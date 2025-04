Les Canadiens et les Canadiennes peuvent désormais précommander des articles exclusifs avant la date de lancement prévue le 12 avril, qui coïncidera avec le début des inscriptions à la 45e Course Terry Fox annuelle

TORONTO, le 8 avril 2025 /CNW/ - La Fondation Terry Fox présente aujourd'hui la collection « Terminons-le » en série limitée, qui marque le 45e anniversaire de l'emblématique Marathon de l'espoir, et invite les Canadiens et les Canadiennes à se joindre au mouvement afin de contribuer à terminer le marathon contre le cancer entrepris par Terry.

La collection « Terminons-le » de la Fondation Terry Fox est lancée aujourd'hui pour célébrer le 45e anniversaire du Marathon de l'espoir (Groupe CNW/La Fondation Terry Fox) La collection « Terminons-le » de la Fondation Terry Fox est lancée aujourd'hui pour célébrer le 45e anniversaire du Marathon de l'espoir (Groupe CNW/La Fondation Terry Fox)

« Nous avons peine à croire qu'il s'est écoulé 45 ans depuis que Terry s'est lancé dans sa traversée du Canada à la course », nous rappelle Fred Fox, le frère aîné de Terry. « Terry savait que la recherche sur le cancer pouvait sauver des vies et il croyait au pouvoir que peuvent avoir les gens lorsqu'ils unissent leurs efforts. Son histoire est plus percutante que jamais. Elle nous rappelle ce qu'il est possible d'accomplir quand nous travaillons tous ensemble. »

Produite par Adidas, cette collection inédite de la Fondation Terry Fox contient 10 articles uniques, dont des t-shirts, des chandails à capuchon, des pantalons en molleton, des casquettes, des tuques, etc. Plusieurs articles de la nouvelle collection, y compris le chandail de La Course Terry Fox de cette année, arborent le slogan « Terminons-le », rappelant l'objectif audacieux de la nouvelle plateforme de marque dévoilée plus tôt cette année, qui symbolise l'engagement commun à déployer des efforts pour terminer le marathon contre le cancer entrepris par Terry. À l'arrière du chandail, on remarque une image de Terry--prise de dos pendant qu'il court--représentant les millions de personnes au Canada et partout dans le monde qui continuent de suivre ses pas afin de lutter contre le cancer.

« Au cours des quatre dernières décennies, nous avons fait des pas de géant dans la recherche sur le cancer grâce à l'amélioration des diagnostics, des traitements et des résultats », indique Michael Mazza, directeur exécutif de la Fondation Terry Fox. « Notre Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir, qui nous a permis de rassembler plus de 100 établissements de partout au Canada pour faire progresser l' oncologie de précision et la rendre accessible à l'ensemble de la population canadienne, en est un très bon exemple. Notre collection 'Terminons-le' n'a pas été créée uniquement pour souligner le 45e anniversaire du Marathon de l'espoir; elle témoigne aussi de notre engagement inébranlable à faire avancer la recherche essentielle et à éradiquer le cancer tel que nous le connaissons. »

Les Canadiens peuvent précommander des articles de la collection « Terminons-le » en série limitée, dès aujourd'hui, exclusivement sur le site Web de la Fondation Terry Fox . Le lancement officiel de la collection aura lieu le 12 avril, ce qui coïncidera avec le début des inscriptions à la 45e Course Terry Fox annuelle, qui se tiendra le dimanche 14 septembre 2025. Les personnes qui s'inscrivent à La Course Terry Fox et qui amorcent leurs efforts de collecte de fonds le 12 avril, soit le jour où Terry avait commencé à courir en 1980, obtiendront une chance de remporter la collection complète d'articles « Terminons-le ».

Pendant une seule journée, soit le 12 avril, tous les dons généraux et les fonds recueillis dans le cadre de collectes entre pairs pour La Course Terry Fox, incluant les dons autofinancés faits par l'intermédiaire d'une page personnelle de collecte de fonds, seront égalés par PharmaChoice Canada, jusqu'à concurrence de 100 000 $, ce qui veut dire que ces dons auront un impact deux fois plus grand sur la recherche sur le cancer. « Au nom des plus de 1 000 propriétaires de pharmacies communautaires indépendantes qu'il représente, le groupe PharmaChoice Canada est fier d'appuyer La Course Terry Fox annuelle en égalant les dons qui seront versés alors qu'il s'est donné comme mandat de renforcer la santé des communautés canadiennes », déclare Trevor Bills, membre du conseil d'administration de PharmaChoice Canada et propriétaire de Life Med Pharmacy.

Chaque année, des célébrités canadiennes des milieux de la musique, des arts, du film, de la mode et des sports montrent leur soutien à l'égard de la Fondation Terry Fox en portant le chandail de La Course Terry Fox et inspirent ainsi d'autres personnes à prendre part à La Course Terry Fox pour la recherche sur le cancer qui se tient dans leur région. Par le passé, nous avons reçu l'appui entre autres de Ryan Reynolds, de Céline Dion, de Sidney Crosby, de Margaret Atwood et de nombreuses autres personnalités.

Prière de vous rendre sur le site terryfox.org pour obtenir de plus amples renseignements et pour parcourir la collection complète de articles « Terminons-le », jusqu'à épuisement des stocks. Tous les profits seront versés à la recherche sur le cancer au Canada, qui a un impact réel sur la vie des gens.

À PROPOS DE LA FONDATION TERRY FOX

La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l'esprit d'un Canadien emblématique, tout en recueillant des fonds essentiels à la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme de bienfaisance national de premier plan, la Fondation Terry Fox joue un rôle essentiel dans le développement des communautés, en mobilisant plus de 20 000 bénévoles passionnés et 3,5 millions d'élèves dans près de 10 000 événements annuels de collecte de fonds d'un bout à l'autre du pays.

Des gens du monde entier, de tous âges, de tous milieux et de toutes capacités ont été inspirés par l'héritage durable laissé par Terry. Grâce au soutien généreux de nos donateurs, partenaires et bénévoles, la Fondation Terry Fox a recueilli plus de 950 millions de dollars et financé plus de 1 300 projets novateurs de recherche sur le cancer, donnant ainsi espoir et santé à des millions de Canadiens. Visitez le site terryfox.org pour obtenir plus d'information et pour savoir comment vous pouvez aider le Marathon de l'espoir de Terry à franchir la ligne d'arrivée.

SOURCE La Fondation Terry Fox

CONTACT MÉDIA: Denise Dias, vice-présidente, Marketing et communications, [email protected], 416-988-0747