TORONTO, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Franklin Templeton Canada annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de certains FNB et de certaines séries de FNB de fonds communs de placement offerts aux investisseurs canadiens.

Comme détaillé au tableau ci-dessous, les détenteurs de parts inscrits en date du 30 janvier 2026 recevront une distribution en espèces par unité payable le 9 février 2026.

Nom du fonds

Symbole Type Distribution

en espèces

par unité

($) Fréquence

de paiement Fonds d'optimisation du revenu Franklin Brandywine Global - Séries de FNB FBGO Gestion active 0,084458 Chaque mois Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge - Séries de FNB FCII Gestion active 0,166621 Chaque mois Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin - Séries de FNB FGOV Gestion active 0,053797 Chaque mois Fonds d'obligations canadiennes à très court terme Franklin - Séries de FNB FHIS Gestion active 0,062378 Chaque mois Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Franklin - Séries de FNB FLCI Gestion active 0,063379 Chaque mois Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin - Séries de FNB FLCP Gestion active 0,050785 Chaque mois Fonds d'obligations de base mondiales Franklin - Séries de FNB FLGA Gestion active 0,046164 Chaque mois Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin - Séries de FNB FLSD Gestion active 0,051607 Chaque mois FNB indiciel de dividendes canadiens élevés à faible volatilité Franklin FLVC Passif 0,052546 Chaque mois FNB indiciel de dividendes américains élevés à faible volatilité Franklin FLVU Passif 0,048319 Chaque mois

La plateforme novatrice et diversifiée de FNB de Franklin Templeton a été conçue pour offrir les meilleurs résultats aux clients pour l'éventail de conditions des marchés et les opportunités d'investissement. La gamme de produits comprend des FNB à gestion active, à bêta intelligent et passive dans de multiples catégories d'actifs et secteurs géographiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site franklintempleton.ca/fnb.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Templeton est un partenaire de placement de confiance qui offre des solutions personnalisées correspondant aux objectifs stratégiques des clients. Grâce à une expertise approfondie en gestion de portefeuille au sein des marchés publics et privés, nous combinons l'excellence en matière de placement à une technologie de pointe. Depuis notre fondation en 1947, nous avons renforcé l'autonomie de nos clients grâce à un partenariat stratégique, à des renseignements prospectifs et à une innovation continue, fournissant les outils et les ressources nécessaires pour composer avec le changement et saisir les occasions. Franklin Resources, Inc . [NYSE : BEN]

Au Canada, Franklin Templeton exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada, un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton. Pour en savoir plus, visitez le franklintempleton.ca et suivez-nous sur LinkedIn .

Tout placement dans des Fonds communs de placement ou des Fonds négociés en bourse peut faire l'objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion, de frais de courtage ou d'autres charges. Avant d'investir dans un fonds commun de placement ou un FNB, les investisseurs doivent examiner avec soin ses objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges. Le prospectus simplifié et la fiche de renseignements du fonds ou du FNB comprennent ces renseignements ainsi que d'autres éléments. Veuillez lire le prospectus simplifié et la fiche de renseignements du fonds ou du FNB avant d'investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue souvent. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

© 2026. Franklin Templeton. Tous droits réservés.

Contact

Franklin Templeton

1 800 387-0830

Site Web : franklintempleton.ca

SOURCE Placements Franklin Templeton

Franklin Templeton Canada, Relations avec les médias : Sarah Kingdon, (416) 957 6191, [email protected]; Keith Damsell, (647) 338 2667, [email protected]