OTTAWA, ON, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Le lundi 4 novembre, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) lancera la 14e édition du Mois de la littératie financière lors d'un événement virtuel ouvert aux médias. Cette année, le Mois de la littératie financière a pour thème « Parlons argent! ».

Cet événement rassemblera des personnes et des organisations qui ont l'engagement commun de faire avancer la littératie financière. Les conférenciers invités seront Bruny Surin, médaillé d'or olympique, et Sara Weller, présidente du Service de l'argent et des pensions du Royaume-Uni, qui parlera des faits saillants de la campagne « Talk Money Week », qui a connu un franc succès au Royaume-Uni.

Dans le cadre du Mois de la littératie financière de cette année, l'ACFC dirigera une campagne nationale visant à briser le tabou qui nous empêche de parler d'argent. Tout au long du mois de novembre, l'ACFC et ses partenaires du Mois de la littératie financière encourageront les Canadiens à poser des questions et à raconter leurs expériences financières à leurs proches et à leurs amis.

Date :

Lundi 4 novembre 2024

Heure :

13 h 15 à 14 h 30 (heure de l'Est)

Lieu :

Participation en ligne

Inscription :

Les participants peuvent s'inscrire à Inscription - Lancement du Mois de la littératie financière. Les représentants des médias doivent s'inscrire en envoyant un courriel à l'équipe des relations avec les médias de l'ACFC à [email protected] avant l'événement. Les renseignements de connexion à la webdiffusion seront communiqués par courriel avant la tenue de l'événement.

