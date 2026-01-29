Le Gala des chefs pour l'UNICEF est l'événement culinaire annuel de premier plan en Nouvelle-Écosse, doté d'un rayonnement international

Une expérience gustative unique, une vente aux enchères d'expériences exclusives et une mission collective pour venir en aide aux enfants

L'événement du 21 avril à Halifax vise à recueillir la somme record de 500 000 dollars

HALIFAX, NS, le 29 janv. 2026 /CNW/ - UNICEF Canada a dévoilé aujourd'hui les noms des 12 cheffes cuisinières et chefs cuisiniers et des restaurants de la Nouvelle-Écosse qui feront don de leur créativité, de leur passion pour la communauté, et de mets signatures lors de la 34e édition du Gala des chefs pour l'UNICEF qui aura lieu le 21 avril 2026, au Halifax Convention Centre. Cet événement annuel soutient l'aide humanitaire vitale et transformatrice apportée par l'UNICEF aux enfants du monde entier, et est considéré comme l'événement culinaire le plus prestigieux de la Nouvelle-Écosse, et le plus inspirant.

Depuis le milieu des années 90, la communauté d'Halifax a amassé plus de 4 millions de dollars lors du gala annuel organisé en soutien à l'UNICEF, le plus important organisme humanitaire axé sur les enfants à l'échelle mondiale, afin d'aider à répondre aux besoins des enfants en matière d'alimentation, d'eau, d'éducation et de soins de santé. Ensemble avec les dirigeants de la province, les chefs et les restaurateurs participants se sont donné pour objectif d'aider l'UNICEF à recueillir la somme record de 500 000 dollars lors de l'événement de cette année.

« Depuis plus de 30 ans, la communauté d'Halifax se mobilise pour promouvoir la mission mondiale de l'UNICEF en faveur des enfants, faisant de ce gala l'un de nos plus grands événements de collecte de fonds », a déclaré Mme Sevaun Palvetzian, présidente et cheffe de la direction d'UNICEF Canada. « La longue tradition de générosité d'Halifax n'a jamais été aussi essentielle. Ensemble, nous continuerons à avoir un impact significatif et collectif dans la vie des enfants du monde entier qui ont besoin de notre soutien. »

Le menu de la soirée proposera la crème de la crème des grands noms de la scène gastronomique canadienne, notamment des chefs connus pour leurs émissions de téléréalité, un pizzaiolo récompensé à l'échelle mondiale, une sommelière locale de renom, et un barman de renommée mondiale. Les 600 invités de cet événement auront droit à une expérience gustative unique, proposée dans 12 espaces culinaires orchestrés par ces chefs et restaurants de renom. Le célèbre chef Andy Hay, du restaurant Andy's East Coast Kitchen, de Dartmouth, sera le maître de cérémonie du gala de cette année.

« La nourriture est notre façon de prendre soin des gens, et chaque enfant mérite d'être nourri, d'avoir toutes les chances de réaliser son plein potentiel et d'être aimé », a déclaré Andy Hay, du restaurant Andy's East Coast Kitchen, et maître de cérémonie du 34e Gala des chefs pour l'UNICEF. « Soutenir le Gala des chefs pour l'UNICEF me tient personnellement à cœur, parce que l'insécurité alimentaire touche nos propres communautés ici, dans le Canada atlantique, tout en ayant des répercussions dévastatrices sur les enfants du monde entier. Cet événement est l'occasion pour les chefs locaux de se réunir, de célébrer leur travail et de le transformer en quelque chose qui compte vraiment, afin d'aider les enfants à accéder à l'alimentation et au soutien dont ils ont besoin pour s'épanouir. »

Voici un aperçu des experts culinaires qui participeront cette année au 34e Gala des chefs pour l'UNICEF, le mardi 21 avril 2026, au Halifax Convention Centre :

Chef Kyle Campbell, The Barrington Steakhouse

Chef Aaron Conrad, Gahan House Nova Centre

Chef Matt Kelly, Water Polo

Chef Mark Marchment, Bells Lane Kitchen au complexe Purdy's Wharf

Barman Keegan McGregor, Highwayman (créateur de cocktails)

Chef Moira Murray, The Ostrich Club

Chef Tim Palmer, The Westin Nova Scotian

Chef Martin Ruiz Salvador, Beach Pea Kitchen and Bar

Sommelière Alanna Steele, The Ostrich Club (pour accords mets et vins)

Chef et propriétaire Frédéric Tandy, Ratinaud French Cuisine Inc.

Chef Cédric Toullec, Lou Pécou Pizzeria

Chef Gabriel Uggenti, 5 Fishermen Restaurant

Grand Banker Bar & Grill

Lot Six Bar & Restaurant

L'événement comprendra également une vente aux enchères en direct, des expériences exclusives mises aux enchères gracieusement offertes par les entreprises les plus prestigieuses de la ville, ainsi que des discours inspirants de la part d'UNICEF Canada et d'autres invités. À l'approche de l'événement, les adeptes de restaurants verront apparaître l'autocollant exclusif « Chefs pour l'UNICEF » dans les établissements participants de la ville. Les billets sont en vente dès maintenant.

Pour acheter des billets, faire don d'une expérience aux fins de la vente aux enchères ou en apprendre davantage sur les possibilités de parrainage, veuillez consulter le site Web du 34e Gala des chefs pour l'UNICEF.

