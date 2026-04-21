Un nouveau rapport offre des pistes pour rendre l'expérience des infirmières et infirmiers auprès de l'OIIO plus équitable

TORONTO, le 21 avril 2026 /CNW/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (OIIO) a publié son tout premier Workforce Census: Experiences with CNO Report (Recensement de la main-d'œuvre : rapport sur les expériences avec l'OIIO, disponible en anglais seulement). Ce rapport explore la manière dont les infirmières et infirmiers issus de diverses communautés vivent les processus réglementaires et les initiatives en matière d'équité de l'OIIO.

Couverture de Workforce Census: Experiences with CNO Report (Recensement de la main-d’œuvre : rapport sur les expériences avec l’OIIO, disponible en anglais seulement) (Groupe CNW/Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario)

Ce travail important soutient la mission de protection de la population de l'OIIO et confirme notre engagement envers la Stratégie pluriannuelle en matière d'équité de l'OIIO, en mettant en œuvre des mesures concrètes qui rendront les interactions avec l'OIIO plus équitables pour toutes les infirmières et tous les infirmiers.

« Nous nous engageons à nous renseigner sur les diverses expériences vécues par les infirmières et infirmiers, afin de pouvoir continuer à les soutenir efficacement dans la prestation de soins sécuritaires aux patients. Pour tenir cet engagement, nous avons mené un recensement novateur qui met en lumière des lacunes en matière d'équité nécessitant notre attention dans le domaine de la réglementation infirmière », a déclaré Silvie Crawford, registrateure & PDG de l'OIIO.

À propos du recensement et de la collecte des données

En 2024, l'OIIO a réalisé le tout premier recensement volontaire de la main-d'œuvre. L'OIIO est reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué à la mise en place du recensement, notamment Indigenous Primary Health Care Council, l'Alliance des infirmières et infirmiers noirs du Canada, l'Association pancanadienne des infirmières et infirmiers d'ascendance africaine (Ontario Black Nurses' Network and Canadian Black Nurses Network), ainsi que le Black Nurses Task Force de l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (RNAO).

Nous avons recueilli plus de 31 000 réponses au sondage. Les commentaires offrent des perspectives importantes qui aideront à orienter notre travail futur.

« Merci à tous ceux qui ont participé au recensement et contribué à ces résultats. Nous apprécions votre franchise dans le partage de vos expériences personnelles et accordons de l'importance à chaque point de vue », a affirmé Brent Knowles, directeur, Analyse et recherche.

Comme pour tous les sondages volontaires, ces résultats reflètent les opinions des personnes ayant choisi d'y participer et ne sauraient être généralisés à l'ensemble de la profession. Les commentaires fournissent toutefois un aperçu important de la façon dont certaines infirmières et certains infirmiers perçoivent les activités réglementaires et d'équité de l'OIIO, et mettent en lumière les possibilités offertes.

Principales conclusions

Dans l'ensemble, les infirmières et les infirmiers ont exprimé un ferme soutien quant à l'importance de l'équité, tout en soulevant des préoccupations concernant la cohérence et l'équité de certains processus de réglementation.

Les infirmières et les infirmiers ont manifesté un large soutien aux initiatives de l'OIIO en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI). Ainsi, 80 % d'entre eux savent qu'il est essentiel pour l'OIIO de prendre en compte la diversité des perspectives et des expériences. Ce soutien s'est avéré particulièrement marqué chez les infirmières et des infirmiers formés à l'étranger (IFE) (86 %), les femmes (80 %) et les personnes ne s'identifiant pas comme appartenant au genre binaire (91 %).





Les résultats du sondage ont également montré que 58 % des personnes interrogées estiment que l'OIIO comprend l'importance de la DEI. Par ailleurs, environ 67 % des personnes interrogées jugent que l'OIIO a explicitement condamné le racisme et la discrimination. Cependant, les infirmières et infirmiers de moins de 45 ans, les IFE, les groupes racialisés, les personnes LGBQA+, et les infirmières et infirmiers ayant un ou plusieurs handicaps étaient plus susceptibles de percevoir des lacunes dans l'engagement de l'OIIO envers l'équité.



