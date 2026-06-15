Le nombre de décès par surdose diminue à l'échelle nationale et la réponse fédérale prend de l'ampleur

OTTAWA, ON, le 15 juin 2026 /CNW/ - La crise liée aux drogues toxiques continue d'avoir des répercussions dévastatrices sur les personnes, les familles et les communautés partout au pays. Bien que la diminution du nombre de décès et de méfaits soit encourageante, comme le soulignent les dernières données nationales sur les méfaits liés à la consommation de substances publiées plus tôt aujourd'hui, le nombre de décès reste plus élevé qu'il y a dix ans et les tendances continuent de varier d'une région à l'autre du pays.

Les progrès que nous constatons aujourd'hui nous rappellent que le changement est possible. Mais ils nous rappellent aussi qu'il reste encore beaucoup à faire. Cette crise est complexe. Il n'existe pas d'approche unique pour prévenir ou réduire ses effets néfastes, ni pour s'attaquer aux facteurs qui la sous-tendent.

Notre réponse doit prendre en compte tous les facteurs au sein des systèmes de santé, des services sociaux et de la sécurité publique, et doit être le fruit d'un effort collectif impliquant tous les paliers de gouvernement, les communautés autochtones, les professionnels de la santé, les organisations communautaires et les personnes ayant vécu ou vivant une expérience de consommation de substances.

Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, la Dre Joss Reimer, administratrice en chef de la santé publique, l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, et Kevin Brosseau, tsar du fentanyl du Canada, ont mis en valeur les mesures prises par divers ministères et organismes fédéraux au cours de la dernière année pour faire face à cette crise nationale de santé publique.

L'approvisionnement en drogues illégales reste imprévisible, et les communautés ont besoin d'informations actualisées pour y répondre.

Des initiatives telles que le tableau de bord de la surveillance nationale des drogues dans les eaux usées, le Service d'analyse des drogues et le Centre canadien d'analyse des drogues nous permettent de mieux identifier et réagir face aux dangereuses drogues nouvelles et émergentes en usage au Canada. De plus, par le biais du Plan frontalier du Canada, le gouvernement du Canada soutient les forces de l'ordre et les services frontaliers dans la détection et la lutte contre le trafic de drogues illégales en augmentant les tests et l'identification des substances saisies par les agences chargées de l'application de la loi.

Les personnes ont également besoin d'un accompagnement à chaque étape de leur parcours de rétablissement, un accompagnement qui tient compte de leur réalité. Les communautés ont besoin de services adaptés à leur culture, à leur langue et aux défis locaux.

L'accès aux traitements, aux mesures de réduction des méfaits et aux services de rétablissement constitue un aspect crucial de l'approche adoptée par le gouvernement face à cette crise. Au cours de la dernière année, 180 organisations ont reçu 145 millions de dollars par le biais du Fonds d'urgence pour le traitement et du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances, afin de fournir des services médicaux d'urgence, des soutiens sociaux et des programmes ancrés dans la culture qui sauvent des vies chaque jour.

La prévention et l'éducation constituent également des volets importants de la stratégie globale du gouvernement. Le Programme de prévention de la consommation de substances chez les jeunes aide les communautés à élaborer une approche sur mesure en matière de prévention de la consommation de substances chez les jeunes. De plus, grâce à une combinaison d'activités ciblées d'éducation du public, de campagnes de sensibilisation expérientielles telles que les campagnes de marketing Know More Opioids (Soyez au fait des opioïdes) et Reduce Your Risk of Substance Use (Réduis tes risques de consommer des substances), le gouvernement continue de renforcer les efforts de sensibilisation aux opioïdes et de prévention des surdoses partout au Canada.

Pour lutter contre la crise des drogues toxiques, il ne suffit pas de réagir aux méfaits qu'elle engendre, il faut également créer les conditions qui permettent aux personnes de guérir, de se rétablir et de se construire un avenir plus sain.

