20 févr, 2026, 16:05 ET
TORONTO, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Franklin Templeton Canada annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de certains FNB et de certaines séries de FNB de fonds communs de placement offerts aux investisseurs canadiens.
Comme détaillé au tableau ci-dessous, les détenteurs de parts inscrits en date du 27 février 2026 recevront une distribution en espèces par unité payable le 9 mars 2026.
|
Nom du fonds
|
|
|
Distribution
|
Fréquence
de paiement
|
Fonds d'optimisation du revenu Franklin Brandywine Global - Séries de FNB
|
FBGO
|
Gestion active
|
0,063387
|
Chaque mois
|
Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge - Séries de FNB
|
FCII
|
Gestion active
|
0,098145
|
Chaque mois
|
Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin - Séries de FNB
|
FGOV
|
Gestion active
|
0,053797
|
Chaque mois
|
Fonds d'obligations canadiennes à très court terme Franklin - Séries de FNB
|
FHIS
|
Gestion active
|
0,044910
|
Chaque mois
|
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Franklin - Séries de FNB
|
FLCI
|
Gestion active
|
0,063379
|
Chaque mois
|
Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin - Séries de FNB
|
FLCP
|
Gestion active
|
0,050785
|
Chaque mois
|
Fonds d'obligations de base mondiales Franklin - Séries de FNB
|
FLGA
|
Gestion active
|
0,047198
|
Chaque mois
|
Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin - Séries de FNB
|
FLSD
|
Gestion active
|
0,051607
|
Chaque mois
|
FNB indiciel de dividendes canadiens élevés à faible volatilité Franklin
|
FLVC
|
Passif
|
0,052546
|
Chaque mois
|
FNB indiciel de dividendes américains élevés à faible volatilité Franklin
|
FLVU
|
Passif
|
0,048319
|
Chaque mois
Comme détaillé au tableau ci-dessous, les détenteurs de parts inscrits en date du 20 mars 2026 recevront une distribution en espèces par unité payable le 30 mars 2026.
|
Nom du fonds
|
Symbole
|
Type
|
Distribution
|
Fréquence
|
Franklin dividendes américains de qualité et avantages concurrentiels
|
FDIV
|
Passif
|
0,011506
|
Trimestriel
|
FINB FTSE États-Unis Franklin
|
FLAM
|
Passif
|
0,067195
|
Trimestriel
|
FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin
|
FLCD
|
Passif
|
0,162465
|
Trimestriel
|
FINB multifactoriel d'actions américaines à grande capitalisation Franklin
|
FLUS
|
Bêta intelligent
|
0,075593
|
Trimestriel
|
FINB multifactoriel d'actions américaines à moyenne capitalisation Franklin
|
FMID
|
Bêta intelligent
|
0,028743
|
Trimestriel
La plateforme novatrice et diversifiée de FNB de Franklin Templeton a été conçue pour offrir les meilleurs résultats aux clients pour l'éventail de conditions des marchés et les opportunités d'investissement. La gamme de produits comprend des FNB à gestion active, à bêta intelligent et passive dans de multiples catégories d'actifs et secteurs géographiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site franklintempleton.ca/fnb.
À propos de Franklin Templeton
Franklin Templeton est un partenaire de placement de confiance qui offre des solutions personnalisées correspondant aux objectifs stratégiques des clients. Grâce à une expertise approfondie en gestion de portefeuille au sein des marchés publics et privés, nous combinons l'excellence en matière de placement à une technologie de pointe. Depuis notre fondation en 1947, nous avons renforcé l'autonomie de nos clients grâce à un partenariat stratégique, à des renseignements prospectifs et à une innovation continue, fournissant les outils et les ressources nécessaires pour composer avec le changement et saisir les occasions. Franklin Resources, Inc. [NYSE : BEN]
Au Canada, Franklin Templeton exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada, un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton. Pour en savoir plus, visitez le franklintempleton.ca/fr-ca et suivez-nous sur LinkedIn.
Tout placement dans des Fonds communs de placement ou des Fonds négociés en bourse peut faire l'objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion, de frais de courtage ou d'autres charges. Les FNB se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à la valeur liquidative du FNB. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs et les stratégies de placement, les risques, les frais et les dépenses d'un fonds commun de placement et d'un FNB avant d'investir. Le prospectus simplifié et la fiche de renseignements du fonds ou du FNB comprennent ces renseignements ainsi que d'autres éléments. Veuillez lire le prospectus simplifié et la fiche de renseignements du fonds ou du FNB avant d'investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue souvent. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.
