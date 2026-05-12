Le Canada se classe au 22e rang sur 37 pays homologues en ce qui concerne le bien-être des enfants

UNICEF Canada exhorte tous les partis au Parlement à adopter de toute urgence le projet de loi S-212, une stratégie nationale pour les enfants et les jeunes

TORONTO, le 12 mai 2026 /CNW/ - Le dernier Bilan Innocenti 20 de l'UNICEF révèle que les résultats du Canada en matière de bien-être des enfants ne s'améliorent pas, et que notre nation continue d'accuser un retard considérable par rapport à ses pays homologues. UNICEF Canada demande instamment au premier ministre, au gouvernement majoritaire et à tous les partis d'adopter de toute urgence le projet de loi S-212, une stratégie nationale pour les enfants et les jeunes, en tant que plan d'action fondamental, exhaustif et coordonné dans le cadre duquel toute décision gouvernementale accorde la priorité aux enfants.

« Le bien-être des enfants n'est pas seulement déterminé par la richesse nationale, mais aussi par la façon dont les occasions sont uniformément réparties, affirme Sevaun Palvetzian, présidente et cheffe de la direction d'UNICEF Canada. Ce rapport constate que les écarts économiques peuvent entraîner de réelles disparités sur le plan de la santé, du bien-être et du développement des compétences des enfants, autant de fondements qui déterminent leur avenir. Le Canada a besoin de se doter d'une stratégie nationale en faveur de ses jeunes, définissant le cadre de travail, les obligations de rendre compte et l'action concertée nécessaires pour combler ces écarts. »

Le Bilan Innocenti 20 de l'UNICEF classe le Canada au 22e rang parmi 37 pays pairs comme la France et l'Irlande en ce qui concerne l'incidence de l'inégalité économique sur le bien-être des enfants selon des indicateurs clés tels que la santé physique, la santé mentale et le développement des compétences. Le classement décevant du Canada ne devrait pas surprendre si l'on considère la dure réalité à laquelle sont confrontés les enfants à l'heure actuelle :

Un enfant sur cinq au Canada vit aujourd'hui dans la pauvreté ;

au Canada ; La mortalité infantile est en hausse. Au rythme actuel, on estime qu'un enfant de cinq ans sur mille au Canada ne franchira pas le cap de ses 15 ans;

est en hausse. Au rythme actuel, on estime qu'un enfant de cinq ans sur mille au Canada ne franchira pas le cap de ses 15 ans; Le Canada continue d'afficher l'un des taux de suicide chez les adolescents les plus élevés des pays riches.

Le Parlement doit agir de toute urgence

Alors qu'Ottawa définit clairement ses priorités et stratégies nationales en matière de défense, de commerce et de résilience économique, UNICEF Canada exhorte le gouvernement fédéral et les députés de tous horizons à se montrer à la hauteur de cette ambition pour les enfants du pays en prenant des mesures immédiates en vue de l'adoption du projet de loi S-212 au sein de la Chambre des communes.

La stratégie nationale pour les enfants et les jeunes verrait la création d'un plan d'action coordonné entre les ministères et les mandats qui contribuerait à éviter que les enfants du Canada soient toujours laissés pour compte. Elle fixerait des objectifs quantifiables et des indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis au fil du temps et tiendrait compte de l'avis des jeunes dans le cadre de toutes les consultations. La stratégie permettrait de garantir l'égalité des chances pour chaque enfant, indépendamment de son milieu économique ou de sa situation géographique.

Apprenez-en davantage sur le Bilan Innocenti 20 de l'UNICEF en consultant notre site Web : https://www.unicef.ca/fr/bi19

CITATIONS DE JEUNES :

« Les jeunes du Canada ont des points de vue et des opinions sur les politiques et les programmes qui ont une incidence sur leur vie quotidienne, mais plutôt que d'être consultés, les décisions sont prises en leur nom. C'est pourquoi il est si important que notre pays adopte une stratégie nationale pour les enfants et les jeunes afin de garantir que nos voix soient entendues et prises en compte dans tous les domaines qui nous concernent. Une stratégie nationale veillerait également à ce que les enfants de tout le Canada aient accès aux mêmes types de débouchés que les enfants des pays figurant en tête du classement. »

- Lily YangLiu, ambassadrice mondiale de la jeunesse de l'UNICEF, 17 ans (Colombie-Britannique)

« Partout au Canada, les jeunes sont angoissés par la hausse des coûts auxquels leurs familles sont confrontées, les pressions exercées par l'économie et l'incertitude croissante quant à l'avenir. Nous voulons davantage de promesses de la part de notre gouvernement. Nous réclamons des actions mesurables et l'accès à l'égalité des chances et souhaitons être consultés de manière concrète en ce qui a trait aux systèmes et aux décisions qui entraîneront des conséquences sur notre avenir. Il est temps d'adopter une stratégie nationale qui tienne compte de tous les aspects de notre vie afin que nous puissions véritablement bâtir un Canada plus fort. »

- Isabella Yu Wen, participante au Programme jeunesse de défense et de promotion des droits d'UNICEF Canada, 18 ans (Colombie-Britannique)

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF est le plus important organisme humanitaire axé sur les enfants à l'échelle mondiale. Nous travaillons dans les endroits les plus durs du monde pour offrir une protection, des soins de santé, des vaccins, une éducation, des aliments nutritifs, de l'eau potable et des systèmes d'assainissement de l'eau. En tant que membre des Nations Unies, l'UNICEF est présent dans plus de 190 pays et territoires, un rayonnement unique qui lui permet d'œuvrer sur place pour aider les enfants les plus défavorisés. Bien que l'UNICEF fasse partie du système des Nations Unies, son travail, qui consiste à sauver des vies, dépend entièrement de contributions volontaires. Visitez unicef.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Canadian Unicef Committee

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