Le nouveau modèle d'inscription pour les infirmières praticiennes et infirmiers praticiens (IP) vise à améliorer l'accès des patients aux prestataires de soins

Le nouveau cadre facilite également la mobilité des IP entre les provinces et territoires canadiens

TORONTO, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Depuis le 1er juillet 2026, les IP de l'Ontario sont inscrits sous une classification unique. Ce nouveau cadre s'inscrit dans une démarche de collaboration nationale (toutes les provinces et tous les territoires, à l'exception du Québec, adoptent ce nouveau modèle) visant à améliorer l'accès des patients aux soins en permettant aux IP d'exercer plus facilement partout au Canada et auprès de diverses populations de patients.

Il s'agit de l'une des mesures par lesquelles l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario, l'organisme de réglementation de la profession infirmière dans la province, soutient la mobilité du personnel infirmier et contribue à renforcer les effectifs de santé de l'Ontario, grâce à des processus d'inscription fondés sur des données probantes, équitables, inclusifs et efficaces.

« Les organismes de réglementation des soins infirmiers ont véritablement uni leurs efforts pour concrétiser ce projet », a déclaré Silvie Crawford, registrateure et PDG de l'OIIO. « C'est un excellent exemple de collaboration avec nos partenaires à l'échelle nationale. »

Auparavant, les IP travaillaient auprès de populations de patients précises et étaient inscrits sous des certificats liés à ces populations : soins de santé primaires, soins aux adultes, et pédiatrie. En supprimant l'obligation de s'inscrire sous un certificat particulier, nous permettons aux IP d'exercer avec plus de souplesse, ce qui pourrait améliorer l'accès des patients à des prestataires de soins de santé qualifiés dans l'ensemble du système de santé.

La qualité des soins prodigués par les IP demeurera inchangée, car les connaissances, les aptitudes, le jugement et les compétences de niveau débutant continueront d'être soumis aux mêmes exigences rigoureuses qu'auparavant. Puisque les données probantes démontrent qu'au début de leur exercice, les IP au Canada mobilisent des compétences similaires, quel que soit leur certificat lié à une population précise, ce changement leur donne la possibilité de prodiguer des soins là où ils sont nécessaires et au moment où le besoin s'en fait sentir.

Les personnes souhaitant obtenir des renseignements sur l'expertise des IP peuvent désormais consulter les détails de leur formation initiale dans notre registre public Find a Nurse. Nous avons ajouté cette information pour apporter plus de clarté aux employeurs, au public et aux autres parties intéressées désireuses de mieux comprendre les connaissances fondamentales des IP.

« Les IP jouent un rôle crucial dans le système de santé », a déclaré Crawford. « Elles et ils prodiguent déjà des soins de grande qualité aux patients et, grâce au nouveau cadre, elles et ils sont encore mieux placés pour soutenir la prestation de soins selon les besoins dans l'ensemble du système de santé, ce qui les rend encore plus accessibles. »

Pour de nombreux IP, le passage à une classification unique pourrait ne pas entraîner de changement immédiat dans leur exercice infirmier actuel.

« Bien que tous les IP continuent d'exercer en s'appuyant sur leurs propres connaissances, compétences et jugement, et de veiller à posséder les compétences requises pour prodiguer des soins sécuritaires, ces changements réglementaires signifient que si ces IP décident d'acquérir une formation ou une expérience supplémentaire pour travailler dans un nouveau milieu ou traiter des groupes de patients variés, cette voie leur est ouverte », a expliqué Maya Nikoloski, directrice de l'exercice professionnel à l'OIIO.

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario

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