Le plus récent modèle de projecteur CineBeam, qui offre une expérience cinématographique 4K de grande qualité dans une conception portable, est conçu pour agrémenter la vie des Canadiens.

TORONTO, le 5 avril 2024 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG) a annoncé aujourd'hui que les consommateurs canadiens peuvent maintenant précommander son projecteur CineBeam Q (modèle HU710PB) exclusivement sur LG.ca, jusqu'au 18 avril1. Pour les Canadiens à la recherche d'une expérience de divertissement de haut niveau qui ne veulent pas se restreindre à un lieu, le CineBeam Q de LG offre une qualité d'image exceptionnelle, des éléments visuels impressionnants et l'avantage de la portabilité.

Le projecteur CineBeam Q de LG offre une expérience cinématographique 4K de grande qualité dans une conception portable (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Doté d'une poignée rotative à 360 degrés et d'une fonction de réglage automatique de l'écran, cet appareil compact et puissant constitue une option réellement innovante pour les amateurs de divertissement et les professionnels à la maison ou en déplacement. Qu'il s'agisse de transformer un salon en cinéma personnel, de créer un environnement de jeu immersif ou de donner vie à des présentations avec une clarté époustouflante, LG s'engage à redéfinir la façon dont le contenu est consommé en offrant des expériences cinématographiques dont les Canadiens peuvent profiter presque partout.

Au-delà de sa conception portable et chic, le CineBeam Q de LG offre une qualité d'image supérieure, projetant de superbes images en résolution 4K UHD dont la taille peut atteindre 120 pouces. Il affiche également des images dynamiques et éclatantes, avec un rapport de contraste remarquable de 450 000:1 et une couverture de 154 % (globale) de la gamme de couleurs DCI-P3. Les utilisateurs peuvent aussi activer la fonction de dessin de lumière pour améliorer l'ambiance d'un lieu avec des images numériques captivantes. Cette fonction projette des images sur le mur, illuminant la pièce d'un éclairage d'ambiance paisible.

Le CineBeam Q de LG se distingue par un ensemble innovant de fonctionnalités polyvalentes et commodes, conçues pour surmonter les défis que posent les projecteurs traditionnels. Équipé de la fonction d'ajustement automatique de l'écran, ce projecteur offre une mise au point automatique qui optimise l'emplacement et les dimensions de l'image, garantissant ainsi une expérience de visionnement immersive dans pratiquement n'importe quel environnement tout en éliminant les inconvénients liés au processus d'installation. Le projecteur est optimisé par la plateforme intuitive webOS de LG, qui permet aux utilisateurs de regarder leurs émissions préférées en accédant de manière fluide aux services de diffusion en continu les plus populaires. Il permet également de partager sans effort du contenu à partir d'appareils intelligents par l'entremise d'AirPlay 2 et de Miracast.

Toutes les précommandes du CineBeam Q de LG effectuées sur le site LG.ca comprendront un étui protecteur et un écran portable (d'une valeur de 130 $CA) gratuits2. Le CineBeam Q de LG se détaille à partir de 1699,99 $CA. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site LG.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., une entreprise innovante dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public dont le chiffre d'affaires mondial s'élève à 64 milliards de dollars et dont le siège social se trouve à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités commerciales : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.com/ca_fr.



______________________________

1 Le CineBeam Q de LG sera offert par l'intermédiaire d'autres canaux de distribution dès que la période de précommande sera terminée.

2 Cette offre est en vigueur du 5 au 25 avril 2024. Des exclusions peuvent s'appliquer. Consultez les conditions générales pour obtenir de plus amples renseignements.

