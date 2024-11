« Après la Seconde Guerre mondiale, les autorités militaires ont récupéré une vaste quantité d'objets culturels et religieux juifs », explique Louis Charbonneau du musée Aron du Temple Emanu-El-Beth Sholom à Montréal, où la spectaculaire menorah qui illustre le timbre est conservée. Elle fait partie des nombreuses hanoukkias données au musée après la Seconde Guerre mondiale dans le cadre des efforts visant à redistribuer les objets culturels et religieux à Israël et aux communautés juives du monde entier.

Dotée de réceptacles pour huit chandelles et pour une neuvième, le « serviteur » ou shamash, utilisée pour allumer les autres, cette hanoukkia unique présentant un majestueux paon sculpté symbolise la foi et la résilience qui sont au cœur de Hanoukka.

C'est avec honneur que Postes Canada présente cet artéfact historique, faisant la lumière sur une pièce importante de l'histoire. En plus de Hanoukka, Postes Canada est fière de commémorer les fêtes populaires de plusieurs religions célébrées par la population partout au pays, notamment Noël, Diwali et l'Aïd.

À propos du timbre



Le timbre sur Hanoukka présente une hanoukkia à thématique de paon de 31,7 cm de haut, fabriquée au XIXe siècle en Pologne par un artiste inconnu. L'émission, conçue par Subplot Design Inc. et imprimée par Colour Innovations, comprend un carnet de six timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel oblitéré à Westmount, au Québec.

Le timbre et les articles de collection sont en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

Pour accéder aux images des timbres et à d'autres produits, ainsi qu'à d'autres ressources :

Dossier externe avec images à haute résolution

Lire l'article du magazine de Postes Canada.

Lire le Catalogue de Timbres du Canada .

. Plateformes de médias sociaux - Facebook, Instagram et LinkedIn

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]