L'exposition propose une réflexion sur la nécessité d'humilité face à la majesté de la nature, à travers 19 photographies inspirantes. Le Palais accueille l'exposition au cœur de l'installation Nature légère. Réalisée en 2002 par l'architecte paysagiste Claude Cormier, l'œuvre emblématique de l'espace public du Palais offre un cadre immersif pour cette déambulation « en nature » parmi les photographies ayant pour thème central la somptuosité de la nature. Un clin d'œil discret à l'engagement environnemental du Palais, qui a fait du développement durable un élément essentiel de son modèle d'affaires, de son action communautaire et de son image de marque institutionnelle.

Les œuvres photographiques exposées ont été sélectionnées parmi les finalistes du Prix de Photographie Environnementale de la Fondation Prince Albert II de Monaco (FPA2). Créé en 2021 à l'occasion du quinzième anniversaire de la Fondation, ce concours récompense les photographes mettant leur créativité au service de la sensibilisation à la protection de l'environnement. Ce prix a pour double objectif de célébrer l'incroyable beauté de notre planète et de mettre en lumière les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés.

Un parcours introspectif en cinq thèmes

L'exposition La Beauté Sauvera le Monde, dont la scénographie est assurée par OASIS immersion, se présente comme une exploration de notre propre vulnérabilité au cœur de l'environnement, et dessine en filigrane les échanges culturels entre Monaco et le Canada, fruits d'une longue amitié remontant aux navigations et explorations scientifiques du fleuve Saint-Laurent par S.A.S. le Prince Albert I, en 1868 et 1913.

Les visiteurs sont conviés à suivre un parcours introspectif, où la splendeur de la nature invite à la contemplation et à la reconnaissance de la place modeste que nous y occupons. L'expérience se déploie autour de cinq thèmes se faisant l'écho d'un appel à la coexistence pacifique et à une conscience plus aiguisée de notre impact sur le monde :

Exploration des sens : émerveillement et harmonie des formes et des couleurs

Partout dans le monde, la nature émerveille par l'harmonie de ses formes et couleurs. La nature, sans obligation, nous offre le cadeau de la beauté.

Partout dans le monde, la nature émerveille par l'harmonie de ses formes et couleurs. La nature, sans obligation, nous offre le cadeau de la beauté. Exploration de l' humilit é

L'immensité de la nature met en lumière l'humble présence de l'humain face à celle-ci. Seule l'humilité de l'homme peut lui permettre d'apprécier et admirer avec respect cet écosystème.

L'immensité de la nature met en lumière l'humble présence de l'humain face à celle-ci. Seule l'humilité de l'homme peut lui permettre d'apprécier et admirer avec respect cet écosystème. Exploration de la société : individu, famille et communauté

La faune oscille entre unité et pluralité, l'individu et la communauté. La nature révèle sa diversité à travers la cohabitation de la vie sur terre, dans le ciel et en mer, où la beauté réside partout.

La faune oscille entre unité et pluralité, l'individu et la communauté. La nature révèle sa diversité à travers la cohabitation de la vie sur terre, dans le ciel et en mer, où la beauté réside partout. Exploration du corps et de l'espace : ludisme et authenticité

La beauté de la faune réside dans l'authenticité du moment présent. Bien que rude et complexe, la nature offre aussi des instants simples et purs.

La beauté de la faune réside dans l'authenticité du moment présent. Bien que rude et complexe, la nature offre aussi des instants simples et purs. Exploration de la transcendance : Liberté et Paix

L'harmonie et la paix de la nature nous enseignent l'équilibre. La splendeur du monde ne subsiste que dans sa liberté. Même dans les conditions les plus difficiles, notre environnement dévoile une beauté transcendante.

Engagement de la FPA2 au Canada

La Fondation Prince Albert II de Monaco est une organisation internationale apolitique œuvrant dans le monde entier afin de promouvoir, en collaboration avec les communautés locales, des solutions efficaces pour la biodiversité, le climat, les zones polaires, les océans ainsi que les ressources en eau de notre planète. La branche canadienne concentre ses activités autour de la protection de l'Arctique canadien et de ses communautés.

L'exposition La Beauté Sauvera le Monde débute en parallèle au Sommet One Young World 2024, qui se tient au Palais des congrès de Montréal. Ce calendrier commun s'explique par l'engagement de la Fondation envers l'organisation One Young World à travers son programme RE.GENERATION, qui a permis à une délégation de six jeunes leaders issus de six pays différents de participer au Sommet de cette année. En alignant ainsi l'exposition avec cet événement international majeur, la Fondation réaffirme son soutien à la jeunesse et aux initiatives en faveur d'un avenir durable.

Exposition La Beauté Sauvera le Monde

Au Palais des congrès de Montréal

1001, place Jean-Paul-Riopelle

Du 18 septembre au 15 décembre 2024 Gratuit

Citations

« Le Palais est heureux d'accueillir et d'offrir à ses visiteurs et à la population montréalaise l'exposition La Beauté Sauvera le Monde, organisée par la Fondation Albert II de Monaco (Canada). Cet événement exceptionnel met en lumière l'importance de la beauté et de l'art dans la promotion du développement durable et de la préservation de notre planète. Nous espérons que cette exposition inspirera nos visiteurs à réfléchir sur le rôle crucial que chacun de nous peut jouer pour protéger notre environnement. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Dans un monde plein de défis et de mouvance, la Nature nous rappelle, avec puissance et sagesse, l'essence de la vie. La beauté étant partout, l'être humain peut, avec parfois peu d'efforts, la rechercher, la cultiver, la chérir et la protéger. Ce faisant, il s'élève et œuvre pour les générations futures. » - Dre Diane Vachon, présidente de la Fondation Prince Albert II de Monaco (Canada)

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la huitième année consécutive. congresmtl.com.

À propos de la Fondation Prince Albert II de Monaco et de la FPA2 (Canada)

La Fondation Prince Albert II de Monaco est une organisation internationale à but non lucratif qui s'engage à protéger et faire progresser la santé planétaire pour les générations actuelles et futures. Créée par S.A.S. le Prince Albert II de Monaco en 2006, la Fondation souhaite promouvoir une nouvelle relation avec la nature ainsi que les innovations qui peuvent accélérer ce changement. La Fondation a pour objectif de rassembler l'humanité afin de mettre en place des solutions efficaces pour la biodiversité, le climat, l'océan et les ressources en eau de notre planète. Elle intervient dans trois principales zones géographiques : les Régions Polaires, le Bassin Méditerranéen et les Pays les Moins Avancés. La branche canadienne, fondée en 2008 et appelée FPA2 (Canada), fait partie des 11 branches de la Fondation mère. Outre sa participation financière dans des projets scientifiques au Canada, elle vise également, dans la poursuite de ses efforts de conservation, à promouvoir l'éducation et la mobilisation des jeunes ainsi qu'à favoriser les échanges grâce auxquels les communautés de l'Arctique canadien pourront mieux faire face à leurs nombreux défis sociaux, économiques et environnementaux, en lien avec les changements climatiques.

fpa2.org/en/branches/canada.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements : Sébastien Zickgraf, Conseiller et rédacteur, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, 514 871-5849, [email protected]; Melissa Khirdine, Fondation Prince Albert II de Monaco (Canada), 514 904-5415, [email protected]