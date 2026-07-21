Bell offre une performance digne d'un championnat dans le cadre d'un été de soccer de calibre mondial au Canada

Plus de 250 To de données sans fil ont été transmises lors des 13 matchs joués au Canada

Pendant la Coupe du monde, Bell a acheminé 80 To supplémentaires de données sans fil dans les zones officielles des partisans aménagées par les municipalités de Toronto et de Vancouver, portant le volume total de données transportées à 330 To.

MONTRÉAL, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Après des semaines de buts inoubliables, de dénouements dramatiques et de stades combles, Bell a livré avec succès l'une des plus grandes et des plus complexes opérations de connectivité de l'histoire du Canada lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026MC.

Des milliers d’adeptes ont visité le studio de diffusion au Jack Poole Plaza et étaient présents au Festival des fans de la FIFA à Vancouver.

Grâce à la fibre optique et aux réseaux de la 5G+ avancée de Bell, les adeptes partout au Canada ont regardé en continu, partagé et célébré chaque moment du tournoi. Ils ont aussi pu profiter d'une connectivité fluide à la maison, dans les stades, les festivals et pendant les séances de visionnement. Durant les 13 matchs tenus au Canada (six à Toronto, sept à Vancouver), le public a consommé plus de 250 To de données sans fil dans les différents stades, sites environnants et zones de visionnement officielles, de façon fluide et en temps réel, lors d'événements qui s'inscrivent parmi les plus fréquentés et les plus écoutés de tous les temps au Canada. C'est l'équivalent de plus de 50 millions de photos partagées ou de 83 000 heures de vidéo HD diffusée en continu.

En coulisses, le centre de commande de Bell était opérationnel pendant plus de 10 heures chaque jour lors du tournoi. Il était soutenu par plus de 100 membres de l'équipe Bell et plus de 15 partenaires externes. Les équipes surveillaient la connectivité sur fil des studios médias et des stades, et soutenaient le trafic entre les sites canadiens et le poste de commande principal de la FIFA à Dallas. Elles optimisaient aussi le trafic sans fil en temps réel et suivaient la qualité vidéo et la stabilité de la plateforme sur les télévisions, les téléphones et les tablettes.

Les outils propulsés par l'IA ont aidé l'équipe Bell à devancer le jeu en offrant des rapports en direct. Ces outils ont également repéré les tendances des consommateurs et surveillé les signaux sur les médias sociaux pour identifier les problèmes potentiels avant qu'ils n'atteignent les clients, le tout lors de l'une des périodes d'événements en direct les plus occupées de l'histoire de Bell.

Pour se préparer au tournoi, Bell a investi plus de 25 M$ afin d'améliorer la capacité et la performance du réseau à Toronto et à Vancouver. Elle a notamment presque triplé la capacité au stade de Toronto, déployé quatre stations cellulaires mobiles et mis à niveau plus de 45 stations réseau existantes dans des emplacements et zones d'adeptes clés. Le réseau de la 5G+ avancée de Bell, qui est le réseau sans fil le plus rapide et le plus avancé au pays, était au centre de l'action, offrant des vitesses de téléchargement théoriques maximales allant jusqu'à 4,3 Gbit/s.

Les clients continueront de bénéficier des investissements réalisés bien après le coup de sifflet final. La connectivité sera renforcée pour les événements majeurs à venir, et aussi pour les communautés, les entreprises et les secouristes. Bell a également propulsé des capacités de prochaine génération grâce à des essais de découpage du réseau de la 5G+ avancée. Ces efforts permettent de soutenir une connectivité dédiée et sécurisée pour les reportages destinés à la diffusion et les communications de sécurité publique optimisées. C'est une stratégie gagnante pour le futur des événements en direct, de la connectivité d'entreprise et des interventions d'urgence.

Alors que des millions d'adeptes se sont rassemblés pour célébrer ce beau sport, Bell a permis de garantir que chaque but, chaque arrêt et chaque célébration puisse être partagé sans interruption.

Citation

« En tant qu'hôte des matchs de la Coupe du monde de la FIFA, le Canada avait une occasion unique de se positionner sur la scène internationale. Bell a été honorée d'offrir la connectivité et la diffusion de cette expérience aux adeptes, aux visiteurs, aux entreprises et aux communautés à l'échelle du pays. À titre de diffuseur officiel canadien de la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC, Bell Média a permis à des millions de personnes de suivre le tournoi, pendant que la puissance de notre technologie 5G+ avancée a permis aux Canadiens et aux Canadiennes de rester connectés tout au long des matchs. Chez Bell, tout part d'une connexion, et nous sommes fiers d'avoir aidé à rendre ce moment historique possible pour la population canadienne. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, BCE et Bell Canada

Tous les détails concernant la couverture et la diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC par Bell Média sont disponibles dans le communiqué de presse officiel de Bell Média

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

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Questions des investisseurs :

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SOURCE Bell Canada (MTL)