Veuillez noter que le terme « transgenre » n'est pas inclus dans l'acronyme LGBQA+, car le genre a été abordé dans une question distincte de l'orientation sexuelle. Le terme « bispirituel » n'est pas inclus non plus, car les données autochtones seront publiées ultérieurement. Ce travail sera mené en collaboration avec des peuples autochtones, des experts en données autochtones et des chercheurs afin de préserver l'intégrité culturelle et de favoriser une interprétation respectueuse des résultats.





Veuillez noter que le terme « transgenre » n'est pas inclus dans l'acronyme LGBQA+, car le genre a été abordé dans une question distincte de l'orientation sexuelle. Le terme « bispirituel » n'est pas inclus non plus, car les données autochtones seront publiées ultérieurement. Ce travail sera mené en collaboration avec des peuples autochtones, des experts en données autochtones et des chercheurs afin de préserver l'intégrité culturelle et de favoriser une interprétation respectueuse des résultats. Les résultats indiquent également que les infirmières et infirmiers noirs, les infirmiers de sexe masculin, et les infirmières et infirmiers ayant un ou plusieurs handicaps ont déclaré une participation disproportionnée au processus de conduite professionnelle par rapport à d'autres groupes. Certaines personnes interrogées de ces groupes ont exprimé leur frustration face au processus, exprimant des préjugés et le capacitisme comme facteurs contributifs possibles. Les personnes interrogées ont exprimé la nécessité d'une plus grande transparence de la part de l'OIIO en matière de conduite professionnelle et de prise de décision sur l'aptitude à exercer.





Dans l'ensemble, environ 72 % des personnes interrogées estiment que le processus d'inscription de l'OIIO est équitable. Cependant, les infirmières et infirmiers ne s'identifiant pas comme appartenant au genre binaire, les personnes racialisées, les personnes LGBQA+, et les infirmières et infirmiers en situation de handicap ont rapporté un niveau d'équité perçue plus faible.





Les infirmières et infirmiers en situation de handicap ont signalé percevoir des obstacles à leur inscription et au renouvellement de leur inscription, tels qu'un manque de soutien et de ressources.

Nos prochaines étapes et actions

Bien que la collecte, l'analyse et la communication de ces données constituent une première étape importante, l'objectif de ce travail est d'éclairer et d'orienter un changement durable.

« Nous sommes déterminés à prendre des mesures significatives en réponse à ces résultats », a déclaré Crawford. « Nous sommes impatients de partager ces enseignements avec nos partenaires du système de santé et d'explorer de nouvelles façons pour l'OIIO d'intégrer les perspectives diversifiées des groupes en quête d'équité et des peuples autochtones dans nos travaux. »

Alors que nous nous employons à renforcer nos processus et à améliorer l'inclusivité pour l'ensemble des infirmières et infirmiers, l'OIIO introduira également des options élargies en matière d'identification de genre pour les candidates et les candidats. Nous mettrons en œuvre une nouvelle politique visant à faciliter, pour les infirmières et infirmiers non binaires ou non conformes au genre, la mise à jour de leur nom légal au registre public, contribuant ainsi à protéger leur identité et leur expression de genre.

Nous continuerons d'encourager les infirmières et infirmiers à signaler tout problème lié à l'équité touchant leur exercice à l'OIIO lors des enquêtes. De plus, nous explorerons l'ajout de points de collecte de données au processus de plainte afin d'obtenir une meilleure compréhension de la démographie des plaignants.

À l'avenir, nous élaborerons également des plans de transfert des connaissances afin d'intégrer les résultats dans les travaux de l'OIIO et de partager ces enseignements fondés sur les données avec nos partenaires du système, dans le but d'influencer le changement au sein du système de santé dans son ensemble.

Lisez le rapport complet dès maintenant

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario

Pour plus d'informations, contactez : [email protected]