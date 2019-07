Le nouveau moniteur de jeu Nano IPS UltraGear(MC) de LG est offert en précommande au Canada

Offrant une vitesse ultrarapide et une qualité d'image époustouflante, le moniteur Nano IPS UltraGear MC de LG permet aux joueurs de profiter de l'expérience de jeu la plus immersive jusqu'à ce jour. En prévision du lancement, et juste à temps pour faire l'essai des plus récents jeux vidéo, LG Electronics Canada offrira une promotion de précommande en partenariat avec Ubisoft. Les 200 premiers clients qui précommanderont le moniteur de 27 po (modèle 27GL850) recevront gratuitement une clé de téléchargement pour le jeu Rainbow Six Siege Édition Gold de TomClancy .

Les clients canadiens peuvent précommander le moniteur UltraGearMC de 27 po de LG offert à 699 $ (PDSF) auprès des détaillants sélectionnés, y compris Amazon, Best Buy, Canada Computers, Memory Express, Mike's Computer et Newegg. Pour en savoir plus et trouver un détaillant, visitez le lg.ca/promotions.

Dévoilés à l'occasion du salon E3 en juin, les nouveaux moniteurs de la série UltraGearMC de LG font appel à la technologie Nano IPS pour reproduire des couleurs phénoménales et offrir un temps de réponse ultrarapide et un taux de rafraîchissement de 144 Hz (surcadençable à 175 Hz) pour permettre aux amateurs de jeux vidéo de vivre l'expérience la plus immersive qui soit.

Le moniteur Nano IPS UltraGearMC de LG, qui sera également offert dans un format d'écran de 38 po (modèle 38GL950G) cet automne, offre des résolutions d'écran QHD élevées (38GL950G : 3 840 x 1 600, 27GL850 : 2 560 x 1 440) et une vaste gamme de couleurs (DCI-P3 98 %) pour des images incroyablement vives et détaillées. Le moniteur plus large est conçu pour renforcer le sentiment d'immersion des joueurs grâce à son format d'image de 21:9, à son écran incurvé, à son cadre pratiquement sans bordure et à l'éclairage sphérique RVB 2.0 amélioré à l'arrière du moniteur qui accentue l'ambiance lors du jeu en réglant les couleurs de l'éclairage selon l'action à l'écran.

Le moniteur UltraGearMC de 27 po prend en charge la technologie NVIDIAMD G-SYNC2 et le format HDR10, tandis que le modèle de 38 po prend en charge le processeur NVIDIA G-SYNC et la technologie VESA DisplayHDRMC 400, et il a été certifié par NVIDIA après avoir réussi 300 tests de rendement et de qualité d'image. Les deux moniteurs affichent des mouvements fluides sans effet de déchirement ni de sautillement d'image et offrent des réglages qui s'adressent précisément aux joueurs, comme le mode Synchronisation à action dynamique, le stabilisateur de noir et le réticule pour une exactitude parfaite, surtout dans les jeux de tir en temps réel.

Caractéristiques techniques :





27GL850 38GL950G Qualité

d'image Écran Nano IPS Nano IPS Taille 27 po 37,5 po Résolution QHD (2 560 x 1 440) WQHD

(3 840 x 1 600) Luminosité 350 nits (typique) 450 nits (typique) Gamme de

couleurs DCI-P3 98 % (sRVB 135 %) DCI-P3 98 % (sRVB 135 %) Couleur de bit 1,07 milliard 1,07 milliard Taux de

rafraîchissement 144 Hz 144 Hz/175 Hz (surcadençable) Temps de

réponse 1 ms (gris à gris) 1 ms (gris à gris) Technologie

HDR HDR10 VESA DisplayHDRMC

400 Synchronisation adaptative Prend en charge

NVIDIAMD G-SYNCMD2 NVIDIAMD G-

SYNCMD Connectivité HDMI x 2 x 1 DP x 1 x 1 Sortie pour

casque d'écoute O O Port USB 3.0 1 haut/2 bas 1 haut/2 bas Caractéristique (éclairage supplémentaire) - Éclairage

sphérique 2.0

1 Tests de temps de réponse gris à gris pour les moniteurs 38LG950G et 27GL850 effectués par UL. 2 Sans scintillement ni artéfacts validé par NVIDIA.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 49 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.



À propos de la division des moniteurs et des écrans commerciaux de LG Electronics

LG Electronics est un chef de file mondial dans le domaine des moniteurs, des ordinateurs personnels, de l'affichage numérique et des écrans commerciaux, et offre une meilleure expérience client aux entreprises du monde entier. LG est fière d'être le seul fournisseur d'écrans commerciaux OLED au Canada. Des moniteurs UltraWideMC de LG avec un format d'image de 21:9, en passant par les moniteurs IPS de LG qui offrent un contraste et des détails de couleurs incroyables, LG s'engage à offrir des solutions pratiques et efficaces à un large public, incluant le commerce de détail, les gouvernements, l'hôtellerie, l'éducation et le transport. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.LG.com.

À propos d'Ubisoft

Ubisoft figure parmi les chefs de file mondiaux en matière de création, d'édition et de distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles qu'Assassin's Creed, Just Dance, Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy. Les équipes d'Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs. Pour l'exercice 2018-2019, la valeur comptable nette d'Ubisoft s'est élevée à 2 029 millions d'euros. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.ubisoft.com/fr-ca/.

À propos de Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Tom Clancy's Rainbow Six Siege est un jeu qui place les joueurs au centre d'une expérience multijoueur rapide et évolutive, fondée sur la sélection d'agents uniques. Il se taille une place de choix sur la scène des sports électroniques professionnels et sa communauté compte plus de 45 millions de joueurs enregistrés. En faisant appel à une combinaison réussie de stratégie et de destruction, les joueurs de Rainbow Six Siege s'affrontent lors de sièges où les deux parties opposées disposent de compétences et de gadgets exclusifs. Les défenseurs se préparent en transformant l'environnement qui les entoure en de véritables bastions, tandis que les assaillants utilisent des drones de reconnaissance pour récupérer des informations utiles et planifier méticuleusement leur assaut. Comme ils ont accès à des dizaines d'agents inspirés de réels agents des forces spéciales provenant des quatre coins du monde, les joueurs peuvent choisir précisément la façon dont ils aborderont tous les défis auxquels ils seront confrontés. Par ailleurs, l'ajout constant de nouveaux agents et de nouvelles cartes offre une nouvelle profondeur à la stratégie et aux combats, et l'imprévisibilité de chaque partie de Rainbow Six Siege rend le jeu toujours plus intense et compétitif.

