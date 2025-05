Pour souligner le 45e anniversaire du Marathon de l'espoir de Terry Fox, le groupe pédalera sur plus de 7 000 kilomètres en soutien à la Fondation Terry Fox

TORONTO, le 20 mai 2025 /CNW/ - Le 9 juin prochain, un groupe de cyclistes engagés incluant Darrell Fox, le frère cadet de Terry, amorcera le volet national du Cyclotour de l'espoir, un périple de 7 000 kilomètres entre Vancouver et St. John's, afin de célébrer le 45e anniversaire de l'emblématique Marathon de l'espoir de Terry.

Inspirés par la force et le courage inébranlables de Terry, ces cyclistes tenteront de se dépasser, tant physiquement que mentalement, afin de réaliser ce périple de 32 jours visant à concrétiser le rêve de Terry, soit un monde sans cancer. L'objectif à atteindre dans le cadre du volet national du Cyclotour de l'espoir est de récolter la somme de 1 million de dollars au profit de la Fondation Terry Fox, en appui aux efforts visant à mettre fin au combat de Terry contre le cancer et à favoriser l'avènement d'une nouvelle ère en matière de recherche sur le cancer, par le truchement du Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir .

« Chaque kilomètre que nous parcourrons à vélo sera un hommage à la détermination sans faille de Terry, déclarait Darrell Fox, frère cadet de Terry et conseiller principal à l'Institut de recherche Terry Fox. Tout comme le Marathon de l'espoir et la vision intemporelle de Terry, ce périple n'a d'autre but que de récolter des fonds en vue d'éradiquer le cancer grâce à la recherche. »

Le Cyclotour de l'espoir a vu le jour en 2015 lorsque Darrell Fox, un passionné de cyclisme, a mis au défi un petit groupe de personnes de parcourir à vélo 350 kilomètres jusqu'au mont Terry Fox, en Colombie-Britannique, afin de souligner le 35e anniversaire du Marathon de l'espoir. Cette initiative allait engendrer un mouvement sans cesse grandissant de collecte de fonds par des cyclistes de partout au pays qui participent maintenant chaque année à l'événement et qui ont depuis recueilli plus de un million de dollars au profit de la recherche sur le cancer.

Le 9 juin prochain, les cyclistes participant au volet national du Cyclotour de l'espoir partiront de Vancouver et seront accueillis dans des douzaines de communautés, petites et grandes, dans leur périple à travers le Canada. Tout au long du Cyclotour de l'espoir, des célébrations et des événements locaux se tiendront dans plusieurs communautés, incluant Vancouver, Port Coquitlam, Regina, Winnipeg, Thunder Bay, Ottawa et St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador. C'est d'ailleurs dans cette dernière ville que se terminera Le Cyclotour, le 10 juillet, à l'endroit même où Terry a entrepris son emblématique Marathon de l'espoir il y a 45 ans.

Au fil des arrêts prévus dans les différentes villes du pays, les gens seront invités à démontrer leur appui dans le cadre de plusieurs événements communautaires ou en contribuant à la collecte de fonds. Pour en savoir plus au sujet des endroits où le peloton de cyclistes passera ou sur la façon de faire un don à l'événement, visitez le terryfox.org/fr/cyclotour-de-lespoir-terry-fox-volet-national/.

En plus du volet national du Cyclotour de l'espoir, 14 autres Cyclotours de l'espoir se tiendront dans différentes localités d'un bout à l'autre du pays cet été en appui à la Fondation Terry Fox. Que vous soyez novice ou spécialiste en matière de cyclisme, c'est avec joie que nous vous accueillerons à l'une ou l'autre des éditions du Cyclotour de l'espoir. Pour appuyer un événement local du Cyclotour de l'espoir ou pour y participer, visitez le https://terryfox.org/fr/le-cyclotour-de-lespoir-terry-fox.

À propos de la Fondation Terry Fox

La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l'esprit d'un Canadien emblématique tout en recueillant des fonds essentiels pour la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme de bienfaisance national de premier plan, la Fondation Terry Fox joue un rôle essentiel dans le développement de la communauté, en mobilisant plus de 20 000 bénévoles passionnés et 3,5 millions d'étudiants dans près de 10 000 événements annuels de collecte de fonds à travers le pays.

Des gens du monde entier, de tous âges, de tous milieux et de toutes capacités ont été inspirés par l'héritage durable laissé par Terry. Grâce au soutien généreux de ses donateurs, partenaires et bénévoles, la Fondation Terry Fox a recueilli plus de 950 millions de dollars et financé plus de 1 300 projets novateurs de recherche sur le cancer, donnant ainsi espoir et santé à des millions de Canadiens et de Canadiennes. Visitez le site terryfox.org pour obtenir plus d'information et pour savoir comment vous pouvez aider le Marathon de l'espoir de Terry à franchir la ligne d'arrivée.

SOURCE La Fondation Terry Fox

CONTACT MÉDIAS: Denise Dias, Vice-présidente, Marketing et communications, [email protected], 416 988-0747