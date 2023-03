Maintenant offertes au Canada, les plus récentes innovations de LG en matière de lave-vaisselle tirent parti des technologies QuadWash ProMC et Dynamic Heat DryMC de LG pour offrir une vaisselle propre et sèche, plus rapidement

TORONTO, le 7 mars 2023 /CNW/ - LG innove dans la catégorie des lave-vaisselle avec sa dernière gamme de lave-vaisselle à commandes verticales - dotée des technologies QuadWash ProMC et Dynamic Heat DryMC. Maintenant offerts au Canada, les nouveaux lave-vaisselle de LG - modèles LDPM6762, LDPS6762 et LDTH7972 - sont dotés d'une multitude d'améliorations techniques pour offrir aux consommateurs une innovation et une commodité de nettoyage plus intelligentes.

LE NOUVEAU LAVE-VAISSELLE À COMMANDES VERTICALES DE LG PERMET D'OBTENIR UNE VAISSELLE PROPRE ET SÈCHE EN UNE HEURE SEULEMENT (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Grâce à l'union des technologies QuadWash Pro et Dynamic Dry de LG, les nouveaux lave-vaisselle à commandes verticales de LG offrent une vaisselle d'une propreté étincelante avec des cycles de lavage plus rapides, ce qui rend ces nouveaux modèles efficaces et rapides.

Un rendement puissant pour un nettoyage en profondeur

Même la saleté la plus tenace ne pourra y résister : la nouvelle gamme de lave-vaisselle QuadWash Pro peut s'attaquer aux taches et aux résidus alimentaires les plus difficiles en toute facilité. Les lave-vaisselle sont équipés de jets à haute pression offrant une puissance de nettoyage supérieure de 38 % à celle des modèles QuadWash standard de LG, qui pulvérisent la saleté sous plusieurs angles tout en l'arrosant de plus d'un million de microbulles pour aider à décomposer les restes d'aliments tenaces et offrir un rendement de nettoyage élevé.

Le joyau de la nouvelle gamme, le modèle LDTH7972 à commandes verticales intelligent, allie un rendement de nettoyage professionnel à une rapidité et à une efficacité supérieures pour une vaisselle étincelante et prête à être mise sur la table en moins de temps. Grâce aux technologies QuadWash Pro, Dynamic Heat Dry et TrueSteamMD, ce modèle permet aux Canadiens de laver leur vaisselle avec un cycle de lavage et de séchage d'une heure, ce qui leur laisse plus de temps à consacrer à d'autres tâches.

Le modèleLDTH7972 est doté de la technologie Dynamic Heat Dry de LG, qui fait circuler l'air chaud pour un séchage plus rapide et plus complet et qui permet d'obtenir une vaisselle prête à utiliser dès la sortie du lave-vaisselle, y compris les plastiques difficiles à sécher. De plus, l'éclairage intérieur à DEL offre une meilleure visibilité grâce à deux lampes de cuve intégrées qui s'allument lorsque la porte du lave-vaisselle est ouverte, de sorte que les Canadiens peuvent facilement vérifier leur tasse ou leur assiette préférée.

Le modèle LDPS6762 à commandes verticales intelligent est doté de toutes les caractéristiques du LDTH7972, à l'exception du cycle de lavage d'une heure, ce qui donne aux Canadiens une certaine souplesse en fonction de leurs besoins. La technologie ThinQMD novatrice de LG alimentée par l'IA, qui permet aux utilisateurs de rester virtuellement connectés à leurs appareils électroménagers, est également intégrée aux nouveaux modèles. Grâce à l'application ThinQMC, les Canadiens peuvent recevoir des alertes d'entretien utiles, surveiller les durées de cycle restantes et recevoir des notifications lorsqu'un cycle est terminé, le tout sur leur téléphone intelligent ou avec leur assistant vocal.

Les modèles QuadWash Pro LDPS6762 et LDTH7972 sont dotés de la technologie TrueSteam 100 oC de LG, qui utilise le courant pour offrir un nettoyage puissant et réduire les taches d'eau jusqu'à 60 %1. Les lave-vaisselle LG QuadWash Pro sont certifiés par la National Sanitation Foundation et réduisent les bactéries sur la vaisselle jusqu'à 99,9 %2, avec des températures de rinçage final dépassant 66 °C en cycle vapeur.

Le système EasyRack PlusMC de LG permet aux utilisateurs de mettre plus de vaisselle dans le lave-vaisselle, de faire moins de lavages et de réduire au minimum le nettoyage après le repas. Avec trois réglages de hauteur, le panier supérieur s'ajuste sans effort et en douceur pour faire de la place aux grands verres à pied sur le dessus ou aux grandes casseroles en dessous. Les dents ajustables offrent une plus grande flexibilité pour charger des plats de toutes formes et de toutes tailles sans compromettre les performances de nettoyage.

Et en matière d'esthétique, ces lave-vaisselles sont à la hauteur : les deux options sont dotées d'une magnifique finition en acier inoxydable résistante aux taches, qui permet aux cuisines de conserver une apparence impeccable sans nécessiter de nettoyants spéciaux ou une attention constante. Les modèles QuadWash Pro sont offerts en acier inoxydable noir ou en acier inoxydable classique résistant aux taches, pour des appareils qui s'agencent parfaitement à tout espace de cuisine.

LG s'engage à offrir aux Canadiens une technologie innovante pour un style de vie supérieur. Les modèles de lave-vaisselle LG QuadWash Pro certifiés Energy Star sont conçus dans un souci d'innovation, de performance et d'efficacité et sont ofs chez les détaillants du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les lave-vaisselle QuadWash Pro, veuillez consulter le LG.ca .

1 Pourcentage de réduction des traces d'eau par rapport à un lave-vaisselle de LG comparable non doté d'un générateur de vapeur, réglé au cycle de lavage délicat. Les résultats peuvent varier selon le modèle. Les résultats sont basés sur des tests effectués sur le modèle LDF7774ST de LG en février 2018. 2 Certifié par la National Sanitation Foundation (NSF) pour réduire les bactéries sur la vaisselle de 99,999 % lorsqu'il est utilisé en cycle vapeur.

