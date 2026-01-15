TORONTO, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa gamme de fonds d'actions essentielles avec une nouvelle stratégie d'actions mondiales, le Fonds d'actions essentielles mondiales Franklin. Les fonds canadiens, américains, mondiaux et internationaux de cette gamme comptent parmi les moins coûteux de leur groupe de pairs et sont conçus pour être utilisés comme éléments de base des portefeuilles.

« Le Fonds d'actions essentielles mondiales Franklin est une solution rentable qui répond à la demande croissante des conseillers et des investisseurs », a déclaré Dennis Tew, chef des ventes, Franklin Templeton Canada. « Les fonds d'actions essentielles sont conçus pour servir de composantes essentielles des portefeuilles. Leur objectif est d'offrir un rendement supérieur plus constant, le tout à un coût très faible. »

Les actions mondiales ont été l'une des catégories d'actifs les plus vendues au Canada au cours des dernières années. Au 30 novembre 2025, les FNB et les fonds communs de placement d'actions mondiales canadiens affichaient un actif sous gestion total de 312 milliards $, ce qui en fait la deuxième catégorie d'actifs boursiers en importance au pays et une partie importante des portefeuilles d'investissement1.

Les séries offertes pour la gamme de fonds d'actions essentielles Franklin sont les suivantes :

Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin - séries A, F, O et FNB

Fonds d'actions essentielles américaines Franklin - séries A, F, O et FNB

Fonds d'actions essentielles mondiales Franklin - séries A, F et O

Fonds d'actions essentielles internationales Franklin - séries A, F, O et FNB

Les fonds d'actions de base ont été lancés en 2019 en tant que composantes de base des portefeuilles multiactifs de Franklin Templeton et, au 31 décembre 2025, ils avaient un actif sous gestion d'environ 2 milliards $.

« Les fonds d'actions essentielles utilisent cinq facteurs (la qualité, la valeur, l'élan, les solutions de rechange et la conviction) et ont démontré qu'ils offrent des rendements supérieurs au fil du temps. Les facteurs jouent chacun leur rôle distinct, et ensemble, ils créent une source d'alpha diversifiée et équilibrée tout en permettant de contrôler les risques relatifs de l'indice de référence », a déclaré Michael Greenberg, premier vice-président et chef, Gestion de portefeuille, Amériques, Solutions de Placements Franklin Templeton2. « Le facteur de la conviction nous permet de tirer parti de l'expertise approfondie en actions mondiales que nous possédons à l'échelle de l'entreprise. C'est ce qui rend notre fonds unique et différent des offres concurrentes. »

À propos de Franklin Templeton

Franklin Templeton est un partenaire de placement de confiance qui offre des solutions personnalisées correspondant aux objectifs stratégiques des clients. Grâce à une expertise approfondie en gestion de portefeuille au sein des marchés publics et privés, nous combinons l'excellence en matière de placement à une technologie de pointe. Depuis notre fondation en 1947, nous avons renforcé l'autonomie de nos clients grâce à un partenariat stratégique, à des renseignements prospectifs et à une innovation continue, fournissant les outils et les ressources nécessaires pour composer avec le changement et saisir les occasions. Franklin Resources, Inc. [NYSE : BEN]

Au Canada, Franklin Templeton exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada, un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton. Pour en savoir plus, visitez le franklintempleton.ca/fr-ca et suivez-nous sur LinkedIn.

Tout placement dans des Fonds communs de placement ou des Fonds négociés en bourse peut faire l'objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion, de frais de courtage ou d'autres charges. Avant d'investir dans un fonds commun de placement ou un FNB, les investisseurs doivent examiner avec soin ses objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges. Le prospectus simplifié et la fiche de renseignements du fonds ou du FNB comprennent ces renseignements ainsi que d'autres éléments. Veuillez lire le prospectus simplifié et la fiche de renseignements du fonds ou du FNB avant d'investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue souvent. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

1. Securities and Investment Management Association 2. Solutions de placements Franklin Templeton est un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton.