Citations

« Trop de villes et de communautés sont hantées par des histoires que personne ne devrait avoir à raconter. Ces histoires exigent notre attention, des mesures concrètes et des résultats. Dans la dernière année, notre nouveau gouvernement a pris des mesures concrètes pour détecter et démanteler le trafic de drogues illégales, ainsi que pour aider les personnes aux prises avec une dépendance. Malgré certains résultats positifs, la lutte contre la crise des drogues toxiques est loin d'être terminée. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Chaque vie perdue à cause de la toxicité des drogues est une tragédie profonde qui marque durablement les familles, les amis et les communautés. Au cours de l'année écoulée, les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones de partout au Canada ont collaboré pour mieux comprendre cette crise et renforcer notre réponse collective. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, ces efforts ont permis de sauver des vies et d'ouvrir la voie à un avenir plus sain pour tous. »

Dre Joss Reimer

Administratrice en chef de la santé publique

« Le crime organisé alimente l'approvisionnement en drogues illégales et met en danger les communautés dans tout le pays. Au cours de la dernière année, nous avons renforcé les mesures de contrôle et la sécurité aux frontières, grâce à d'importantes mesures législatives. Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux pour démanteler les réseaux du crime organisé, interrompre le flux de précurseurs chimiques et couper les sources de financement illicites qui les soutiennent, tout en investissant dans la prévention pour enrayer la criminalité avant qu'elle ne se manifeste. Nous continuerons d'utiliser tous les outils à notre disposition pour protéger la population canadienne et bâtir des communautés plus sûres et plus saines pour tous. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre de la Sécurité publique

« Les peuples autochtones continuent d'être touchés de manière disproportionnée par la crise des drogues toxiques, une réalité dont j'ai directement connaissance grâce aux témoignages des leaders, des familles et des fournisseurs de services au sein de leurs communautés. Services aux Autochtones Canada travaille avec ses partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour renforcer les mesures de soutien globales tout au long du continuum de soins, de la prévention et de la réduction des méfaits jusqu'au traitement et au rétablissement. Grâce à des investissements ciblés, y compris des fonds d'urgence, nous sommes fiers de soutenir des solutions dirigées par les Autochtones et ancrées dans leur culture, qui aident les communautés à répondre à leurs besoins urgents et à mettre en place des systèmes de soins plus solides au fil du temps. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« Les données publiées aujourd'hui montrent que l'action collective sauve des vies. Bien qu'il soit encourageant de constater une baisse des taux nationaux de décès liés à la toxicité des drogues, nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous mettons en œuvre tous les outils dont dispose le gouvernement fédéral et collaborons avec les autres paliers de gouvernement, les forces de l'ordre et les communautés afin de continuer à progresser et de garder une longueur d'avance sur les organisations criminelles qui tirent profit du mal causé aux Canadiennes et aux Canadiens. »

Kevin Brosseau

Tsar du fentanyl du Canada

Faits en bref

En raison de facteurs tels que la distribution de naloxone et des changements dans l'approvisionnement en drogues, les taux nationaux de décès par intoxication aux drogues ont diminué de 23 % en 2025 par rapport à 2024.

Le Service d'analyse des drogues de Santé Canada fournit des services scientifiques et techniques pour aider les organismes canadiens chargés de l'application de la loi et les partenaires de la santé publique dans leurs activités liées aux drogues illégales.

Une nouvelle campagne de sensibilisation du public ciblant les jeunes adultes a été lancée le 12 juin 2026. La campagne se déroulera sur divers canaux numériques et réseaux sociaux pendant six semaines.

Au cours de l'exercice 2025-2026, le FUT a octroyé plus de 70 millions de dollars à plus de 90 projets venant en aide aux municipalités et aux communautés autochtones partout au Canada. Au cours de l'exercice 2025-2026, le PUDS a octroyé plus de 75 millions de dollars à plus de 90 projets venant en aide aux municipalités et aux communautés autochtones partout au Canada.

En août 2025, un financement de 2,9 millions de dollars a été annoncé dans le cadre du Programme de prévention de la consommation de substances chez les jeunes (PPCSJ) pour soutenir quatre projets en Alberta et en Ontario. En novembre 2025, un financement supplémentaire de 6 millions de dollars a été annoncé dans le cadre du PPCSJ pour soutenir neuf projets communautaires partout au Canada, afin d'étendre leurs efforts de prévention et de renforcer les initiatives locales.

Document connexe

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes-ressources: Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709