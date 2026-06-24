L'effectif infirmier de l'Ontario continue de croître, et les données en expliquent la raison

TORONTO, le 24 juin 2026 /CNW/ - L'Ontario enregistre une croissance nette de son effectif infirmier chaque année depuis 2018 (y compris pendant la pandémie et la période consécutive), les arrivées dépassant systématiquement les départs, selon un nouveau rapport de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (OIIO).

Un groupe diversifié d’infirmières et d'infirmiers (Groupe CNW/Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario)

Le Movement and Attrition Report (Rapport sur les mouvements et les départs, disponible en anglais seulement) va au-delà du simple bilan des arrivées et des départs pour illustrer les déplacements des infirmières et infirmiers au sein de la profession, offrant ainsi un aperçu plus précis de l'évolution réelle de la main-d'œuvre en Ontario. En s'appuyant sur les données relatives au renouvellement de l'inscription pour la période allant de 2018 à 2025, le rapport examine non seulement les personnes qui entrent dans la profession et celles qui la quittent, mais il détaille également les changements de catégorie et de classe au sein de la profession avec une précision inédite.

L'offre de personnel infirmier constitue une mesure de la capacité; elle comptabilise les infirmières et infirmiers inscrit(e)s et autorisé(e)s à exercer, et non ceux qui sont actuellement en poste.

« Le fait d'être responsable de l'inscription du personnel infirmier permet à l'OIIO de suivre l'évolution de l'offre de main-d'œuvre infirmière de manière plus détaillée que d'autres sources, grâce aux données dont nous disposons », a déclaré Silvie Crawford, registrateure et PDG de l'OIIO. « Les tendances que nous avons observées ont des répercussions directes sur la planification future de la main-d'œuvre par nos partenaires du système. »

Étant donné que la province compte environ 200 000 infirmières et infirmiers, le nombre d'infirmières et infirmiers changeant de rôle ou quittant la profession demeure relativement stable.

Le nombre d'infirmières et d'infirmiers entrant dans le système est supérieur à celui de ceux qui le quittent

Cette croissance est largement portée par les nouvelles inscriptions, notamment celles d'infirmières et d'infirmiers formé(e)s à l'étranger, tandis que les départs sont demeurés relativement stables au fil du temps.

Les « départs » ne signifient pas tous qu'une infirmière ou un infirmier quitte l'Ontario; beaucoup reflètent des mouvements internes au sein de l'OIIO, comme un changement de catégorie d'inscription, ce qui n'est pas actuellement pris en compte dans les données recueillies à l'échelle nationale.

Entre 2018 et 2025, le nombre d'infirmières et d'infirmiers aptes à exercer en Ontario a augmenté chaque année. Rien qu'en 2025, l'OIIO a enregistré près de 14 900 nouvelles inscriptions contre environ 7800 départs, ce qui s'est traduit par une augmentation nette de plus de 7100 infirmières et infirmiers. La croissance annuelle a atteint 3,9 % en 2025, soit le taux le plus élevé observé entre 2018 et 2025.

Les nouvelles inscriptions ont représenté la grande majorité des ajouts. En 2025, 95 % des nouvelles inscriptions provenaient de personnes obtenant leur inscription pour la première fois ou dans une nouvelle catégorie de soins infirmiers, alors que les réinscriptions et les retours depuis la catégorie de membre inactif ne constituaient qu'une faible part du total (voir le tableau 1 du rapport).

Quant aux départs, ils étaient principalement attribuables au passage à la catégorie de membre inactif ou à la démission, suivis du choix de changer de catégorie de soins infirmiers.

La croissance des effectifs reflète les tendances de l'offre

Les effectifs infirmiers, définis comme les infirmières et infirmiers inscrit(e)s et employées en Ontario, ont suivi une tendance similaire. Les gains d'effectifs ont dépassé les départs chaque année depuis 2018, avec une croissance particulièrement marquée depuis 2022.

