Ancré dans l'histoire et l'identité québécoises, le temps des sucres fait l'objet d'une émission de timbres illustrés.

De nouveaux timbres de Postes Canada célèbrent les cabanes à sucre du Québec (Groupe CNW/Postes Canada)

MONTRÉAL, March 19, 2026 MONTRÉAL - La tire d'érable dégoulinant sur les petites mains. Les airs entraînants du violon et des cuillères. Le goût réconfortant d'une soupe aux pois bien chaude. Ce printemps, juste au moment où parfums, musique et saveurs commencent à égayer les cabanes à sucre, Postes Canada émet deux timbres en forme de conserves de sirop d'érable. Dévoilées aujourd'hui à Montréal au festival Cabane Panache, les vignettes soulignent le temps des sucres et rendent hommage à des lieux emblématiques au Québec : les cabanes à sucre.

Une tradition qui traverse les générations

Les traditions du temps des sucres revêtent une telle importance au Québec qu'elles font officiellement partie du patrimoine immatériel de la province. Les Premières Nations des forêts de l'Est, notamment les W8banakiak (Abénakis), les Anishinaabeg (Anichinabés), les Haudenosaunee (Iroquois) et les Mi'gmaq (Micmacs), fabriquent des produits de l'érable depuis bien avant la colonisation européenne. Ces peuples transmettent leur savoir ancestral aux premières colonies françaises, qui l'adaptent au fil du temps.

Dans les années 1850, on voit apparaître les ancêtres des cabanes à sucre modernes - de petits abris où l'on fait bouillir la sève d'érable et qui deviennent des lieux sociaux. Depuis, une partie importante de la fabrication de sirop est désormais automatisée et les érablières ont gagné en envergure, sans pour autant faire disparaître les méthodes artisanales.

L'industrie acéricole québécoise commercialise aujourd'hui 90 % du sirop d'érable canadien et plus de 70 % de la production mondiale.

À propos des timbres

Les timbres, le carnet et le pli Premier Jour officiel (PPJO) sont l'œuvre de l'illustrateur Gérard DuBois et de la firme de design graphique Paprika. Inspirées de l'art populaire, commercial et publicitaire des années 1940 et 1950, les illustrations évoquent des scènes colorées de repas conviviaux et de moments partagés en plein air. Elles présentent la cabane à sucre comme un lieu de rassemblement, de plaisir et de transmission des traditions.

Cette émission philatélique comprend un carnet de six timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur ainsi qu'un PPJO. Tous deux sont offerts sur le site postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays. Le PPJO est oblitéré d'une feuille d'érable à Saint-Georges, ville québécoise où se tient chaque année le Festival beauceron de l'érable.

Autres ressources :

Dossier comprenant des images à haute résolution

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SOURCE Postes Canada

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