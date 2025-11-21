OTTAWA, ON, le 21 nov. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale de l'enfant, UNICEF Canada et ses partenaires exhortent le gouvernement du Canada et tous les partis fédéraux à placer les enfants et les jeunes au cœur des politiques et des investissements. Dans notre volonté de bâtir un Canada plus fort, investir dans les enfants et les jeunes est essentiel à l'édification du pays et à la garantie d'un avenir prospère.

Plus de 30 ans après avoir ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies et promis d'éradiquer la pauvreté des enfants, le Canada est loin de respecter ses engagements visant à garantir à chacun d'eux le droit de survivre, de s'épanouir et de participer.

Malgré la richesse du Canada, le bien-être des enfants y stagne. Le Bilan Innocenti 19 de l'UNICEF classe le Canada au 19e rang sur 36 pays à revenu élevé. De nombreux pays obtiennent de meilleurs résultats que le Canada sur des indicateurs clés, mais il s'agit d'un choix politique.

Le Canada peut et doit faire des choix différents.

Un appel national à l'action

Les enfants ne constituent pas un groupe d'intérêt particulier; ils sont titulaires de droits. Investir en eux est une obligation légale et un impératif moral. C'est également une politique économique judicieuse, essentielle à la création d'un avenir stable et prospère.

L'heure est à l'action pour le changement

Le Canada possède les atouts nécessaires pour relever le défi. Plus de la moitié des pays de l'OCDE ont des stratégies nationales pour les enfants et les jeunes. UNICEF Canada exhorte à l'adoption rapide du projet de loi S-212, Loi concernant une stratégie nationale pour les enfants et les jeunes au Canada, afin d'assurer une action coordonnée entre les gouvernements, en consultation avec les jeunes, les partenaires autochtones et les intervenantes et intervenants au service des enfants et des jeunes. Les priorités seraient la lutte contre la pauvreté des enfants et l'amélioration des conditions de vie. Cette loi profitera à toute la population canadienne.

Renouveler le rôle de chef de file mondial

Le Canada défend depuis longtemps la santé et l'alimentation des enfants à l'échelle mondiale, l'égalité des genres et l'action humanitaire. Mais aujourd'hui, les coupes budgétaires mondiales et l'évolution des priorités menacent des millions d'enfants. UNICEF Canada et ses partenaires sont déçus par les coupes budgétaires prévues dans l'aide étrangère au budget 2025, qui auront des conséquences désastreuses. Nous demandons au gouvernement fédéral de privilégier les investissements dans les enfants et leur famille, conformément à la tradition de chef de file mondial du Canada en matière d'éthique.

UNICEF Canada et ses partenaires continueront de jouer un rôle de premier plan, de défendre les droits des enfants et d'agir pour veiller à ce qu'aucun d'eux ne soit laissé pour compte.

Les soussignés …

Aide à l'enfance Canada

Assurer un avenir en santé

BGC Canada (Repaires jeunesse)

Campagne 2000 : Mettons fin à la pauvreté des enfants et des familles

Coalition canadienne pour les droits des enfants

Equitas

Jack.org

La Commission des élèves du Canada

L'Alliance nationale pour l'enfance et la jeunesse

Plan International Canada

Résultats Canada

Santé des enfants Canada

YMCA Canada

