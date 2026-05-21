TORONTO, le 21 mai 2026 /CNW/ - Quatre ans après la mise en place du marché concurrentiel et réglementé des jeux sur Internet en Ontario, une nouvelle étude révèle que 91,1 % des joueurs ontariens choisissent des sites légaux, soit une augmentation de 7,4 % par rapport à l'année dernière.

Une nouvelle étude d'Ipsos sur la canalisation, commandée par la CAJO et Jeux en ligne Ontario, a révélé que lorsque les Ontariens choisissent de jouer en ligne, plus de 9 sur 10 le font sur des sites légaux au sein du marché réglementé des jeux sur Internet de l'Ontario. De plus, seuls 8,9 % des répondants ont rapporté ne jouer que sur des sites non réglementés, ce qui représente une baisse notable par rapport aux 16,3 % de l'année dernière. Cette étude s'appuie sur les conclusions précédentes d'Ipsos et témoigne des progrès continus réalisés sur le marché réglementé des jeux sur Internet de la province. Avant le lancement du marché concurrentiel des jeux sur Internet de l'Ontario en avril 2022, le gouvernement de l'Ontario avait estimé que 70 % des jeux sur Internet se déroulaient sur des sites non réglementés.

Le marché réglementé des jeux sur Internet de l'Ontario repose sur des normes claires et applicables qui exigent des exploitants qu'ils mettent en place des mesures solides de protection des consommateurs, telles que l'intégrité des jeux et des mesures de jeu responsable. Les sites de jeux non réglementés ne garantissent ni la protection des joueurs ni la sécurité des informations, augmentent le risque de préjudice pour les joueurs et n'offrent aucune protection contre les activités criminelles, telles que le blanchiment d'argent et le trucage de matchs.

Depuis le lancement du marché, la CAJO et Jeux en ligne Ontario ont œuvré pour garantir un environnement réglementé, légal et plus sûr, qui réponde aux attentes des joueurs. Ipsos a mené des études annuelles sur les sites en ligne choisis par les Ontariens afin de surveiller le succès et la santé du marché réglementé. La CAJO utilise ces résultats dans le cadre de son travail pour lutter activement contre le marché illégal des jeux d'argent en Ontario.

Citations

« Ces résultats sont sans équivoque : l'Ontario est un chef de file mondial dans la mise en place d'un marché des jeux sur Internet sûr, concurrentiel et réglementé. Il y a seulement quatre ans, notre gouvernement a pris des mesures pour inscrire les jeux sur Internet dans un cadre moderne et réglementé qui protège les joueurs, offre un plus grand choix aux consommateurs et lutte contre le marché illégal. À ce jour, nous sommes fiers de constater que le modèle ontarien de classe mondiale de jeux sur Internet, continue de soutenir l'emploi, l'innovation et l'activité économique dans toute la province. »

- Doug Downey, procureur général de l'Ontario

« Cette augmentation du nombre d'Ontariens choisissant des sites de Jeux en ligne réglementés prouve que nous avons adopté la bonne approche pour développer de manière responsable le marché des jeux sur Internet. En donnant la priorité à la protection des joueurs et en intégrant des outils de jeu responsable au marché, notre gouvernement s'engage à offrir une expérience plus sûre aux joueurs de toute la province. »

- Stan Cho, ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux

« Il est encourageant de voir que de plus en plus d'Ontariens choisissent des sites réglementés lorsqu'ils jouent en ligne. Cette évolution constante témoigne de la solidité du modèle ontarien et de l'importance accordée à la protection des joueurs. La CAJO reste déterminée à lutter contre le marché illégal résiduel et à veiller à ce que les exploitants réglementés respectent les normes réglementaires rigoureuses de l'Ontario. »

- Karin Schnarr, directrice générale et registrateure, CAJO

« Les conclusions d'aujourd'hui sont une preuve supplémentaire que l'Ontario continue de trouver le juste équilibre entre offrir aux joueurs le choix et la protection dont ils ont besoin pour avoir confiance dans le marché réglementé des jeux sur Internet. Jeux en ligne Ontario s'engage à bâtir un marché sûr et solide tant pour les joueurs que pour les exploitants. »

- Joseph Hillier, président et directeur général, Jeux en ligne Ontario

Informations supplémentaires

Ipsos a mené l'étude 2026 entre le 30 mars et le 20 avril 2026 , en interrogeant 2012 Ontariens âgés de 19 ans et plus.

, en interrogeant 2012 Ontariens âgés de 19 ans et plus. La marge d'erreur pour l'échantillon de la population générale est de ±2,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Mesure 2023 2024 2025 2026 Répondants ayant joué en ligne en Ontario au cours des trois derniers mois et déclarant avoir misé sur un site web réglementé. 85,3 86,4 83,7 91,1 Répondants ayant joué en ligne en Ontario au cours des trois derniers mois et déclarant avoir misé uniquement sur des sites Web non réglementés. 14,7 13,6 16,3 8,9

À propos de la CAJO

La CAJO est un organisme provincial de réglementation qui supervise les secteurs de l'alcool, du cannabis, des jeux de hasard et des courses de chevaux en Ontario. La CAJO s'engage à protéger l'intérêt public grâce à un cadre réglementaire moderne, fondé sur les risques, qui met l'accent sur la conformité, l'intégrité et la sécurité publique.

À propos de Jeux en ligne Ontario

En tant qu'organisme de la Couronne relevant du ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux, Jeux en ligne Ontario s'efforce d'offrir à la province des expériences de jeux sur Internet de classe mondiale dans un environnement plus sûr, contribuant ainsi à protéger les consommateurs et à leur offrir un choix plus large. Pour en savoir plus, consultez le communiqué de presse de Jeux en ligne Ontario.

SOURCE Alcohol and Gaming Commission of Ontario

Pour les médias : Renseignements sur la CAJO pour les médias, [email protected]; Renseignements sur Jeux en ligne Ontario pour les médias, [email protected]