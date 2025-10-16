L'OIIO examine les conditions de travail des infirmières et infirmiers afin d'orienter le changement

TORONTO, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Chez l'OIIO, nous croyons que tout comme chaque patient mérite d'avoir accès à des soins sécuritaires et de qualité, chaque infirmière et infirmier a le droit de travailler dans un environnement fondé sur l'équité, le respect et l'inclusion.

L'an dernier, nous avons réalisé notre tout premier recensement de la main-d'œuvre afin de nous aider, ainsi que nos partenaires du système de santé, à mieux comprendre leurs expériences vécues et leurs identités. Nous avons recueilli les commentaires de plus de 31 000 infirmières et infirmiers et publié la première série de conclusions sur l'identité, l'exercice et les caractéristiques d'emploi des infirmières et infirmiers dans le Demographics and Nursing Practice Report (Rapport sur la démographie et l'exercice de la profession infirmière ou infirmier, disponible en anglais seulement).

Aujourd'hui, l'OIIO a développé une nouvelle ressource sur les inégalités en milieu de travail auxquelles font face les infirmières et infirmiers.

« Aujourd'hui, nous partageons une nouvelle série de fiches d'information sur les inégalités et les obstacles auxquels les infirmières et infirmiers sont confrontées dans leur exercice. Ces résultats donnent une image plus claire de la réalité quotidienne des soins infirmiers », a déclaré Brent Knowles, directeur de l'analyse et de la recherche à l'OIIO. « L'OIIO collaborera avec ses partenaires du système de santé pour les informer de ses conclusions fondées sur des données et contribuer à promouvoir l'exercice plus sécuritaire de la profession infirmière pour les infirmières, les infirmiers et les Ontariens. »

Ce travail reflète notre engagement envers la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) en utilisant des données pour promouvoir l'équité et mettre en lumière les préjugés et la discrimination qui existent dans le domaine des soins infirmiers. Notre objectif est d'informer et d'orienter un changement durable dans les conditions de travail des infirmières et infirmiers, afin d'assurer que les Ontariens continuent de recevoir des soins efficaces, sécuritaires et de qualité.

Nous présentons ci-dessous les conclusions tirées des trois fiches d'information qui traitent des questions liées au racisme, à l'âgisme et à la discrimination fondée sur le sexe. Il est important de noter que l'un des outils d'enquête que nous avons utilisés était l'échelle révisée de discrimination quotidienne (ERDQ). L'échelle est un ensemble de questions qui demandent aux répondants de réfléchir à leurs expériences quotidiennes en matière de traitement injuste ou discriminatoire.

Aperçu de la fiche d'information : Lutter contre le racisme

Dans le cadre du recensement, les infirmières et infirmiers ont été invités à répondre à la question suivante sur le racisme et la discrimination : « Dans le cadre de vos études, de votre exercice clinique ou de toute autre activité professionnelle, pensez-vous avoir été victime de racisme ou de discrimination en raison de votre identité? »

Au total, 27 836 personnes ont répondu à cette question, et 37 % d'entre elles ont répondu « oui ». Plus précisément, 67 % des infirmières et infirmiers racialisés qui ont répondu « oui » à cette question se sont identifiés comme appartenant à l'un des groupes démographiques suivants : « Arabe, Moyen-Orient ou Asie occidentale », « Noir », « Asie de l'Est », « Latino-américain », « Asie du Sud », « Asie du Sud-Est » ou « Métisse (si les répondantes ont sélectionné une ou plusieurs identités raciales) ». Dans nos questions complémentaires issues de l'échelle, il est apparu clairement que les répondants noirs étaient les plus fréquemment victimes d'incidents quotidiens de discrimination. Nos résultats ont également montré que les infirmières et infirmiers racialisés sont souvent sous-représentés aux postes de direction.

De la prise de conscience à l'impact

Les données suggèrent que les expériences de racisme sur le lieu de travail peuvent contribuer à l'épuisement professionnel et avoir un impact négatif sur la sécurité et le bien-être des infirmières, des infirmiers et des patients. Une méta-analyse (en anglais seulement) a examiné 85 études sur les soins infirmiers et a révélé que l'épuisement professionnel était associé à des événements indésirables pour la sécurité des patients (par exemple, davantage d'erreurs de médication et d'infections nosocomiales).

