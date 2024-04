Le Fonds d'actions des marchés émergents hors Chine Mackenzie permet aux investisseurs et investisseuses de libérer le potentiel des actions des marchés émergents, sans pondération de la Chine dans le portefeuille.

TORONTO, le 25 avril 2024 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds d'actions des marchés émergents hors Chine Mackenzie (le « Fonds »), qui offre aux investisseurs et investisseuses une exposition à diverses occasions sur les marchés émergents sans pondération de la Chine dans le portefeuille.

« Alors que la Chine représente une part de plus en plus importante des indices des marchés émergents, les investisseurs et investisseuses cherchent à séparer leurs placements et à gérer leur exposition à la Chine indépendamment de leur exposition aux autres marchés émergents. Ce Fonds donne accès à des actions de marchés émergents présentant de solides données fondamentales dans l'ensemble des secteurs, des régions et des capitalisations boursières, a déclaré Kristi Ashcroft, vice-présidente exécutive, Produits et solutions, Placements Mackenzie. Le Fonds peut compléter les solutions de portefeuille qui ont une plus grande exposition à la Chine, comme le Fonds toutes actions Chine Mackenzie ChinaAMC. »

Le Fonds est géré activement par l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie, qui met à profit les capacités informatiques et les technologies de pointe pour sélectionner des sociétés de grande qualité présentant des valorisations intéressantes et un potentiel de croissance.

« Le paysage des placements dans les marchés émergents à l'extérieur de la Chine est florissant et le potentiel de croissance et de génération d'alpha est sous-évalué, ce qui fait de ce Fonds un choix intéressant dans les portefeuilles de placement mondiaux », a ajouté Mme Ashcroft.

