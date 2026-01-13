Don de 3,5millions de dollars pour soutenir un espace d'urgence pour les enfants à Gaza

Plus d'un million d'enfants à Gaza ont besoin de protection et de soutien psychosocial

97% des écoles de Gaza ont été endommagées ou détruites après deux ans de guerre

OTTAWA, ON, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Human Concern International (HCI) et UNICEF Canada ont annoncé un nouveau partenariat visant à soutenir les programmes d'urgence destinés aux enfants de Gaza, qui continuent d'être confrontés à la violence dans un contexte de cessez-le-feu fragile.

De gauche à droite : Mahmuda Khan, cheffe de la direction de Human Concern International, et Sevaun Palvetzian, présidente et cheffe de la direction d'UNICEF Canada. (Groupe CNW/Canadian Unicef Committee) Logo de Human Concern International (Groupe CNW/Canadian Unicef Committee)

Le don de 3,5 millions de dollars de HCI permettra de financer la création d'un espace d'urgence comprenant 12 salles de classe, où les enfants pourront bénéficier d'un soutien psychologique et psychosocial d'urgence, d'une protection et d'un environnement d'apprentissage informel. Cet espace accueillera près de 1 500 enfants, y compris ceux souffrant d'un handicap, et servira également de lieu de rassemblement sûr où les enfants pourront bénéficier d'autres interventions humanitaires vitales.

« Les enfants de Gaza vivent constamment dans la peur, le deuil et l'incertitude, et ils ont besoin d'aide dès maintenant, a déclaré Mahmuda Khan, cheffe de la direction de Human Concern International. Ce partenariat avec UNICEF Canada vise à créer un lieu où les enfants peuvent se sentir en sécurité, recevoir des soins et commencer à se remettre d'un traumatisme profond. HCI souhaite agir, parce que chaque jour sans protection, sans apprentissage et sans soutien en matière de santé mentale expose davantage d'enfants à des risques. Nous ne pouvons pas détourner le regard alors qu'une génération entière lutte pour survivre. »

Financement d'urgence pour les enfants de Gaza

HCI est la plus ancienne organisation caritative musulmane internationale d'aide humanitaire au Canada, et son financement d'urgence arrive à un moment critique pour les enfants de Gaza. Plus de deux ans de guerre ont causé des traumatismes graves et généralisés et laissé plus d'un million d'enfants dans un besoin urgent de protection, de services de santé mentale et de soutien psychosocial, soit l'équivalent de plus de tous les élèves de première et deuxième année du Canada réunis.

La guerre a détruit ou endommagé 97 % des écoles et privé 700 000 enfants d'accès à l'enseignement formel. Avant la guerre, Gaza avait l'un des taux d'alphabétisation les plus élevés au monde et figurait parmi les pays de la région où le taux de scolarisation des enfants était le plus élevé. Mais après deux ans sans accès régulier à l'éducation, des lacunes importantes dans l'apprentissage sont apparues.

Les espaces d'urgence de l'UNICEF, comme celui financé par HCI, contribuent à lutter contre ces problèmes en créant une structure, en favorisant la guérison et le jeu, et en servant de lieux de rassemblement sûrs pour les enfants, tout en améliorant l'accès à une aide vitale, notamment en matière d'alimentation, d'eau et de soins de santé.

« Les enfants de Gaza ont tant perdu après plus de deux ans de guerre, y compris l'un des jalons fondamentaux de l'enfance : la possibilité d'aller simplement à l'école. Avec 97 % des écoles détruites ou endommagées, l'investissement de HCI arrive à un moment critique, a déclaré Sevaun Palvetzian, présidente et cheffe de la direction d'UNICEF Canada. Ce soutien nous aidera à compenser les pertes d'apprentissage chez les enfants, à leur fournir l'accès à une aide dont ils ont urgemment besoin, et constitue un merveilleux exemple d'organisation canadienne qui investit pour aider les enfants en temps de crise. »

Faits importants: les conséquences de la guerre sur les enfants de Gaza

Plus de 20 000 enfants tués, 44 000 blessés en plus de deux ans de guerre; soit une moyenne d'au moins un enfant tué chaque jour depuis le cessez-le-feu d'octobre.

1,1 million d'enfants ont besoin de toute urgence de protection, d'aide psychologique et de soutien psychosocial.

97 % des écoles ont été détruites ou endommagées.

93 espaces d'urgence pour enfants soutenus par l'UNICEF, accueillent actuellement 111 000 enfants (garçons et filles) à Gaza, ce qui est loin de répondre aux besoins des 638 000 enfants d'âge scolaire.

Plus de 200 millions d'enfants partout dans le monde auront besoin d'aide humanitaire cette année, y compris à Gaza.

Note à l'usage des rédacteurs :

Des ressources multimédias sont disponibles ici.

À propos de Human Concern International

Human Concern International (HCI) est la première et la plus ancienne organisation caritative musulmane du Canada. Notre vision d'un monde sans pauvreté ni injustice est profondément ancrée dans toutes nos activités. Depuis sa création, HCI a fourni une aide humanitaire et un soutien au développement à des dizaines de millions de personnes et de familles dans le monde entier, conformément à notre mission qui consiste à sauver des vies et à aider les populations à sortir de situations de crise pour accéder à la durabilité grâce à des programmes d'intervention d'urgence, d'éducation, de soins de santé, de moyens de subsistance, d'eau et d'assainissement, ainsi que de parrainage d'enfants. Pour HCI, la charité commence chez soi, et nous soutenons notre communauté aussi bien dans les moments difficiles que dans les moments de joie.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF est le plus important organisme humanitaire dans le monde axé sur les enfants. Nous travaillons dans les endroits les plus durs du monde pour offrir une protection, des soins de santé, des vaccins, une éducation, des aliments nutritifs, de l'eau potable et des systèmes d'assainissement de l'eau. En tant que membre des Nations Unies, nous sommes présents dans plus de 190 pays et territoires, un rayonnement unique qui nous permet d'être sur place pour aider les enfants les plus défavorisés. Bien que l'UNICEF fasse partie du système des Nations Unies, son travail, qui consiste à sauver des vies, dépend entièrement de contributions volontaires. Rendez-vous sur unicef.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Canadian Unicef Committee

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec: UNICEFCanada, [email protected]