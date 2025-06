Le 3 juillet prochain, Adidas Canada remettra sur le marché un nombre limité de la classique chaussure de sport à trois bandes que Terry Fox portait pendant son Marathon de l'espoir, en 1980

TORONTO, le 24 juin 2025 /CNW/ - Pour célébrer le 45e anniversaire du Marathon de l'espoir Terry Fox, Adidas remet sur le marché l'emblématique chaussure Orion portée par Terry en 1980 pendant son inoubliable Marathon de l'espoir. Le jeudi 3 juillet prochain, à 10 h HE, les Canadiens et Canadiennes pourront se procurer ces chaussures offertes en série limitée jusqu'à épuisement des stocks.

« C'est réconfortant de voir que, plus de 45 ans après, les Canadiens de tout le pays continuent de s'identifier à l'héritage de Terry », déclare Fred Fox, le frère aîné de Terry. « Nous espérons que ces chaussures serviront de source d'inspiration et nous rappelleront qu'il nous appartient à tous de terminer le marathon contre le cancer que Terry a commencé. »

La chaussure Orion classique que portait Terry a été remise sur le marché pour la dernière fois en 2020 pour souligner le 40e anniversaire du Marathon de l'espoir. Ce fut l'un des lancements des plus populaire depuis la fondation d'Adidas Canada -- une véritable démonstration de la puissance et de l'impact durables de l'histoire de Terry.

À compter du jeudi 3 juillet prochain, à 10 h HE, les Canadiens et Canadiennes pourront se procurer les chaussures Orion au prix de 145 $ sur le site Web d'adidas Canada , jusqu'à épuisement des stocks. Ces chaussures marine et blanches, offertes en série limitée, portent les mots « Terry Fox » en surpiqûres dorées et ont des lacets commémoratifs. Tous les profits serviront directement à soutenir la recherche sur le cancer au Canada, qui change des vies.

Visitez le site terryfox.org/orion pour obtenir plus d'information ou pour vous inscrire et commencer votre collecte de fonds pour la 45e édition de la Course Terry Fox annuelle, qui se tiendra le dimanche 14 septembre prochain. Les participants inscrits qui auront obtenu l'appui de 45 donateurs d'ici le 15 septembre prochain seront inscrits automatiquement à un tirage au sort pour tenter de gagner une paire de chaussures Adidas Orion en édition limitée.

À propos de la Fondation Terry Fox

La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l'esprit d'un Canadien emblématique tout en recueillant des fonds essentiels pour la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme de bienfaisance national de premier plan, la Fondation Terry Fox joue un rôle essentiel dans le développement de la communauté, en mobilisant plus de 20 000 bénévoles passionnés et 3,5 millions d'étudiants dans près de 10 000 événements annuels de collecte de fonds à travers le pays.

Des gens du monde entier, de tous âges, de tous milieux et de toutes capacités ont été inspirés par l'héritage durable laissé par Terry. Grâce au soutien généreux de nos donateurs, partenaires et bénévoles, la Fondation Terry Fox a recueilli plus de 950 millions de dollars et financé plus de 1 300 projets novateurs de recherche sur le cancer, donnant ainsi espoir et santé à des millions de Canadiens. Visitez le site terryfox.org pour obtenir plus d'information et pour savoir comment vous pouvez aider le Marathon de l'espoir de Terry à franchir la ligne d'arrivée.

À propos d'adidas Canada

Adidas est un chef de file mondial dans le secteur des articles de sport. Basée à Herzogenaurach, en Allemagne, l'entreprise emploie plus de 59 000 personnes à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 21,4 milliards d'euros en 2023.

