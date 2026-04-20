La transformation pour bâtir un système postal moderne, améliorer le service et retrouver l'autonomie financière va de l'avant.

OTTAWA, ON, le 20 avril 2026 /CNW/ - La situation financière de Postes Canada s'est considérablement détériorée en 2025. L'incertitude dans les relations de travail a pesé sur l'entreprise, et des cadres réglementaires imposés depuis des dizaines d'années ont continué de freiner sa modernisation et sa capacité à rivaliser avec la concurrence. La gravité de la situation financière de la Société souligne l'urgence de se transformer pour répondre à l'évolution des besoins du pays.

La perte avant impôt de 1,57 milliard de dollars enregistrée en 2025 par Postes Canada s'est creusée de 728 millions de dollars, soit 86,7 %¹, par rapport à celle de 841 millions de dollars affichée l'année précédente. C'est la perte avant impôt la plus importante jamais enregistrée par la Société. Les revenus pour l'exercice ont diminué de 315 millions de dollars, ou 4,7 %, par rapport à 2024, alors que les volumes de colis ont chuté considérablement en raison de l'incertitude dans les relations de travail tout au long de 2025.

S'appuyant sur la décision du gouvernement fédéral de lever les restrictions réglementaires de longue date, Postes Canada prend des mesures transformatrices pour rétablir la viabilité financière de l'entreprise et moderniser le service postal afin de répondre aux besoins de la population et des entreprises canadiennes dans l'économie actuelle.

La perte record souligne la nécessité de se transformer et de ne plus dépendre d'injections de fonds

Tout au long de 2025, Postes Canada a poursuivi ses activités sans conclure de nouvelles conventions collectives avec son principal syndicat, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP). L'incertitude entourant le conflit de travail a eu une incidence importante sur l'entreprise, car la clientèle du secteur Colis s'est tournée vers d'autres transporteurs offrant davantage de stabilité. En 2025, les volumes de colis ont diminué de 79 millions d'articles, ou 32,6 %, par rapport à l'année précédente. Compte tenu de l'incidence sur la clientèle, les volumes de colis seront difficiles à récupérer, ce qui souligne la nécessité de moderniser les services de Postes Canada pour rivaliser dans un marché concurrentiel.

La transformation est également essentielle pour que l'entreprise puisse se passer des injections de fonds publics. En 2025, l'entreprise a reçu un financement remboursable du gouvernement de 1,034 milliard de dollars, qui visait à soutenir ses activités au cours de l'exercice du gouvernement se terminant le 31 mars 2026. Toutefois, le financement a été insuffisant en raison de la gravité de la situation financière de la Société. Au début de 2026, le gouvernement a approuvé jusqu'à 1,008 milliard de dollars en financement remboursable supplémentaire.

Colis

En 2025, les revenus du secteur Colis ont diminué de 850 millions de dollars, ou 30,1 %, tandis que les volumes ont connu une baisse de 79 millions d'articles, ou 32,6 %, par rapport à 2024. Les revenus et les volumes du secteur Colis ont fortement diminué en raison des répercussions durables de l'arrêt de travail de 2024, de l'incertitude qui s'est poursuivie en 2025 dans les relations de travail, ainsi que des restrictions qui limitent depuis des décennies la capacité de la Société à rivaliser avec la concurrence, en particulier pour des parts de marché dans le secteur croissant des livraisons la fin de semaine. L'incertitude entourant le conflit de travail a incité une grande partie de la clientèle à conclure en 2025 des contrats à plus long terme avec d'autres fournisseurs de services de livraison offrant plus de souplesse et de stabilité.

Courrier transactionnel

En 2025, les revenus du secteur Courrier transactionnel ont augmenté de 564 millions de dollars, ou 26,2 %, tandis que les volumes ont connu une hausse de 39 millions d'articles, ou 2,4 %, par rapport à 2024. Bien que ce secteur d'activité connaisse un déclin constant depuis de nombreuses années, il a profité de l'augmentation des tarifs d'affranchissement en janvier 2025 et d'une hausse du volume en raison des envois électoraux et de la reprise des activités à la suite de la grève nationale du quatrième trimestre de 2024.

Marketing direct

Les revenus du secteur Marketing direct ont diminué de 46 millions de dollars, ou 4,5 %, en 2025, alors que les volumes ont connu une baisse de 417 millions d'articles, ou 9,8 %, par rapport à l'année précédente. Cette diminution des revenus et des volumes s'explique par l'incertitude dans les négociations et les mouvements de grève, y compris le boycottage de la livraison des articles Courrier de quartier de Postes CanadaMC au deuxième semestre de 2025. Les responsables du marketing ont également cherché à éviter que leurs envois à délai de livraison convenu soient bloqués dans le réseau postal.

Groupe d'entreprises

Le Groupe d'entreprises de Postes Canada2 a enregistré une perte avant impôt de 1,39 milliard de dollars en 2025, soit une détérioration de 727 millions de dollars, ou 109,5 %, par rapport à la perte avant impôts de 665 millions de dollars de l'année précédente. Cette aggravation des résultats est en grande partie attribuable aux résultats du secteur Postes Canada. Les comparaisons d'un exercice à l'autre sont également influencées par les gains réalisés lors des cessions du Groupe SCI inc. et d'Innovapost Inc. en 2024.

Les Investissements Purolator Ltée a enregistré un bénéfice avant impôt de 256 millions de dollars en 2025, soit une baisse de 38 millions de dollars, ou 12,9 %, comparativement à un bénéfice avant impôts de 294 millions de dollars l'année précédente. Les résultats de Purolator se sont détériorés en grande partie en raison des coûts liés au financement de l'acquisition de Livingston International en janvier 2025.

Contexte

Les activités du Groupe d'entreprises de Postes Canada ont historiquement été financées par les revenus générés par la vente de ses produits et services. En 2025, en raison de la détérioration de sa situation financière, le secteur Postes Canada a commencé à recevoir des injections de fonds remboursables du gouvernement fédéral pour prévenir l'insolvabilité.

1. Tous les pourcentages de ce communiqué sont arrondis au millier près. Les pourcentages sont par ailleurs rajustés en fonction des différences de jours ouvrables et de jours payés entre les périodes comparées. L'exercice 2025 compte un jour ouvrable et une journée payée de moins que l'exercice 2024. Une diminution du nombre de jours ouvrables ou payés entraîne généralement une baisse des revenus, du volume et des coûts. Les jours ne sont pas rajustés en cas d'arrêt de travail. 2. Le Groupe d'entreprises de Postes Canada est composé du secteur de base Postes Canada et de sa filiale en propriété non exclusive, Les Investissements Purolator Ltée.

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes.

SOURCE Postes Canada

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