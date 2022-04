Le POLE soutiendra les organisateurs d'événements qui contribuent aux avancées et au rayonnement des différents secteurs économiques de Montréal et du Québec. En investissant dans la création de nouveaux événements québécois, le Palais se dote ainsi d'un levier supplémentaire pour générer des retombées pérennes année après année, et s'inscrit comme un acteur clé dans la relance des activités de la métropole.

Comment se prévaloir du programme?

Ce nouveau programme propose un éventail de possibilités aux organisateurs d'événements, dans l'objectif d'optimiser les espaces du Palais en accueillant des partenaires dynamiques de son écosystème.

Les organisations devront, entre autres, posséder une structure de gouvernance établie, proposer un événement avec un impact social, économique et/ou intellectuel pour la métropole, et disposer d'une certaine flexibilité quant à la date envisagée pour l'événement.

Les organisations intéressées sont invitées à remplir un formulaire de candidature, disponible sur le site officiel du Palais.

Citations

« Dans les prochaines années, l'industrie événementielle devra évoluer dans un univers postpandémie complètement transformé. Après le récent lancement du POP, notre programme dédié aux organismes à but non lucratif de Montréal, c'est un grand plaisir de venir soutenir les organisateurs d'événements de notre ville en proposant le POLE. Le Palais s'inscrit ainsi comme un chef de file de son industrie, avec des leviers concrets pour les organisations qui font rayonner notre ville et ses divers secteurs économiques. » Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Accueillant plus de 350 événements par année, le Palais génère des retombées économiques, sociales et culturelles majeures pour les communautés du tourisme, des affaires et de la recherche. Véritable précurseur, le Palais a créé le Lab événementiel, qui réinvente les congrès main dans la main avec de jeunes entreprises parmi les plus innovantes de l'industrie. Chef de file en matière de développement durable et d'impact social, le Palais compte parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre. Reconnu pour son engagement envers la relève, les arts et le milieu communautaire, le Palais déploie un environnement dynamique, novateur et tourné vers le futur. Visitez http ://congresmtl.com.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements: Pour plus d'informations; Alexandra Madoyan, Conseillère et rédactrice, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, [email protected],Tél. : 514 871-5849