En 2025, la croissance nette des effectifs a atteint près de 8700 infirmières et infirmiers, soit la plus forte augmentation annuelle jamais enregistrée.

Bien que les pertes d'effectifs aient légèrement augmenté depuis 2019, elles ont été compensées par des gains croissants et se sont stabilisées ces dernières années.

Dans l'ensemble, le rapport conclut que tant l'offre de personnel infirmier que les effectifs en activité continuent de progresser.

Le rôle croissant des infirmières et infirmiers formé(e)s à l'étranger

L'une des tendances les plus marquantes soulignées dans le rapport est l'incidence des infirmières et infirmiers formé(e)s à l'étranger. Les gains nets au sein de ce groupe ont fortement augmenté après 2021, sous l'effet d'une hausse des demandes et de modifications des processus réglementaires visant à faciliter et accélérer l'inscription. En 2025, les infirmières et infirmiers formé(e)s à l'étranger ont représenté une part record des gains nets en ce qui concerne l'offre de personnel infirmier en Ontario.

Le nombre d'IA formé(e)s à l'étranger a connu une croissance particulièrement rapide, contribuant à l'augmentation globale de l'offre d'IA. Parallèlement, le groupe des IAA formé(e)s à l'étranger a enregistré des pertes nettes depuis 2024, principalement en raison du passage de nombreux professionnels de la catégorie d'IAA à celle d'IA.

Tendances basées sur l'âge à surveiller



Moins d'infirmières et d'infirmiers de moins de 35 ans rejoignent le marché du travail pour chaque personne de ce groupe d'âge qui quitte le marché du travail, tandis que davantage d'infirmières et d'infirmiers âgé(e)s de 35 à 54 ans rejoignent le marché du travail pour chaque personne de cette tranche d'âge qui quitte le marché du travail.

Cette analyse basée sur l'âge révèle des tendances plus nuancées. Les infirmières et infirmiers de moins de 35 ans continuent d'afficher de solides gains nets, mais le ratio gain/perte pour ce groupe a diminué depuis 2020. En 2025, pour chaque infirmière et infirmier de moins de 35 ans quittant la profession, environ cinq de ce groupe d'âge sont entré(e)s dans la profession, contre près de sept en 2018. Même si la croissance nette reste positive et que les jeunes infirmières et infirmiers continuent de constituer la plus grande source de nouvelles infirmières et nouveaux infirmiers, les pertes croissantes parmi les jeunes infirmières et infirmiers justifient une surveillance continue.

En revanche, les infirmières et infirmiers âgé(e)s de 35 à 54 ans ont vu leurs ratios gains/pertes s'améliorer, tandis que ceux de plus de 55 ans continuent de subir des pertes nettes, reflétant les tendances attendues en matière de départ à la retraite.

Comprendre les mouvements, et pas seulement les pertes

Un point important à retenir du rapport est la distinction entre les départs réels et les mouvements internes au sein de l'OIIO. Certaines infirmières et certains infirmiers passent à la catégorie de membre inactif, ce qui représente une perte pour l'offre de soins infirmiers, puisque ce personnel infirmier ne peut plus exercer. D'autres, en revanche, passent à d'autres catégories professionnelles (p. ex., IAA à IA) et ne constituent pas une perte pour l'offre de soins infirmiers en Ontario.

Ce qui ressemble à de l'attrition dans une catégorie est souvent en réalité un mouvement au sein de la profession. Par exemple, de nombreuses pertes d'IAA se traduisent en fait par des gains pour l'offre d'IA, plutôt que par des départs définitifs de la profession.

Les données réglementaires sur les mouvements au sein de la profession sont essentielles à la planification des effectifs, et le système de santé gagnerait à mieux comprendre le contexte de l'offre de soins infirmiers en Ontario.

L'OIIO réglemente les IA, les IAA et les IP en Ontario et constitue la source de référence pour les données provinciales sur l'offre de soins infirmiers.

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario

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