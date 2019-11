Le nouveau partenariat entre les Producteurs d'œufs du Canada et Denny's ouvre la voie aux programmes de certification Assurance qualité des œufs(MC) dans les restaurants du Canada

« Le programme AQO est l'aboutissement de décennies de travail visant à établir des normes de calibre mondial dans l'industrie canadienne des œufs. Ces normes sont respectées grâce à nos programmes nationaux qui comprennent des inspections et des audits par des tiers », a déclaré Roger Pelissero, producteur d'œufs de troisième génération et président des Producteurs d'œufs du Canada. « Nous savons que les Canadiens veulent savoir d'où viennent leurs aliments, et nous sommes fiers de nous associer avec Denny's pour renforcer le lien entre nos fermes et leurs restaurants. »

« Denny's s'est engagé à fournir de bons aliments et une bonne valeur sans sacrifier la qualité ni la saveur », a déclaré Deborah Gagnon, présidente et directrice de l'exploitation de Dencan Restaurants, société qui possède et exploite des restaurants Denny's partout au Canada. « Nous sommes fiers de travailler avec nos fournisseurs et des organisations comme les Producteurs d'œufs du Canada, qui respectent les principales normes de salubrité des aliments et de bien-être des animaux. Ce partenariat est un autre exemple de l'engagement continu de Denny's à servir des aliments de haute qualité et de source durable à notre clientèle. »

À compter de cet automne, les 74 restaurants de Denny's au Canada afficheront fièrement la marque de certification AQOMC sur leurs menus. Tous les œufs ayant la certification AQOMC respectent les normes les plus élevées du programme Propreté d'abord - Propreté toujours® et du Programme de soins aux animaux des Producteurs d'œufs du Canada. Ces normes sont importantes. Pour les consommateurs canadiens, la marque de certification AQOMC est une indication visuelle des œufs produits au Canada.

Visitez qualitedesoeufs.ca pour en savoir plus sur le programme de certification AQOMC des Producteurs d'œufs du Canada.

Au sujet des Producteurs d'œufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'œufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les œufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'œufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca.

À propos de Denny's

Denny's Restaurants Canada, membre du groupe Denny's hautement respecté dans le monde entier, jouit d'une excellente réputation, d'une excellente qualité et d'une grande satisfaction de la clientèle. Qu'il s'agisse de crêpes moelleuses, de bacon croustillant ou de burgers juteux, ou encore du menu Fit FareMD, les clients trouveront une valeur et une variété délicieuses en tout temps.

