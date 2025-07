A comme Aventure. B comme Basketball. C comme Courage. Publié par Scholastic Canada en partenariat avec la famille Fox, ce nouveau livre d'images alphabétique soutient la recherche contre le cancer au Canada

TORONTO, le 28 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, jour où Terry Fox aurait eu 67 ans, la famille Fox et Scholastic Canada lancent un nouveau livre d'images, Qui est Terry Fox? .

Publié dans le cadre de la célébration d'une année entière marquant le 45e anniversaire du Marathon de l'espoir de Terry, ce livre magnifiquement conçu donne vie à son rêve extraordinaire pour les jeunes lecteurs, lettre par lettre. Écrit par Denise Dias et illustré par Noémie Gionet Landry, Qui est Terry Fox? saisit l'essence du parcours inspirant de Terry à travers un alphabet sincère et porteur d'espoir.

« Chaque année, plus de 10 000 écoles à travers le Canada participent à la Course Terry Fox, démontrant à quel point l'histoire de Terry continue de toucher profondément les jeunes Canadiens », explique Jessie Alder, nièce de Terry. « Avec Qui est Terry Fox?, nous sommes ravis d'offrir aux familles une autre façon significative de partager son héritage et de cultiver un esprit de courage et de générosité dès le plus jeune âge. »

Les lecteurs découvriront comment la perte de la jambe de Terry a été l'étincelle qui a déclenché sa mission d'aider les autres, ainsi que l'amour et le soutien inébranlables qu'il a reçus de sa famille, ses amis et des Canadiens partout au pays, sans oublier les symboles inoubliables de son parcours - la caravane, ses chaussures emblématiques et sa détermination indéfectible.

« Écrire ce livre m'a donné l'occasion de réfléchir profondément à l'héritage de Terry et aux valeurs qu'il incarnait », déclare Denise Dias, auteure de Qui est Terry Fox?. « J'espère que les jeunes lecteurs, en découvrant l'histoire de Terry à travers les lettres de l'alphabet, seront inspirés et comprendront qu'eux aussi peuvent faire une différence dans le monde. »

Pour célébrer le lancement de Qui est Terry Fox?, la Fondation Terry Fox organise un événement communautaire gratuit et familial le lundi 28 juillet 2025 à 13 h au Scarborough Civic Centre - le lieu historique où Terry a pris la parole lors de son Marathon de l'espoir en 1980. La célébration comprendra des allocutions de convives spéciaux, dont des membres de la famille de Terry, une lecture et une séance de dédicaces du livre, ainsi que diverses activités ludiques et éducatives pour les enfants, telles que du maquillage et du coloriage, destinées à transmettre l'histoire inspirante de Terry à une nouvelle génération.

Déjà sélectionné dans la liste officielle « Les Choix De Heather» chez Indigo, Qui est Terry Fox? est disponible dès maintenant, en anglais et en français, sur terryfox.org , chez les libraires et les détaillants en ligne à travers le pays. Tous les droits d'auteur seront versés directement à la Fondation Terry Fox, qui soutient la recherche majeure contre le cancer au Canada pour aider à achever le marathon contre le cancer que Terry a commencé.

Visitez terryfox.org pour en savoir plus, commander un exemplaire du livre ou faire un don afin de soutenir la recherche de pointe contre le cancer au Canada.

Qui est Terry Fox?

Écrit par : Denise Dias

Illustrations par : Noémie Gionet Landry

Éditeur : Scholastic Canada Ltd

18,99 $ | Cartonné | Âges 3 ans et plus | ISBN : 9781039707306

T is for Terry: An ABC of Courage

Écrit par : Denise Dias

Illustrations par : Noémie Gionet Landry

Éditeur : Scholastic Canada Ltd

19,99 $ | Cartonné | Âges 3 ans et plus | ISBN : 9781039706798

À propos de la Fondation Terry Fox

La Fondation Terry Fox honore la vision et l'esprit d'un Canadien emblématique tout en recueillant des fonds essentiels pour la recherche contre le cancer. En tant qu'organisme de bienfaisance national de premier plan, la Fondation Terry Fox joue un rôle vital dans la mobilisation communautaire, engageant plus de 20 000 bénévoles passionnés et 3,5 millions d'élèves à travers près de 10 000 événements annuels de collecte de fonds à l'échelle du pays.

Des personnes de tous âges, horizons et capacités à travers le monde ont été inspirées par l'héritage pérenne de Terry. Grâce au soutien généreux de nos donateurs, partenaires et bénévoles, la Fondation Terry Fox a recueilli plus de 950 millions de dollars et financé plus de 1 300 projets novateurs de recherche sur le cancer, apportant espoir et santé à des millions de Canadiens. Visitez terryfox.org pour plus d'informations et pour apprendre comment vous pouvez contribuer à franchir la ligne d'arrivée du Marathon de l'espoir de Terry.

À propos de Scholastic Canada

Scholastic Canada est le plus grand éditeur et distributeur de livres pour enfants au pays, en français comme en anglais. Filiale de Scholastic Inc., qui a célébré son centenaire en 2020, l'entreprise est un leader dans la fourniture de livres et livres électroniques de qualité, ainsi que de ressources éducatives imprimées et technologiques. Scholastic met également une grande variété de livres à la disposition des enfants par l'entremise de clubs de lecture et foires aux livres en milieu scolaire, ainsi que par des magasins de détail, en ligne, des écoles et des bibliothèques. Établie au Canada depuis 1957 et forte d'une longue histoire de service auprès des écoles et des familles, Scholastic Canada poursuit son engagement : « Ouvrir un monde de possibles » pour tous les enfants. Pour en savoir plus, visitez www.scholastic.ca.

