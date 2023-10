MONTRÉAL, le 11 oct. 2023 /CNW/ - L'Association internationale des tunnels et de l'espace souterrain (AITES) a choisi Montréal pour tenir l'édition 2026 du Congrès mondial des tunnels (WTC). Du 18 au 21 mai 2026, plus de 2000 professionnels venant des quatre coins du globe participeront à cet événement phare dans son domaine, promettant des retombées intellectuelles significatives et près de 6,5 millions de dollars en retombées économiques pour le Québec.

Heureux dénouement d'un processus de candidature de 15 mois, l'obtention du WTC 2026 constitue une formidable opportunité de visibilité pour les professionnels québécois et canadiens du secteur. À travers des conférences, des ateliers et des groupes de travail techniques, le congrès sera l'occasion d'échanger des idées novatrices et de discuter des dernières avancées dans le domaine des tunnels et de l'espace souterrain. Sur le thème « Connecter les communautés au moyen d'infrastructures souterraines », les participants auront accès à des présentations de haut niveau, des sessions spécialisées et des séances de réseautage. Ils pourront également profiter d'un grand hall d'exposition regroupant plus de 150 exposants.

Rayonnement de l'industrie canadienne des tunnels

L'industrie des tunnels au Canada est l'une des plus progressistes au monde. Plusieurs projets de grande envergure y ont récemment été achevés, notamment : les aménagements hydroélectriques de la Romaine au Québec, le déploiement des plus gros équipements de forage pour les tunnels électriques Sir Adam Beck en Ontario, la mise à l'épreuve de l'équilibreur de pression terrestre (EPB) et le creusement sous pression pour le tunnel de Port Mann, ainsi que les tunnels d'approvisionnement d'eau de Second Narrows en Colombie-Britannique.

La ville de Montréal offre un cadre idéal au développement de partenariats internationaux. En effet, la métropole est réputée pour son expertise en génie civil et ses réalisations exemplaires dans le domaine des infrastructures souterraines, dont son réseau piétonnier souterrain, communément appelé RESO.

Les 79 pays membres et le comité exécutif de l'AITES ont porté leur choix sur Montréal lors de leur dernière assemblée générale, tenue à Athènes en mai dernier à l'occasion du WTC 2023. La dernière venue du Congrès mondial des tunnels au Canada remonte à 2010, à Vancouver.

Citations

« Montréal est une métropole vivante qui possède un charme très particulier et de nombreux projets de tunnels stimulants. Sa ville souterraine la rend unique en matière de développement urbain d'espaces de vie souterrains. Je me réjouis déjà de participer au WTC 2026, de revoir les constructeurs de tunnels et amis du monde entier à Montréal et de découvrir avec eux cette ville impressionnante. » - Roland Herr, directeur général de l'Association internationale des tunnels et de l'espace souterrain

« L'Association canadienne des tunnels (ACT) remercie l'Association internationale des tunnels d'avoir choisi Montréal comme ville hôte du WTC 2026. L'industrie des tunnels au Canada est très active, et le succès de ces projets suscite un intérêt toujours plus grand pour l'application des technologies en matière de tunnels afin de résoudre certains des plus grands défis d'infrastructure de la société. Le Congrès mondial des tunnels est l'événement mondial le plus important dans le domaine. Il représente une occasion unique pour le Canada de démontrer ses capacités en matière de creusement de tunnels et d'échanger les connaissances nécessaires pour faire progresser cette industrie essentielle. L'ACT s'appuiera sur son expérience en matière d'organisation de conférences nationales et internationales couronnées de succès et se réjouit d'accueillir le monde des tunnels à Montréal en 2026 ! » - Bruce Downing, président de l'Association canadienne des tunnels

« Le Congrès mondial des tunnels représente une opportunité unique pour notre ville de briller sur la scène internationale en tant que pôle d'expertise en génie civil. Il offre un cadre idéal pour stimuler les échanges d'idées et favoriser l'innovation dans le domaine. Je tiens à remercier Tourisme Montréal et à souligner l'excellente collaboration entre l'Association canadienne des tunnels, les spécialistes locaux et l'équipe du Palais des congrès de Montréal. Cette synergie a contribué au succès de la candidature de Montréal, et nous permettra d'accueillir cet événement prestigieux en 2026. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Notre destination, riche de son histoire et de son expertise en génie civil, offre un cadre inspirant pour ce Congrès mondial sur les tunnels. Cet événement réunira des experts du monde entier pour discuter de l'avenir des infrastructures souterraines. Nous sommes impatients de partager notre culture dynamique, notre cuisine exceptionnelle et notre hospitalité chaleureuse avec tous les participants. Montréal, reconnue pour son réseau souterrain, vous attend pour des échanges inoubliables au cœur de nos tunnels et sous nos gratte-ciels emblématiques. » - Yves Lalumière, président-directeur général, Tourisme Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la sixième année consécutive. congresmtl.com.

