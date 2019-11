Le nouveau Planificateur budgétaire interactif de l’ACFC facilite l’établissement d’un budget

OTTAWA, le 26 nov. 2019 /CNW/ - L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a lancé aujourd'hui son nouveau Planificateur budgétaire, qui aidera les Canadiens à gérer leurs objectifs financiers. S'appuyant sur des résultats de recherche, cet outil utilise des données comportementales pour aider les utilisateurs à adapter leur budget à leurs besoins. Le Planificateur budgétaire de l'ACFC offre des astuces personnalisées et instantanées, des modèles de budget modifiables, des indications et des badges de récompense. Ces fonctions aideront les Canadiens à établir des priorités dans leurs dépenses et à prendre en main leurs finances.