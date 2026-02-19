TORONTO, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui des changements et des ajustements dans un certain nombre de fonds de placement, y compris des réductions de frais, des changements proposés aux objectifs de placement et des résiliations de séries de fonds. Franklin Templeton Canada examine régulièrement ses solutions de placement afin de s'assurer que sa gamme de FNB et de fonds demeure concurrentielle et réponde aux besoins changeants des investisseurs et des conseillers.

Voici les changements apportés :

Réduction des frais - Fonds d'innovation Franklin

Le Fonds d'innovation Franklin géré activement et coté cinq étoiles combine une solide cote à une structure de coûts qui est parmi les plus concurrentielles parmi son groupe de pairs.1 À compter du 1er mars 2025, les frais de gestion et d'administration du Fonds d'innovation Franklin seront réduits pour chaque série de fonds, comme l'indique le tableau ci-dessous.





NOUVEAUX FRAIS







Nom du Fonds



Série

Frais de

gestion

% Frais

d'administration

% Frais

combinés

%

Réduction

des frais

%



A

1,60 0,15 1,75

-0,10



F

0,60 0,15 0,75

-0,10



FT

0,60 0,15 0,75

-0,10



T

1,60 0,15 1,75

-0,10

Fonds d'innovation Franklin Série de

FNB (FINO)

0,60 0,10 0,70

-0,10



O1

- - 0,75

-0,10



O2

- - 0,70

-0,10



O,3

- - 0,65

-0,10

1. S'applique aux premiers 2,5 millions de dollars canadiens investis dans le fonds.

2. S'applique aux prochains 2,5 millions de dollars canadiens investis dans le fonds.

3. S'applique à tout montant supérieur à 5 millions de dollars canadiens investis dans le fonds.



Changements proposés aux objectifs de placement - Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel, Portefeuille de revenu équilibré Franklin Quotential et Fonds canadien équilibré Franklin

Sous réserve de l'approbation des porteurs de parts lors d'une assemblée extraordinaire qui aura lieu à Toronto le 4 mai 2026 ou vers cette date, les objectifs de placement du Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel, du Portefeuille de revenu équilibré Franklin Quotentiel et du Fonds canadien équilibré Franklin (les « fonds »).

Le changement proposé à l'objectif de placement du Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel et du Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel harmonisera les objectifs de placement avec les autres stratégies Quotentiel de Franklin Templeton Canada, ce qui favorisera une plus grande souplesse dans la répartition de l'actif. S'ils sont approuvés, les changements aux objectifs de placement entreront en vigueur le 5 mai 2026 ou vers cette date.

Le changement proposé à l'objectif de placement du Fonds canadien équilibré Franklin permettra au fonds d'investir principalement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens, plutôt que dans un portefeuille de fonds Franklin Templeton. S'il est approuvé, le changement à l'objectif de placement ainsi que les changements correspondants aux stratégies et aux risques de placement entreront en vigueur le 17 juillet 2026 ou vers cette date.

Les investisseurs des fonds inscrits le 23 mars 2026 ou vers cette date recevront par la poste les documents de l'assemblée extraordinaire conformément aux lois sur les valeurs mobilières. La circulaire d'information contenant les détails des changements proposés aux objectifs de placement sera disponible sur le site Web de Franklin Templeton le 2 avril 2026 ou vers cette date.

Dissolution d'une série de fonds communs de placement

Après la fermeture des bureaux le 15 mai 2026, la série destinée aux clients fortunés des fonds énumérés ci-dessous sera résiliée et les placements seront consolidés dans la série de détail correspondante du même fonds. Les frais de gestion et d'administration sont les mêmes pour les séries dissoutes et les séries en cours, et la substitution se fera avec report de l'impôt. Les investisseurs dans la série dissoute seront avisés au moins 60 jours avant la résiliation. La série destinée aux clients fortunés ne sera plus accessible aux nouveaux investisseurs le 19 février 2026 (aujourd'hui).

Nom du Fonds Série destinée aux

clients fortunés Série de détail Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin Clearbridge PA A Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin Clearbridge PF F Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce PA A Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce PF F Fonds mondial d'obligations Templeton PA A Fonds mondial d'obligations Templeton PA (couverte) A (couverte) Fonds mondial d'obligations Templeton PF F Fonds mondial d'obligations Templeton PF (couverte) F (couverte)

Dissolution de séries de FNB

Franklin Templeton Canada a demandé le retrait volontaire de la série FNB du Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge et de la série FNB du Fonds de croissance mondiale Franklin de la Bourse de Toronto à la clôture des marchés le 8 mai. 2026 et dissoudra par la suite les séries de FNB le 15 mai 2026. Les investisseurs dans la série de FNB qui sera dissoute seront avisés au moins 60 jours avant la résiliation.

À compter d'aujourd'hui, le 19 février 2026, aucune autre souscription directe de parts de FSCI ou de FGGE ne sera acceptée. Les investisseurs au dossier qui ne vendent pas ou qui ne rachètent pas leurs parts avant la fermeture des bureaux le 8 mai 2026 recevront de l'argent en espèces représentant leur part proportionnelle des actifs de la série de FNB le 18 mai 2026 ou vers cette date.

Les cotes Morningstar sont en date du 31 décembre 2025 et pourraient changer. Les cotes Star sont fondées sur des rendements ajustés au risque et ne garantissent pas le rendement futur.

Tout placement dans des Fonds communs de placement ou des Fonds négociés en bourse peut faire l'objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion, de frais de courtage ou d'autres charges. Les FNB se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à la valeur liquidative du FNB. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs et les stratégies de placement, les risques, les frais et les dépenses d'un fonds commun de placement et d'un FNB avant d'investir. Le prospectus simplifié et la fiche de renseignements du fonds ou du FNB comprennent ces renseignements ainsi que d'autres éléments. Veuillez lire le prospectus simplifié et la fiche de renseignements du fonds ou du FNB avant d'investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue souvent. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

