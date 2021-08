Il combine une aspiration puissante avec jusqu'à 80 minutes de performance ininterrompuei et une commande par simple pression d'une touche.

TORONTO, le 4 août 2021 /CNW/ - LG Electronics (LG), chef de file en matière d'innovations dans le domaine des appareils électroménagers, bouleverse le segment des aspirateurs-balais au Canada avec le lancement de l'aspirateur-balai sans fil CordZeroMC A9 de LG (A906SM). Après un lancement solide de la gamme CordZero, aux États-Unis, en 2018, LG transporte maintenant le succès du modèle A906SM sur le marché canadien pour offrir un nettoyage en profondeur pratique.

L'aspirateur-balai sans fil CordZero A9 de LG est doté de deux batteries rechargeables au lithium-ion à libération rapide qui peuvent être interchangées rapidement, ce qui permet jusqu'à 80 minutes de nettoyage continu pendant la recharge. L'aspirateur-balai sans fil CordZero A9 de LG est également accompagné d'un socle de chargement portable pour un rangement et une recharge pratiques à tout moment et en tout lieu, ainsi que d'un système de filtration en cinq étapes qui permet de filtrer 99,99 % de la poussièreii. La commande par simple pression d'une touche pour allumer et éteindre l'aspirateur ou le réglage des niveaux de puissance élimine la tension associée au besoin de peser constamment un bouton, ce qui rend l'utilisation plus confortable. Le manche télescopique facile à régler offre une grande flexibilité, quelle que soit la taille de l'utilisateur, ainsi qu'un rangement efficace.

« Le lancement de l'aspirateur-balai CordZero A9 de LG au Canada élève la barre plus haut en matière de commodité et de performance de nettoyage, a déclaré Ashley Audisho, directrice principale du marketing, électroménagers, LG Electronics Canada. Nous sommes ravis d'offrir aux Canadiens un aspirateur sans fil doté d'une aspiration puissante de 140 W qui offre jusqu'à 80 minutes d'autonomie et qui permet de nettoyer et de recharger en même temps. »

Une aspiration puissante, conçue pour durer

Le moteur intelligent à inversionMC de l'aspirateur-balai sans fil CordZero A9 de LG qui crée une puissante aspiration de 140 watts est assorti d'une garantie limitée de 10 ans pour une tranquillité d'esprit durable.

Entretien sans tracas

Les composants lavables de l'aspirateur-balai sans fil CordZero A9 de LG permettent aux utilisateurs de séparer facilement le bac à poussière et le système cyclonique pour un nettoyage en toute simplicité et une meilleure hygiène. Il suffit de laver les filtres et le système cyclonique à l'eau pour éliminer la poussière et les débris.

Système de filtration en cinq étapes

Les allergènes intérieurs et la poussière peuvent perturber l'écosystème sain d'une maison. Le système de filtration en cinq étapes de l'aspirateur-balai sans fil CordZero A9 de LG permet de filtrer 99,99 % de la poussière et de la saleté en séparant la poussière aspirée dans le bac à poussière.

Plusieurs surfaces nettoyées aisément

La buse électrique pour tapis de l'aspirateur élimine efficacement la poussière, la saleté et les poils d'animaux des tapis grâce à son moteur DirectDrive situé dans sa tête de nettoyage. Il est également muni d'un manche télescopique réglable en longueur pour augmenter sa portée et le confort lors du nettoyage.

Aspirateur à main amovible pour un nettoyage pratique des endroits difficiles

Il n'a jamais été aussi facile de passer à un aspirateur à main amovible pour le nettoyage des endroits difficiles. Les utilisateurs de l'aspirateur-balai sans fil CordZeroMC A9 de LG peuvent facilement passer d'un plancher à l'autre et d'un meuble à l'autre pour une liberté totale dans le nettoyage des endroits difficiles à atteindre dans toute la maison.

Disponibilité en magasin

L'aspirateur-balai sans fil CordZero A9 de LG (A906SM) est vendu exclusivement chez Costco Wholesale Canada. Pour en savoir plus, visitez le site LG.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en produits électroniques, d'information et de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et génère des revenus annuels internationaux de plus de 56 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq unités d'affaires : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions d'affaires et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.ca.

_________________________________ i En mode Normal sans la buse électrique pour tapis et plancher dur dotée de deux batteries. ii Sur la base de tests effectués par SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH le 24 avril 2018.



