La conversion aux boîtes postales communautaires et la modernisation du réseau de bureaux de poste sont essentielles à la protection du service postal

OTTAWA, ON, le 16 avril 2026 /CNW/ - Postes Canada se transforme pour rétablir et renouveler le service postal du pays. La Société se trouve à un tournant de son histoire et prend des mesures pour répondre aux besoins de la population canadienne d'une manière financièrement viable.

À la suite des premières réunions avec ses agents négociateurs, la Société entreprend des travaux préliminaires sur deux grandes initiatives : convertir aux boîtes postales communautaires les adresses qui reçoivent encore le courrier à la porte et moderniser le réseau de bureaux de poste.

La transformation de Postes Canada renforcera le service postal, favorisera le commerce à l'échelle nationale, permettra à la Société d'être un meilleur partenaire pour les entreprises, et l'aidera à remplir son double mandat, soit de servir l'ensemble de la population canadienne sans être un fardeau récurrent pour les contribuables. Nous devons donc procéder promptement à notre transformation, en collaborant étroitement avec nos agents négociateurs et le gouvernement du Canada.

La transition aux boîtes postales communautaires

Près de trois adresses sur quatre au Canada reçoivent déjà leur courrier et leurs colis par un moyen de livraison centralisé.

Postes Canada convertit aux boîtes postales communautaires environ quatre millions d'adresses qui reçoivent encore la livraison à la porte. La conversion à l'échelle nationale devrait s'échelonner sur environ cinq ans et touchera différents secteurs chaque année.

Lieux des premières conversions

La Société entreprend des discussions avec les 13 communautés suivantes et se prépare à convertir environ 136 000 adresses aux boîtes postales communautaires à la fin de 2026 et au début de 2027 :

Communauté Adresses dont le code postal commence

par… Nombre

d'adresses* Moncton et Riverview

(N.-B.) E1B, E1C, E1E, E1G 19 000 Sept-Îles (Qc) G4R, G4S 7 000 La Prairie et Candiac

(Qc) J5R 6 000 Ottawa (Ont.) K1B, K1G, K1H, K1J, K1K 30 000 Etobicoke (Ont.) M9V, M9W 18 000 Winnipeg (Man.) R2P, R2R, R2V, R2W, R2X, R3E, R3H 16 000 Abbotsford (C.-B.) V2S, V2T 11 000 Mission (C.-B.) V2V 6 000 North Vancouver

(cité), North

Vancouver

(municipalité de

district) et West

Vancouver (C.‑B.) V7M, V7P, V7R, V7S, V7T, V7V, V7W 23 000

* Tous les chiffres sont approximatifs.

Le processus de conversion d'une adresse de la livraison à la porte vers une boîte postale communautaire prend habituellement plusieurs mois. Postes Canada collaborera avec les communautés pour déterminer les emplacements des boîtes communautaires. Elle informera aussi toutes les personnes concernées du changement qui touchera la livraison de leur courrier, et les tiendra au courant à chaque étape. Les entreprises, les agents négociateurs et le personnel seront aussi tenus bien informés.

La plupart des adresses sélectionnées pour cette phase de conversion sont adjacentes à des secteurs déjà desservis par des boîtes postales communautaires. Postes Canada est consciente que la conversion dans les zones urbaines à forte densité pose des défis supplémentaires. Ces zones feront partie d'une phase ultérieure du programme pluriannuel.

Livraison sécuritaire et fiable

Les boîtes postales communautaires fournissent des compartiments sécurisés et verrouillés pour le courrier et les colis, offrant aux gens un accès fiable à tout moment de la journée. Elles font partie du réseau de livraison depuis plus de 40 ans et sont utilisées par des millions de personnes au Canada.

Plus de 80 % des colis livrés par Postes Canada entrent dans le compartiment individuel d'une boîte postale communautaire ou dans un compartiment réservé aux colis. Les colis qui n'y entrent pas ou qui nécessitent une signature sont livrés à la porte ou retenus pour ramassage à un bureau de poste à proximité.

Postes Canada est responsable de l'entretien de toutes les boîtes postales communautaires afin qu'elles demeurent sécuritaires et accessibles. Cet entretien comprend le déneigement, la réparation et le remplacement des serrures au besoin.

L'accès au courrier pour tout le monde

Le Programme de mesures d'adaptation pour la livraison de Postes Canada offre un soutien gratuit pour aider les personnes ayant des limitations fonctionnelles à accéder à leur courrier et à leurs colis. Plus de 17 000 ménages à l'échelle du pays bénéficient actuellement de mesures d'adaptation.

Le programme offre des mesures d'adaptation qui facilitent l'utilisation des boîtes postales, comme un plateau coulissant, des inscriptions en braille ou un compartiment plus accessible. Dans certains cas, la livraison hebdomadaire à domicile peut être offerte sur une base saisonnière, temporaire ou permanente.

Le processus de demande est simple et peut se faire en ligne. Pour obtenir plus de renseignements ou présenter une demande, visitez la page Web du Programme de mesures d'adaptation pour la livraison ou composez le 1‑844‑454‑3009.

Modernisation du réseau de bureaux de poste

Bien que les gens apprécient toujours les bureaux de poste, ils les visitent moins souvent et font moins d'achats en magasin. Cette tendance a entraîné une baisse de 30 % des revenus de la vente au détail depuis 2021. L'utilisation est également inégale dans l'ensemble du réseau.

La modernisation de la vente au détail garantira que le réseau reflète la façon dont la population et les communautés utilisent les bureaux de poste aujourd'hui, tout en protégeant les services dans les régions rurales, éloignées et autochtones. Les premiers changements seront apportés dans des régions urbaines et suburbaines qui sont actuellement trop desservies.

Analyses du marché en cours dans le cadre de la modernisation du réseau

Postes Canada amorce le processus de modernisation de la vente au détail en menant des analyses du marché pour recueillir et valider les données opérationnelles des bureaux de poste locaux, ce qui lui permettra d'avoir un portrait exact et à jour de chaque emplacement.

Les régions seront également évaluées dans leur ensemble afin que chaque bureau de poste soit examiné sous l'angle de la communauté. Cette analyse permettra d'évaluer et de cibler soigneusement les secteurs où les changements sont les plus justifiés, en accordant la priorité au service à la population et en protégeant le service là où les besoins sont les plus grands.

Tout au long du processus, Postes Canada informera le personnel, les collectivités, la clientèle, les agents négociateurs et les municipalités des changements apportés aux services postaux qui les touchent.

Notre engagement envers le Canada

Nous mènerons notre transformation de façon réfléchie, en accordant la priorité au service à la population tout en protégeant l'accès aux services postaux essentiels dans les communautés rurales, éloignées et autochtones. Nous continuerons de traiter notre personnel avec respect tout au long du processus.

Nous continuerons aussi d'informer la population, la clientèle, notre personnel, les agents négociateurs et les autres parties intéressées des étapes de notre transformation, et nous les tiendrons régulièrement au courant des changements qui les touchent, en offrant le meilleur préavis possible.

Pour plus de détails, consultez les ressources suivantes :

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]