Aperçu de la fiche d'information : Les préjugés cachés liés à l'âge

Nos résultats ont montré que les infirmières et infirmiers âgées de 18 à 24 ans étaient fréquemment victimes de discrimination au quotidien. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi elles et ils pensaient avoir vécu ces expériences, environ huit répondantes sur dix ont cité leur âge comme facteur. Dans cette tranche d'âge, 56 % des infirmières et infirmiers ont déclaré être traités par les patients et/ou leurs familles avec « moins de courtoisie ou de respect », et 43 % ont déclaré avoir été « menacés ou harcelés » au moins plusieurs fois par mois.

En outre, 36 % des répondants dans cette tranche d'âge ont également déclaré être perçues comme « peu intelligentes » par leurs collègues ou leurs pairs. Les infirmières et infirmiers âgés de 55 ans et plus ont exprimé leur sentiment d'être « dévalorisés » malgré leurs nombreuses années d'expérience dans le domaine des soins infirmiers et se sont sentis exclus des promotions et des possibilités d'emploi stable.

De la prise de conscience à l'impact

À mesure que la population de l'Ontario vieillit, nous devons tous nous efforcer de retenir les infirmières et infirmiers de tous les groupes d'âge. Il est essentiel de créer des milieux de travail flexibles et inclusifs pour tous les âges, offrant des possibilités d'avancement professionnel à toutes les infirmières et tous les infirmiers, afin de bâtir un système de santé résilient pour l'avenir.

Aperçu de la fiche d'information : Face à la réalité de la discrimination fondée sur le genre

Selon le recensement, plus d'un répondant sur quatre (26 %) a déclaré avoir été victime de menaces ou de harcèlement au moins plusieurs fois par mois de la part de patients et/ou de leurs familles. Les infirmières et infirmiers qui s'identifient comme non binaires/non conformes au genre ont déclaré avoir été victimes de menaces et de harcèlement le plus fréquemment (39 % au moins plusieurs fois par mois). Analysés en fonction de leur identité de genre, ces répondants ont également déclaré les niveaux les plus élevés de racisme et de discrimination (72 %), par rapport aux expériences des hommes (55 %) et des femmes (35 %). Dans les réponses ouvertes sur l'impact du genre sur l'exercice de la profession infirmière ou infirmier :

Les femmes ont exprimé que la profession infirmière était dominée par les femmes et, à ce titre, « dévalorisée » et « sous-payée ». Il existait également une perception générale selon laquelle leurs collègues masculins progressaient plus rapidement dans leur carrière.

Les hommes ont déclaré avoir le sentiment de ne pas être à leur place dans le domaine des soins infirmiers, ce qui était attribué à la perception largement répandue selon laquelle les femmes sont mieux adaptées à cette profession. Les hommes ont également déclaré qu'il y avait un manque de compréhension et de soutien concernant les problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les infirmiers masculins.

De la prise de conscience à l'impact

Historiquement, la profession infirmière a toujours été majoritairement féminine. Cependant, nous avons observé un changement démographique progressif au sein de cette profession. Par exemple, la proportion globale d'infirmiers masculins représentés dans la profession est passée de 7 % à 10 % au cours des dix dernières années. De plus, selon le recensement fédéral de 2021, la nouvelle génération de professionnels (génération Z) qui entre sur le marché du travail comprend une proportion plus élevée de personnes s'identifiant comme transgenres ou non binaires que toute autre génération précédente. C'est pourquoi il est essentiel de reconnaître et de soutenir toutes les infirmières et tous les infirmiers afin d'atteindre une main-d'œuvre plus équitable et inclusive où chacun se sent à sa place.

« Nos conclusions offrent des perspectives qui visent à orienter les actions collectives visant à promouvoir un système de soins de santé sécuritaire et équitable tant pour les infirmières et infirmiers que pour les Ontariens », a déclaré Knowles. « Pour concrétiser ce changement, il faudra faire preuve d'une détermination et d'une responsabilité collectives dans la mise en œuvre de politiques claires, fermement alignées sur les principes de diversité, d'équité et d'inclusion pour tous. »

Consultez les fiches d'information dès maintenant

(disponible en anglais seulement))

